Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka, neraugoties uz būtisko piena izejvielas cenas pieaugumu, kompānija noslēdza aizvadīto gadu ar 316 000 eiro bruto peļņu, kas ir par 28% augstāka nekā 2016.gadā.

Kompānijas vadība arī norāda, ka, reaģējot uz sarežģīto situāciju - pieprasījuma kritumu sausā piena pulvera tirgū un būtiskām izmaiņām piena iepirkuma cenās - kompānijas vadība izlēmusi 2017.gadā pārvērtēt saražotā sausā piena pulvera krājumus pēc aktuālajām iepirkumu cenām un atzīt zaudējumus no vērtības samazināšanās.

"Valmieras piens" vadība arī norāda, ka aizvadītajā gadā kompānija ieguldījusi vairāk nekā 180 000 eiro attīstībā, modernizējot kompānijas infrastruktūru un pamatlīdzekļus. Būtiskākie ieguldījumi tika veikti kompānijas produkcijas tālākā attīstībā, iegādājoties dažādas ražošanai nepieciešamās iekārtas. Kompānijas vadība arī uzsver, ka pērn kompānija turpināja iepirkt pienu un tirgot produkciju visā Latvijas teritorijā. Pērn kompānija apzināja eksporta tirgus Baltijā.

"Valmieras piens" valde šogad plāno turpināt darbu pie ražošanas konkurētspējas paaugstināšanas, nodrošinot efektīvu izejvielu, energoresursu, darba spēka un iekārtu izmantošanu. Tāpat kompānija turpinās specializēties atsevišķu piena produktu kategoriju ražošanā, īpašu uzmanību pievēršot produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanai jogurtu un biezpiena produktu grupās. Ražotnes tālāka specializācija ļaus kompānijai uzlabot ražošanas efektivitāti un finanšu rādītājus, norāda uzņēmuma vadība.

Kompānija turpinās darbu arī pie jaunu piena ražotāju un piegādātāju piesaistīšanas, īpašu uzmanību pievēršot Vidzemes reģiona piena ražotājiem, lai samazinātu piena piegādes loģistikas izmaksas.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka 2016. gadā "Valmieras piens" strādāja ar 29,844 miljonu eiro apgrozījumu un 64 365 eiro peļņu.

"Valmieras piens" ir reģistrēts 1991. gadā, un tā pamatkapitāls ir 5,531 miljons eiro.

Kopš 2012. gada "Valmieras piens" ietilpst koncernā "Food Union", kurā ir arī AS "Rīgas piena kombināts", "Rīgas piensaimnieks", kā arī saldējuma ražotājs "Premia" Igaunijā, uzņēmumi "Premier Is" un "Hjem Is" Dānijā, "Isbjorn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā un saldējuma ražotājs Baltkrievijā "Ingman Ice Cream".