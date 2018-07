Ir atklāta pieteikšanās jau otrajam Latvijas "Startup zīmolu topam". Šis tops ir daļa no "Mīlētāko zīmolu topa" un tapis sadarbojoties "Accenture Latvia", Latvijas Startup asociācijai, Ekonomikas ministrijai, "Digital Freedom Festival", "TechChill" un "DDB Consulting".

"Startup zīmolu tops" ir vienīgais oficiālais šāda veida tops Latvijā, un tā mērķis ir celt gaismā jaunus un jaudīgus Latvijas zīmolus, kuriem ir liels potenciāls. Piedalīšanās šajā topā paver jaunus ceļus pašmāju jaunuzņēmumu reprezentācijai visā pasaulē.

"Svarīgi ir parādīt, ka Latvija ir īstā vieta, kur dzimst jaunas un dzīvotspējīgas idejas, kas realizējas veiksmīgos projektos un piesaka Latviju uz pasaules kartes. Accenture kā lielākais IT nozares uzņēmums, kas šobrīd nodarbina 1500 IT speciālistus un ir ceļā uz to, lai sasniegtu 2000, vēlas iesaistīties un palīdzēt izcelt veiksmīgākos startup uzņēmumus, tāpēc jaudīgākos aicinu pieteikties, neturot sveci zem pūra," norādījis "Accenture" mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītājs Edgars Lapiņš.

Savukārt "Latvijas Startup asociācijas" valdes priekšsēdētāja Egita Poļanska stāsta, ka viens no asociācijas pamatmērķiem ir ne tikai veicināt Latvijas startup zīmolu atpazīstamību un tēlu vietējā ekosistēmā, bet arī nest to tālāk ārvalstu medijiem, investoriem un ekspertiem, tad redzam, ka Latvijas Startup zīmolu tops ir lieliska iespēja to izdarīt un palepoties ar mūsu zīmoliem. "Svarīgi ir stāstīt sabiedrībai par labajiem piemēriem, veiksmes stāstiem, jo redzam, ka tas iedvesmo un dod apziņu, ka Latvijas uzņēmumi var!" viņa uzsver.

Jaunuzņēmumu pieteikšanās "Startup zīmolu topam" turpināsies līdz 10. augustam un pieteikuma anketa atrodama "www.zimolutops.lv/startup-zimoli".

Desmit labāko jaunuzņēmumu pitch sesija notiks "Digital Freedom Festival" rīkotajā Startup dienā 12. septembrī. Labākos startup zīmolus noteiks žūrija – ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, Maksims Jegorovs no "Accenture", Aija Perta no "Rubylight", Tobijs Mūrs no "Imprimatur Capital", Juris Birznieks no "Latban", Ingmārs Pūķis no LMT, Andris Rubīns no DDB, Kristīne Korņilova no "TechChill", Egita Poļanska no Latvijas Startup asociācijas, Pēteris Marculāns no "Overkill Ventures" un Dagnija Lejiņa no "Digital Freedom Festival". Savukārt portālā "Delfi" notiks arī tautas balsojums.

Piedalīties var ikviens startup uzņēmums, kas radies Latvijā, ko radījuši Latvijas iedzīvotāji, kas reģistrēts Latvijā, vai tā galvenā mītne atrodas Latvijā, un kam netrūkst degsmes un drosmes būt starp labākajiem, uzsver rīkotāji.

Pašmāju startup definīcijai atbilstošos jaunuzņēmumus raksturo straujas izaugsmes potenciāls, ko rada inovatīvas tehnoloģijas, augsts eksportspējas līmenis vai augsta pievienotā vērtība. Vērtēšanā tiks ņemta vērā startup izaugsme, tirgū ieviestās pārmaiņas un radītā rezonanse.

"Delfi" jau ziņoja, ka pirmajā Latvijas "Startup zīmolu topā" 2017. gadā uzvaras laurus plūca skanīgus starptautiskus panākumus guvušais audio programmatūras jaunuzņēmums "Sonarworks", kas tika atzīts arī par inovatīvāko startup zīmolu un saņēma arī specbalvu – ceļazīmi pieredzes apmaiņas braucienam uz Silīcija ieleju. Visstraujāk augošais startup zīmols 2017. gadā izrādījās "Printful", savukārt lielāko rezonansi spēja izraisīt savstarpējo aizdevumu platforma "Mintos".

Mīlētāko zīmolu tops tiek veidots jau kopš 2004. gada un kalpo kā svarīgs atskaites punkts patērētāju attieksmes atspoguļošanā.