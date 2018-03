"Orkla Foods Latvija" atzīmē, ka vēlas ar saražoto produkciju apgādāt plašāku reģionu - Somiju, Dāniju, Čehiju, Igauniju, Lietuvu un citus tirgus

Investīciju programmas ietvaros paredzēts modernizēt ražošanas iekārtas, uzlabot ražošanas infrastruktūru un nodrošināt energoresursu patēriņa efektīvāku pielietojumu. "Mūsu ražotne Babītes novada Spilvē ir izvēlēta un kļuvusi par "Orkla" grupas izcilības centru mērču un majonēžu produktu grupās. Tas ne tikai nozīmē to, ka "Orkla Foods Latvija" ražo daudz lielākus šo produktu apmērus eksporta tirgiem dažādās Eiropas valstīs, bet arī - nepieciešamību attīstīt ražošanu gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. 2018.gada lielākie investīciju projekti ir saistīti ar roku darba samazināšanu ražošanā, kā arī ar ražošanas līniju darba modernizāciju. Šogad ir plānoti arī vairāki projekti ražošanas infrastruktūras uzlabošanai, kas saistīti ar ventilācijas, ūdens apgādes un kondensāta sistēmu funkcionalitātes uzlabojumiem," norādīja "Orkla Foods Latvija" mārketinga direktors Raitis Avots.

Kompānijā informēja, ka šogad oktobrī par 155 000 eiro iecerēts uzstādīt paletaizeru spaiņu līnijām, kur top kafejnīcām, restorāniem un citiem ar ēdināšanu saistītiem uzņēmumiem paredzētā produkcija lielākos iepakojumos. Jaunais paletaizers nodrošinās automātisku pilno spaiņu kraušanu uz paletēm un uzņēmums to izmantos paralēli divām spaiņu pildīšanas līnijām. Būtiska investīciju daļa tiek novirzīta vairākiem dažādiem projektiem, kas ļaus samazināt energoresursu patēriņu ražošanas procesu nodrošināšanai. Ražotnes infrastruktūras uzlabošanā šogad plānots ieguldīt 138 000 eiro.

"Orkla Foods Latvija" mārketinga direktors norādīja, ka investīciju projektu īstenošanas rezultātā galvenokārt plānots samazināt fiziski smagāka roku darba apjomu un uzlabot darba apstākļus ražošanā strādājošajiem. Tāpat ieguldījumi ir virzīti arī uz uzņēmuma eksportspējas veicināšanu.

Jau ziņots, ka "Orkla Foods Latvija" 2016.gadā sāka vērienīgu projektu saistībā ar strukturālām izmaiņām visās "Orkla Foods" ražotnēs Baltijas valstīs. Projekta galvenais mērķis bija veikt rūpnīcu specializāciju, padarot tās efektīvākas noteiktu produktu grupu ražošanā. Saistībā ar šo projektu "Orkla Foods Latvija" ražotne Babītes novadā specializējusies mērču un majonēzes ražošanā, kļūstot par šo produktu ražotāju ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas un Somijas tirgiem.

Tāpat vēstīts, ka "Orkla Foods Latvija" apgrozījums 2016. gadā bija 29,909 miljoni eiro, kas ir par 22,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 34,6% un sasniedza 2,169 miljonus eiro.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014.gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery and Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".