10 pusaudžu nodarbes, kas kaitina vecākus

Bērni pusaudžu vecumā spēj būt īpaši kaitinoši, taču viņi to pašu domā par saviem vecākiem. Ir lietas, kas tīnim nesaprotamu iemeslu dēļ kaitina mammu un tēti. Piedāvājam ieskatu dažās no tām.

Portāls "Seventeen" atklāj 10 lietas, ko pusaudži dara, lai gan labi apzinās, ka tās kaitina vecākus.

Drēbju nomešana uz krēsla

Šķiet, ka gandrīz katra jaunieša istabā ir izvēlēts viens krēsls, uz kura katru dienu tiek samestas drēbes. Lai gan skapis ir turpat netālu, tavam pusaudzim šķiet daudz ērtāk atstāt drēbes uz krēsla, nekā ielikt tās paredzētajā vietā. Šis krēsls, kas nedēļas beigās jau izskatās pēc lielas drēbju kaudzes, vecākus neatstāj vienaldzīgus. Un nezin kāpēc, tīrot istabu, tavs jaunietis neuzskata par vajadzīgu novākt šo drēbju kaudzi un ielikt to skapī. Mazliet ironiski ir tas, ka dažreiz arī vecākiem ir savs drēbju krēsls. Diez, no kurienes mums ir šis nelāgais paradums?

Ilgstoša sērfošana internetā

Jauniešiem ir paradums ņemt līdzi telefonu visur un vienmēr. Brīžiem var šķist, ka viņi pie tā ir kā pielipuši. Bieži vien viņi izmanto to gan pie pusdienu galda, gan spēlējot galda spēles, gan visur citur, kur vien tu vari iedomāties. Dažkārt tas var būt tiešām kaitinoši. Šādos brīžos neapmierinātie vecāki lieto tādas frāzes kā – "Vai tiešām tu nevari pat minūti izturēt, neskatoties telefonā?".

Palikšana nomodā līdz vēlai naktij

Vecāki ir apveltīti ar kādu īpašu maņu, kas palīdz saprast, ka viņu pusaudzis divos naktī tā vietā, lai gulētu, datorā skatās kādu sev iemīļotu realitātes šovu, seriālu vai filmu. Kā atzīst pusaudži, brīdī, kad tu to vismazāk gaidi, vecāki atver durvis un pieķer savu bērnu, kurš pusaizmidzis veras datora ekrānā. Un smieklīgi, bet tajā brīdī tavs pusaudzis cenšas slēpt faktu, ka pus nakti ir skatījies filmas. Kaut pusaudži labi apzinās, ka viņu vēlās nakts nodarbes vecākus neiepriecina, visticamāk, ka neatkarīgi no tā, cik daudz reižu tu viņu nakts vidū pieķersi "ieurbušos" ekrānā, viņš tāpat turpinās to darīt. Pat tas, ka izskaidrosi – nedošanās gulēt laicīgi apgrūtina viņu produktivitāti nākamajā dienā – nebūt nelīdzēs.

Mūzikas klausīšanās uz "pilnu klapi"

Visbiežāk vecāki jau tā nav sajūsmā par savu bērnu mūzikas gaumi, taču, ja šī, viņuprāt, neatbilstošā mūzika tiek atskaņota uz "pilnu klapi", tas mammu un tēti kaitina visvairāk. Šādā brīdī no vecāku mutes bieži var dzirdēt frāzi: "Ja turpināsi tik skaļi klausīties mūziku, paliksi kurls". Vēl biežāk šī frāze izskan tad, kad tavs pusaudzis klausās mūziku austiņās tik skaļi, ka tu, sēžot viņam blakus, dzirdi katru dziesmas noti.

Foto: Shutterstock

Bieža palikšana pa nakti pie draugiem

Tas, ka bērns pārlieku daudz laika pavada ar saviem draugiem, vecākos var izraisīt nelielu greizsirdību. Vecākiem var sākt šķist, ka viņu atvase drauga mājās jūtās daudz labāk, nekā savās. Iespējams, vecāki to nekad neatzīs, taču ir labi, ja tavs jaunietis zina, kā tu jūties, kad viņš tik bieži izvēlas pārnakšņot citur.

