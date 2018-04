Foto: Sadales tīkls AS publicitātes foto

Latvijas energokompānijas AS " Latvenergo " meitasuzņēmuma AS " Sadales tīkls " peļņa pēc nodokļiem 2017. gadā bij 124,268 miljoni eiro pretēji zaudējumiem 2016. gadā, vēsta "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmuma gūtā peļņa no ikgadējās saimnieciskās darbības pērn bija 21,733 miljoni eiro, bet atbilstoši nodokļu reformai un izmaiņām likumdošanā atliktā nodokļa saistības, kas atzītas iepriekšējos pārskata periodos, 2017. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir reversējamas. Tādējādi "Sadales tīkls" 2017. gada peļņa palielinājās par 102,535 miljoniem eiro, uzņēmums skaidro gada pārskatā.

"Sadales tīkls" pagājušajā gadā strādājis ar apgrozījumu 324,114 miljonu eiro apmērā, kas bija par 2,7% vairāk nekā 2016. gadā.

No "Sadales tīkla" ieņēmumiem 93% veido sadales sistēmas pakalpojumu ieņēmumi, kas pērn pieauga par 11,9 miljoniem eiro jeb 4,1%.

"Pieaugumu ietekmēja sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas, kas stājās spēkā 2016.gada 1. augustā, paredzot tarifu diferencēšanu fiksētajā un mainīgajā daļā. Fiksēto maksājumu daļa ļauj segt tās sabiedrības izmaksas, kas nepieciešamas elektrotīkla infrastruktūras, tai skaitā pieslēgumu, pastāvīgai nodrošināšanai neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa," sacīts gada pārskata vadības ziņojumā.

2017. gadā "Sadales tīkla" sadalītās elektroenerģijas apjoms bija 6463 gigavatstundas, kas bija par divām gigavatstundām mazāk nekā 2016. gadā. Uzņēmums norāda, ka pērn, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visās patēriņa grupās, izņemot iedzīvotāju un tirdzniecības sektorus, bijis sadalītās elektroenerģijas pieaugums, kur spēcīgākā ietekme uz elektroenerģijas patēriņa pieaugumu bija rūpniecības sektoram.

Viens no uzņēmuma galvenajiem darbības mērķiem tuvākajos gados ir uz digitālām tehnoloģijām balstīta viedā tīkla attīstība, uzstādot viedos elektroenerģijas skaitītājus un nodrošinot arvien vairāk klientiem iespēju sekot līdzi elektroenerģijas patēriņa datiem pa dienām un stundām. 2017. gada beigās uzņēmums bija uzstādījis vairāk nekā 405 tūkstošus viedo skaitītāju, kas veidoja 36% no visa skaitītāju parka un uzskaitīja 78% no visu klientu patērētās elektroenerģijas.

"Sadales tīkls" ir sadales sistēmas operators Latvijā. Tas veic elektroenerģijas sadali, kā arī atjauno, uztur un ekspluatē energoapgādes veikšanai nepieciešamo sadales sistēmas infrastruktūru.

"Sadales tīkls" reģistrēts 2006. gadā. Tā pamatkapitāls ir 627 656 063 eiro, un vienīgais īpašnieks ir "Latvenergo".

2016. gadā "Sadales tīkla" apgrozījums bija 315,697 miljoni eiro un uzņēmums strādāja ar 79 tūkstošu eiro zaudējumiem.