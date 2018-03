Tehnoloģiju gigants " Amazon ", ja vēlētos, varētu būt ASV lielāko banku sāncensis, vēsta "CNN Money" publiskotie vadības konsultāciju biroja "Bain & Co" pētījuma dati.

Ja tehnoloģiju kompānija "Amazon" aktīvi sāktu piedāvāt dažādus finanšu pakalpojumus un produktus, nākamo piecu gadu laikā tā varētu gūt pat līdz 70 miljoniem banku klientu, liecina nesenā vadības konsultāciju biroja "Bain & Co" publiskotā informācija.

Tas ir aptuveni tik pat, cik šobrīd ir 1852. gadā dibinātajai ASV bankai "Wells Fargo", skaidro "CNN Money".

Šobrīd "Amazon" publiski gan nav apstiprinājusi ziņas par to, ka vēlas sadarboties ar citām bankām un saviem klientiem piedāvāt izmēģinājuma kontus finansiālu norēķinu vajadzībām.

"Bain & Co" veiktā aptauja, kurā tika uzrunāti gandrīz 135 000 patērētāju no aptuveni 22 valstīm, liecina, ka vairāk nekā puse "Amazon" šā brīža klientu ir gatavi no tehnoloģiju kompānijas iegādāties finanšu pakalpojumus.

"Vai bankām būtu jāuztraucas? Es domāju, ka jā," atzīst firmas "Bain & Co" līdere Marēna Bērnsa.

"Amazon varētu piesaistīt gados jaunākus klientus, ko lielākas bankas šobrīd nevar," viņa atklāj.

Bērnsa arī atzīst, ka ASV bankas šobrīd atrodas sarežģītā posmā: "Bankām vajadzētu sadarboties ar "Amazon" un citiem tehnoloģiju milžiem, tomēr tajā pat laikā no tiem ir jāuzmanās." "Amazon" ir daudz lielāks drauds lielām finanšu sistēmām nekā jaunās startapu kompānijas, Bērnsa papildina.