"Tupēšana" mājās

Dažkārt šķiet, ka vecākiem ir tik grūti izdabāt. Tad viņiem šķiet, ka jaunietis pārāk daudz laika pavada ārpus mājas, bet tad vienā brīdī, kad bērns uzklausa vecāku domas un izvēlas vairāk laika pavadīt mājās, arī tas vairs nav labi. Kaut vecāki vēlas palīdzēt bērniem atrast "zelta vidusceļu" starp palikšanu mājās un satikšanos ar draugiem, tavus nemitīgos komentārus tīnis var uztvert kā signālu, ka, lai ko viņš darītu, mamma un tētis nekad nebūs apmierināti. Iespējams, vecākiem vajadzētu nedaudz "piebremzēt" ar komentāru teikšanu un ļaut savam bērnam pašam izvēlēties, vai šajā brīdī palikt mājās vai doties satikt draugus.

Saplēstu džinsu nēsāšana

Kādu iemeslu dēļ vecāki, nemaz nerunājot par vecvecākiem, plēstas džinsu bikses neuzskata par pēdējo modes kliedzienu. Bieži vien nesaprašanā viņi saviem bērniem jautā: "Kāpēc man būtu jāmaksā par saplēstām biksēm?". Nereti var dzirdēt arī tādu frāzi kā – "Es tev iedošu naudiņu, lai vari aiziet nopirkt jaunas bikses, jo šis tev jau galīgi nonēsātas." Taču, mīļie vecāki, vai atceraties kā paši ģērbāties, kad bijāt jauni? Arī jūsu vecāki noteikti izteica dzēlīgas frāzes par apģērba izvēli.

Foto: Shutterstock

Gulēšana līdz pusdienlaikam

Vecāki uzskata – ilgi gulšņājot brīvdienu rītos, visa diena tiek "palaista vējā", taču jaunieši tā nebūt nedomā. Viņiem iespēja ilgāk pagulēt ir vairāk nekā zelta vērta. Tāpēc vecāki, kuri brīvdienu rītos ienāk istabā ar frāzi: "Laiks celties! Tā jau tu visu dzīvi nogulēsi", var tīņus kārtīgi sadusmot.

Automašīnas vadīšana

Nav svarīgi, cik ilgi tavam jaunietim jau ir autovadītāja apliecība, šķiet, ka tu vienmēr gribēsi viņu pamācīt, kā labāk braukt. Pat mammas, kuras nekad nav vadījušas mašīnu, apsēžoties blakus krēslā, kļūst par auto vadīšanas ekspertēm, nemaz nerunājot par tēviem. Taču vecākiem vajadzētu atcerēties – bērni jūt vecāku satraukumu un nemieru, kas dažiem autovadītājiem var izraisīt nevajadzīgu stresu. Tāpēc, ja esi nolēmis ļaut savam dēlam vai meitai sēsties pie auto stūres, centies pirms tam nomierināties un pat saspringtākos brīžus uztvert ar "vēsu" prātu.

Vecāku padomu ignorēšana

"Esmu vecāka par tevi un daudzreiz vairāk pieredzējusi" ir frāze, ko vecāki bieži lieto sarunās ar saviem bērniem. Lai gan tev patiešām ir šī dzīves pieredze, jāatzīst, ka esi nedaudz aizmirsis, kā ir būt pusaudzim. Tieši šī iemesla dēļ varbūt tev vajadzētu izvairīties no padomus došanas brīžos, kad bērns to neprasa. Protams, ja tava atvase vēršas pie tevis ar problēmu, gaidot, ka tu dosi lielisku padomu, kā to vislabāk atrisināt, tad dalies ar savu dzīves pieredzi un uzskatiem, taču dažkārt labāk paturi to pie sevis, jo lielākoties pusaudžiem šķitīs, ka tu viņus nesaproti. Un, ja godīgi, tad nav arī melots.