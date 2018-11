AS "SAF Tehnika" akcionāru sapulcē plāno pārvēlēt padomi, tās sastāvā atkārtoti iekļaujot Juri Ziemu, Andreju Grišānu un Ivaru Šēnbergu, kā arī ievēlot divus jaunu locekļus – Sandu Šalmu un Airu Loiti, paredz "SAF Tehnika" 20. novembrī sasauktās akcionāru sapulces lēmuma projekts.

Akcionāru sapulces laikā tiks skatīts jautājums par sabiedrības padomes vēlēšanām. Lēmuma projekts paredz 20. novembrī atsaukt no "SAF Tehnika" padomes locekļa amata Ziemu, Grišānu, Šēnbergu un Aivi Olšteinu. Uz trīs gadiem paredzēts padomē atkārtoti ievēlēt Ziemu, Grišānu un Šēnbergu, kā arī no jauna ievēlēt Šalmu un Loiti.

Gan Ziema, gan Grišāns pašreiz ir padomes locekļi un attiecīgi Ražošanas daļas vadītājs un tā vietnieks. Abi divi ir "SAF Tehnika dibinātāji". Ziemam pieder 258 762 sabiedrības akcijas, bet Grišānam – 297 888. Savukārt Šenbergs pašreiz ir ne tikai "SAF Tehnika" padomes loceklis, bet arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs" un SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs.

Šalma kopš 2012. gada strādā "Microsoft Latvia" un pašreiz ir mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs, bet Loite kopš 2016. gada ir "Torgy Mek Grupas" finanšu direktore, kā arī SIA "Torgy Baltic" direktore.

Akcionāru sapulcē paredzēts apstiprināt sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2017./2018. finanšu gada, kas ilga no 2017. gada 1. jūlija līdz šī gada 30. jūlijam, darbības rezultātiem, kā arī apstiprināt finanšu pārskatu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2017./2018. finanšu gadu. Turklāt paredzēts iecelt revidentu 2018./2019. finanšu gadam un noteikt viņa atalgojumu.

Sapulcē plānots lemt par 2017./2018. finanšu gada zaudējumu 199 478 eiro apmērā segšanu no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas, savukārt atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu 2,7 miljonu eiro apmērā atstāt kā sabiedrības nesadalīto peļņu.

Jau ziņots, ka Latvijas telekomunikāciju aparatūras izstrādātāja un ražotāja "SAF tehnika" koncerns pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam, strādāja ar 13,411 miljonu eiro auditēto apgrozījumu, kas ir par 21,3% mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, un cieta zaudējumus 219 328 eiro apmērā pretstatā peļņai iepriekšējā finanšu gadā, liecina biržai "Nasdaq Riga" iesniegtais pārskats.

Vienlaikus koncerna mātesuzņēmuma "SAF tehnika" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā bija 11,174 miljoni eiro, kas ir par 23,6% mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, bet kompānijas zaudējumi bija 199 478 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Pagājušajā finanšu gadā "SAF tehnikas" grupas produkcija realizēta 76 pasaules valstīs.

Tostarp "SAF tehnikas" grupas ieņēmumi Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstīs pagājušajā finanšu gadā samazinājušies par 22,1% un bija 7,659 miljoni eiro, veidojot 57,1% no kopējā apgrozījuma. Grupas ieņēmumi Eiropas un NVS valstīs sarukuši par 19,1% – līdz 4,532 miljoniem eiro, veidojot 33,8% no kopējā apgrozījuma, bet "SAF tehnikas" grupas ieņēmumi Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīs sarukuši par 24,1% – līdz 1,22 miljoniem eiro, kas ir 9,1% no kopējā apgrozījuma.

"SAF tehnikas" grupā ietilpst Latvijas "SAF tehnika", kā arī ASV kompānijas "SAF North America LLC" un "SAF Services LLC". "SAF tehnikas" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.