SIA "Rīgas tirdzniecības osta" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 176,653 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,3% vairāk nekā 2016. gadā, savukārt koncerna peļņa palielinājās par 30,9% – līdz 27,682 miljoniem eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Savukārt pati "Rīgas tirdzniecības osta" pērn strādāja ar 585 763 eiro apgrozījumu, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā 2016. gadā, bet uzņēmuma peļņa saruka par 13,9% – līdz 14,396 miljoniem eiro.

Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka "Rīgas tirdzniecības ostas" koncerna peļņas pieaugums skaidrojams ar izmaksu optimizāciju un kravu struktūras izmaiņām, bet koncerna apgrozījuma pieaugums galvenokārt saistīts ar cenu politikas pārskatīšanu un kravu pieaugumu atsevišķos segmentos.

Lielāko daļu jeb 58% no koncerna apgrozījuma pērn veidoja ieņēmumi no ekspedēšanas un stividorpakalpojumu sniegšanas, 25% – ieņēmumi no dzelzceļa pakalpojumu sniegšanas, bet 17% –pārējie ieņēmumi, atzīmēts koncerna vadības ziņojumā.

"Rīgas tirdzniecības ostas" meitasuzņēmumi 2017. gadā pārkrāva 10,6 miljonus tonnu kravu, kas ir par 3% vairāk nekā gadu iepriekš, ekspedēja 10,5 miljonus tonnu kravu, kas ir kritums par 5,4%, bet dzelzceļa pārvadājumos pārveda 7,8 miljonus tonnu kravu, kas ir par 8,2% mazāk nekā 2016. gadā.

2016. gadā "Rīgas tirdzniecības ostas" koncerna apgrozījums bija 174,328 miljoni eiro, bet peļņa –21,15 miljoni eiro. Vienlaikus pati "Rīgas tirdzniecības osta" 2016. gadā strādāja ar 258 873 eiro apgrozījumu un 16,726 miljonu eiro peļņu.

"Rīgas tirdzniecības osta" reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 5,1 miljons eiro. "Rīgas tirdzniecības osta" pieder ar bijušo politiķu Andra Šķēles un Aināra Šlesera ģimenēm pastarpināti saistīto uzņēmumu AS "MCH investīcijas" (60%), bet pa 20% pieder SIA "Latmorporttrans", kas pilnībā pieder Kiprā reģistrētai kompānijai "Mariniera Limited", un SIA "Ostas parks", kas pieder SIA "Latrealty", kas savukārt pieder Dacei Dangenai (57%) un Jānim Lācim (43%).

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Rīgas tirdzniecības ostas" meitasuzņēmumi ir SIA "Skonto metāls" (100%), SIA "Rīgas centrālais termināls" (100%), SIA "Riga Container Terminal" (100%), SIA "RTO elektrotīkli" (100%), SIA "RTO Management" (100%), SIA "RTO vagonu serviss" (100%), SIA "Juta termināls" (100%), SIA "Ostas projekti" (100%), SIA "Ogļu termināls" (100%), SIA "RTO projekti" (100%), SIA "RTO flote" (100%).

"Rīgas tirdzniecības ostai" daļēji pieder arī tādi uzņēmumi kā SIA "Riga Fertilizer Terminal" (49%), SIA "Riga Coal Terminal (49,1%) un SIA "Kravu ekspedīcija" (80%).