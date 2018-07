Ar lēmumu ir noteikts, ka apturēta SIA "Vangažu nafta" darbība iekārtas daļā "Meža miers", Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kas attiecas uz benzīna produktu grupas ievešanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un attīrīšanu, kā arī bīstamo atkritumu uzglabāšanu.

Šis lēmums ir spēkā līdz laikam, kamēr uzņēmums pilnībā izpildīs VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (RVP) apstiprinātajā pasākumu plānā traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai izvirzītās prasības: aizstās esošos biofiltrus ar iekārtu, kas nodrošina benzīna grupas produktu pārkraušanā radušos emisiju oksidāciju, izmantojot mikroviļņus, uzstādīs un nodos ekspluatācijā dzelzceļa estakādes lietus ūdeņu un nolijumu, kā arī atsūknēto piesārņoto gruntsūdeņu attīrīšanas iekārtu, nodrošinās benzīna tvaiku savākšanu no dzelzceļa estakādes un novadīšanu uz biofiltra vietā uzstādīto iekārtu.

Saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu", šis lēmums par iekārtas darbības apturēšanu daļā stājas spēkā un ir izpildāms nekavējoši pēc tā saņemšanas. Lēmuma apstrīdēšana neaptur tā izpildi.

Kā iepriekš noskaidrots, VVD Lielrīgas RVP 2014. gada 7. martā "Vangažu naftai" izsniegusi B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai. Uzņēmums darbību veic ciematā "Meža miers", Inčukalna novadā. Vēsturiski konkrētajā adresē atradusies naftas produktu noliktava.

Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielums nedrīkst pārsniegt 168 stundas gadā. Sūdzības no iedzīvotājiem par smakām tika saņemtas jau no 2015. gada, bet 2016. gadā sūdzību skaits par smakām no Inčukalna novada ir pieaudzis. Sūdzības tiek saņemtas dažādās diennakts stundās gan darba dienās, gan brīvdienās. Pārvaldes inspektori iespēju robežās reaģē un veic kontroles pasākumus arī ārpus darba laika un brīvdienās.

Konkrētās vietas apkārtnē atrodas "Vangažu naftas" naftas produktu pārkraušanas un glabāšanas bāze, ceļu būves firmas SIA "Binders" asfaltbetona rūpnīca, dzelzceļa sliežu ceļš, pa kuru tiek pārvietoti piesārņojuma avoti – dīzeļlokomotīves, dzelzceļa cisternas, kuras periodiski tiek novietotas konkrētajā apkārtnē.

VVD uzskata, ka smaku rada un tās izplatību ietekmē minētie potenciālie smaku avoti. Smaku intensitāti pastiprina iekārtu atsevišķa vai to kopēja darbība, mijiedarbojoties ar meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Uzņēmuma pārstāvji iepriekš pauda, ka plāno sākt sadarbību ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem uzņēmuma turpmāko tehnoloģisko procesu pilnveidošanā un modernizēšanā vides jomā. Paralēli notiek sarunas starp uzņēmumu un Inčukalna novada pašvaldību ar novada domes izveidotās darba grupas palīdzību.

"Vangažu nafta" ir Artai Jamsenai (83,59%) un Krievijas pilsonim Sergejam Kļičkovam (16,41%) piederošs uzņēmums, kas darbojas naftas produktu pārkraušanas jomā. Kompānija, piesaistot ārvalstu investīcijas vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā, 2013. gadā iegādājās nekustamo īpašumu Vangažos, bijušo padomju armijas bāzi, un paralēli uzņēmējdarbības aktivitātēm turpina sakopt tās teritoriju un likvidēt savulaik radītā vides piesārņojuma sekas. Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, 2016. gadā Jamsenai piederēja 56,25% no uzņēmuma, bet Kļičkovam – 43,75%.

Kompānija pērn strādāja ar 3 562 730 eiro apgrozījumu un guva 155 552 eiro peļņu. Šie rādītāji laika gaitā ievērojami pieauguši – 2015. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 756 126 eiro, un tas cieta zaudējumus 164 033 eiro apmērā.