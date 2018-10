Attiecību konsultante no Austrālijas: vecāku izdzīvošanas skola jeb 8 posmi jaunās lomas attīstībā

Patiesībā jaunie vecāki jāsūta uz izdzīvošanas skolu, nevis kā parasti kāzās visi saka – tas ir tik viegli, liegi un maigi, konferencē "Labi vecāki šodien" atzina attiecību konsultante un grāmatas "Becoming Us" autore Elija Teilore (Elly Taylor) no Austrālijas, kura pati savā ģimenē piedzīvojusi dažādas krīzes, un tieši tādēļ, lai analizētu, kādēļ tā notiek, viņa pievērsusies attiecību pētīšanai.

Elijai ir divi bērni, un viņa stāsta, cik abi ar vīru viens otrā bija iemīlējušies, bet, kļūstot par vecākiem, parādījušies konflikti, jo abi bija īgni un neizgulējušies. Jau pēc pirmā bērna piedzimšanas Elija pievērsās attiecību pētīšanai, secinot, ka viņi nav vienīgie, kuriem ir konflikti, ka patiesībā visiem vecākiem ir šādas problēmas. "Ja visi vecāki strīdas, kāpēc pirms tam neviens viņus nesagatavo?" tāds jautājums radies Elijai, un viņa ķērusies pie darba – pētījumu veikšanas un topošo un jauno vecāku izglītošanas. Pēc vairāku gadu darba Elija secinājusi, ka pastāv astoņi posmi vecāku lomas attīstībai, un par tiem viņa arī īsumā pastāstīja konferences dalībniekiem. Turklāt Elija atzīmēja, ka šiem posmiem ir ciklisks raksturs, un tie atkārtojas pēc katra nākamā bērna piedzimšanas. Tāpat kā bērns piedzīvo attīstības pārmaiņas, piemēram, sākot skolas gaitas, tāpat arī katra mazuļa ienākšana ģimenē atstāj savu ietekmi. Un vēl viena interesants nianse – šie astoņi posmi atkārtojas arī tad, kad vecāki kļūst par vecvecākiem. Pirmais posms: tas sākas jau pirms bērna ieņemšanas vai piedzimšanas Pēc Elijas sacītā, bieži topošajiem vecākiem iestājas panika, viņi sliecas darīt iepriekš neparedzētas lietas, piemēram, nopirkt māju, lielu mašīnu, bet tas rada stresu par finansēm. Speciāliste, gluži pretēji, iesaka palēlināt dzīves tempu, stress ir jāsamazina, jābūt komunikācijai ar partneri, ideāli, ja grūtniecības aprūpi līdz pat mazuļa nākšanai pasaulē veiktu viens medicīnas personāls, tādā veidā nodrošinot konsekvenci. Kā uzsver Elija, bērna gaidīšana un piedzimšana ir liels piedzīvojums, tāpēc tam ir jāsagatavojas, tas tikai nāks par labu ģimenei. Foto: Wes Hicks / cc` Otrais posms: bērna pirmais dzīves mēnesis (vai otrais mēnesis) Šajā posmā lielākais izaicinājums – pasaule nav apstājusies, bet mainījušās abu partneru lomas. Elija iesaka neielaist ģimenē stresu no ārpuses un zināt atšķirību starp viesiem un palīgiem, kuri ierodas apraudzīt mazuli. Bieži vien vecāki šajā posmā pārcenšas un beigās cieš neveiksmi. Pēc speciālistes teiktā, ir jāizveido drošības mūris no ārpasaules, dzīves tempam jābūt siltam, klusam, vienmērīgam. Ieteikums jaunajām mammām – dalies ar bērnu ar savu partneri. Nereti tieši šajā posmā jaunās māmiņas kļūstot par pavēlniecēm, nedodot mazulim tētim. "Esi dāsnāka pret partneri," mudina Elija. Vēl viena svarīga lieta – esi gatavs lūgt palīdzību, ja tāda ir nepieciešama. Plaukstošai un laimīgai ģimenei šajā posmā palīdzēs lēns dzīves temps, un šo posmu Elija nosaukusi par ligzdas vīšanas etapu. Trešais posms: bērns no viena līdz trīs mēnešu vecumam Šoks – šādas sajūtas var piedzīvot vecāki, uzdodot sev jautājumu: "Ko mēs sev esam nodarījuši?". Pirmkārt, neesi perfekts vecāks! Šajā posmā ir vērts apzināties pareizās gaidas un cerības. Tu vari kļūdīties, bet tā būs tava pieredze, un visi taču mācās no kļūdām. "Mums nav jācenšas būt perfektiem, bet laimīgiem. Nekārtība kādreiz pazudīs, bet labāk baudi vecāku lomu," mudina Elija. Kopā ar partneri radiet jaunu ģimeni, jo tā vairs nebūs tāda, kāda bija pirms mazuļa piedzimšanas. Reāļas cerības un mērķis, lūk, tādiem jābūt abiem vecākiem, lai būtu laimīga ģimene. Ceturtais posms: mazulis vecumā no četriem līdz sešiem mēnešiem "Paldies, ka mūsu bērns vēl ir dzīvs un paši esam izdzīvojuši" – aptuveni šādas sajūtas vecākiem varētu būt minētajā dzīves periodā. Bērnam viss ir labi, tāpēc tagad fokusējies uz sevi un partneri, aicina Elija. Stresa mazināšanai ļoti ieteicamas ir pastaigas, joga, meditācija. Izveido sava veida nometni, tā to savā grāmatā nosaukusi Elija. Ideja