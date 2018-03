Nemainoties pašreizējai situācijai nozarē, paredzams, ka tūroperatora "Novatours" apgrozījuma pieaugums šogad varētu saglabāties robežās no 35% līdz 40%, prognozēja "Novatours" direktors Leonīds Močeņovs.

Kopumā viņš pagājušo gadu uzņēmumam vērtēja kā veiksmīgu, jo pērn gan "Novatours" apgrozījuma, gan klientu skaita pieaugums bija 35%. Līdz ar to arī šogad, ja neradīsies kāda sarežģīta ģeopolitiska situācija vai dabas katastrofa, kas varētu mainīt situāciju nozarē, tiek prognozēti labi rezultāti. "Ceram uz 35-40% apgrozījuma pieaugumu, kā arī peļņas kāpumu," sacīja Močeņovs, piebilstot, ka svarīgi minētā rādītāja noteicošie aspekti ir arī valūtas svārstības, ceļojumu pašizmaksa un degvielas cena, kas pakāpeniski aug.

Vaicāts, par cik pēdējo gadu laikā kāpusi ceļojumu pašizmaksa, "Novatours" direktors norādīja, ka Eiropas valstīs viesnīcām cenas gadā vidēji kāpj par 10-15%, savukārt Turcijā tās ir salīdzinoši stabilas. "Ņemot vērā tūristu plūsmas kritumu, viņi cenas neceļ, lai atgūtu klientus. Gan Turcijai, gan Ēģiptei vēl ir jāattīra savs imidžs, un šķiet, ka tas notiek diezgan veiksmīgi," atzīmēja Močeņovs, piebilstot, ka viņš tuvākajā laikā neprognozē strauju cenu kāpumu tūrisma nozarē, jo arī pasaules mērogā kopumā novērojams cenu kāpums precēm un pakalpojumiem.

Savukārt runājot par ceļojumu finansēšanas veidiem, "Novatours" direktors norādīja, ka klientu daļa, kas ceļošanai izmanto kredītus, ir ļoti maza. Turklāt vairums cilvēku, pēc viņa teiktā, pašlaik apzinās sava budžeta iespējas un zina, ko vēlas. "Var teikt, ka mūsu klienti ir ar lielu pieredzi, attiecīgi mums ir viegli prognozēt apjomus, sagatavot viesnīcu piedāvājumu un programmas," skaidroja Močeņovs.

Taujāts, cik vidēji klienti ir gatavi atvēlēt ceļojuma iegādei, viņš sacīja, ka to ir grūti pateikt, jo izmaksas dažādiem galamērķiem ir atšķirīgas. Tomēr vidēji klienta budžets ir apmēram 700 eiro, norādīja "Novatours" direktors.

Pēc viņa teiktā, uzņēmums izmanto dažādus pārdošanas kanālus, no kuriem lielākais ir ceļojumu aģentūras. Tām savukārt seko "Novatours" aģentūra un interneta vide, kur patlaban tiek pārdoti 20% no kopējā ceļojumu apjoma. "Arī mēs piedāvājam iespēju iegādāties tikai aviobiļetes caur dažādām vietnēm. Tā ir nākotne," uzsvēra Močeņovs.

Viņš kā vienu no biļešu tirdzniecības internetā ieguvumiem minēja to, ka tūroperatoram mazinājusies nepieciešamība birojā nodarbināt lielu skaitu cilvēku. Tāpat biļešu iegāde klientiem kļuvusi ērtāka, jo viņi jebkurā dienā sev ērtā laikā no mājām var iegādāties ceļojumu. "Ja agrāk visas ceļojumu rezervācijas tika veiktas tieši darba dienās, tad šobrīd jau 50% rezervāciju notiek nedēļas nogalēs. Tāpat apmēram 20% rezervāciju tiek veiktas tieši vakarā laikā no 18 līdz 22, kad biroji ir slēgti," sacīja "Novatours" direktors.

Taujāts, cik liela ir klientu daļa, kas pati iepērk lidojumus un pēc tam viesnīcas meklējumos vēršas pie tūroperatora, Močeņovs norādīja, ka tā veido aptuveni 20-22% no kopējā klientu skaita. Tomēr minētās kategorijas pieaugums, pēc viņa teiktā, ir neliels, tam gadā esot apmēram 1-2%, un to lielākoties veido jauni cilvēki, kas cenšas ekonomēt līdzekļus. "Tāpat mēs, ja redzam, ka čartera reisā ir palikušas brīvas vietas, varam piedāvāt tās tirgū par zemu cenu," atzīmēja Močeņovs.