ir tāda – alpīnisti kalnos ir izveidojuši nometni, kurā ir pietiekami daudz ēdiena un dzēriena. Kad rodas nepieciešamība, alpīnists atgriežas nometnē, lai atgūtu spēkus. Tā arī jādara partneriem. Šajā laikā vari dot partnerim pusi dienas brīvu, lai viņš pabūtu tikai ar sevi, bet, ja ir iespēja, šādu piedāvājumu abiem vecākiem var izteikt kādi citi palīgi. Tāpat šajā posmā ieteicams konsultēties ar citiem jaunajiem vecākiem, derēs arī saziņa interneta vidē. Kā uzsver Elija, svarīgi, lai abiem vecākiem ir pauzes no bērna aprūpes, bet jaunajām mammām jāatceras par sevi – ir labi jāēd un daudz jādzer šķidrumu, īpaši tām, kuras baro mazo ar krūti. Šajā posmā ieteicams izvirzīt kaut kādu mērķi un sniegt palīdzību otram partnerim, ir jābūt šim atbalstam otra partnera vajadzību un aprūpes izpildei. Foto: Shutterstock Piektais posms: bērns ir gadu vecs Elija šo posmu raksturo – amerikāņu kalniņi, jo viss notiek – te augšup, te lejup. Ir pilnīgi normāli, ka mazu bērnu vecāki ir jūtīgāki, neaizsargātāki savās emocijās. "Runājieties par to, jo tevi patiešām var piemeklēt dažādas emocijas," tā uzsver Elija. Savas emocijas var pārrunāt arī citu mazu bērnu vecākiem, bet vissvarīgākais ir iespēja visas savas emocijas izrunāt ar partneri. Un noteikti šajā posmā ir jābūt saiknei ar citiem cilvēkiem. Vecāku lomas stiprināšanai ir būtiski izrādīt savu neaizsargātību, dalīties savās emocijās. Sestais posms: bērns vecumā no dzimšanas līdz 18 mēnešiem Šajā posmā vecāki var izjust identitātes un pašvērtējuma maiņu – gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Ir ļoti būtiski sevi izprast kā sievieti, ne tikai kā māti. Šajā etapā bieži novērojams pašvērtējuma trūkums, un ir svarīgi pieņemt savu un partnera identitāti, pašam ir jāstrādā ar šīm pārmaiņām, nevis pret tām. Jā, abi partneri mainās pēc bērna piedzimšanas, un tieši tāpēc arī ir jāiedrošina otrs partneris. Piemēram, tētis noteikti ir jāiesaista visos pienākumos – vai tā ir autiņbiksīšu mainīšana, pastaigas vai kas cits. Tas arī viņam palīdzēs cienīt otra vecāka lomu. Un vēl šajā posmā ir svarīgi izprast sevi kā bērnu, kā tavi vecāki tevi audzināja. Septītais posms: bērns vecumā no dzimšanas līdz diviem gadiem Šajā periodā ap 92 procentiem vecāku sūdzas par konfliktiem, jo pašu emocijās novērojamas lielas atšķirības un izmaiņas. Tas viss, protams, rada papildu stresu, bet bērnam augt šādā gaisotnē nepavisam nav labi. Jā, Elija apliecina, ka strīdēties ir normāli, tāpēc nav jākrīt panikā, bet bērnam nepatīk domstarpības, tādēļ ir būtiski atrast zelta vidusceļu. Ir jāapzinās, ka katram no vecākiem var būt atšķirīgi viedokļi. "Nevainojiet viens otru un nekonkurējiet savā starpā," aicina Elija. Labāk domā par to, kādu atbalstu un drošības sajūtu varat viens otram sniegt. "Tev ir jāizdara" bieži vien kāds no vecākiem sarunu sāk ar šādu teikumu, bet to gan vajadzētu izslēgt no savas leksikas. Labāk būtu, ja šāda tipa sarunu sāktu ar: "Es vēlētos, es būtu priecīgs, ja tu…". Ir jāprot sarunāties savā starpā un pareizi vadīt domstarpības, iesaka speciālista no tālās Austrālijas. Foto: Priscilla Du Preez / cc` Astotais posms: bērns vecumā no viena līdz trīs gadiem Šajā posmā iespējams piedzīvot partnera atsvešināšanos, taču ir svarīgi nodrošināt, lai pāra attiecības būtu laimīgas. Elijas ieteikumi šajā posmā ir vairāki, tostarp, – "mīli savu bērnu un lūdz palīdzību, ja tā nepieciešama". Tomēr šajā posmā galvenais – pāra attiecības. Kā uzsver eksperte, ir ļoti būtiski atbalstīt savu partneri, katru dienu izrādot rūpes par otru, kaut vai pavaicājot, kā tev iet? Un to var izdarīt dažādi, arī dienas laikā nosūtot kādu īsziņu, piezvanot. Runājot par šo posmu alegorijās, Elija saka, ka patiesībā jau viena bērna izaudzināšanai ir nepieciešams vesels ciems. Tāds teiciens esot populārs Austrālijā. Pēc viņas teiktā, šis ir izšķirošais posms pāra attiecību uzturēšanā. "Mīloši vecāki ir laimīgi, savstarpēji viens otru cienoši vecāki," norāda Elija. Konferenci, kurā ar savu lekciju uzstājās Elija Teilore, organizēja ģimenes psiholoģijas centrs "Līna", kas jau 15 gadus ir vieta, kur psiholoģisku atbalstu saņem jaunas ģimenes ar maziem bērniem, bet informatīvu atbalstu sniedza portāls "Cālis.lv".