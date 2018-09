Bērni visbiežāk traumas gūst mājās; trīs bīstamākās telpas

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) 2016. gada statistikas dati liecina, ka bērni vecumā līdz pieciem gadiem 77 procentos gadījumu traumas gūst tieši mājās. Taču, apzinoties, kuras no telpām ir bīstamas un kā tās padarīt bērnam drošas, vecāki var savas atvases pasargāt no dažādām traumām.

Bērnu traumu, ortopēdijas un mugurkaula ķirurgs Jānis Upenieks vēstīja, ka Latvija traumatisko rādītāju ziņā ir valdošajā pozīcijā Eiropā. Taču viņš atzīst, ka lielāko daļu šo traumu varētu novērst pašu spēkiem.

Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir apzināties, kuras vietas mājā bērnam ir bīstamas, un saprast, kā tās padarīt pēc iespējas drošākas. To "Gaidību ceturtdienas" izglītojošo lekciju laikā stāstīja Latvijas pediatru asociācijas prezidente, profesore Ilze Grope.

Virtuve

Grope stāsta, ka virtuve ir viena no bīstamākajām vietām mājā. Tur atrodas tādas bērnam bīstamas lietas kā kontakti, plīts, naži, dakšas un citi sadzīves priekšmeti, ar kuriem bērni labprāt spēlējas. Tā arī ir vieta, kur mēs glabājam dažādus bērna veselībai kaitīgus pārtikas produktus, piemēram, sodu, etiķi un dažādas garšvielas.

Visas iepriekš minētās lietas vajadzētu turēt bērniem nepieejamā vietā. Tāpat vecāki var iegādāties drošinātājus, kuri liegs mazulim atvērt kādu skapīti vai atvilktni, kurā glabājas viņa dzīvībai bīstams lietas.

Taču ne tikai virtuvē atrodamie priekšmeti rada apdraudējumu bērna veselībai. Māmiņas ik dienu cenšas apvienot bērna pieskatīšanu ar mājas uzkopšanu, ēst gatavošanu un citiem darbiem. Šī iemesla dēļ viņas nereti šos darbus dara kopā ar mazuli, taču dažkārt šāda mātes rīcība var pakļaut bērnu riskam. Kā vienu no piemēriem Grope min bērna turēšanu rokās, ēst gatavošanas laikā. Viņa stingri atgādina, ka, darbojoties virtuvē, mazo turēt rokās nevajadzētu. Tā vietā viņa iesaka mazuli iesēdināt mašīnām paredzētajā bērnu sēdeklīti. "Bērns ir tur iesprādzēts, un viņš jūs redz. Tādā veidā jūs bērnu neturat rokās un pasargājat no iespējas apdedzināties vai satraumēties," viņa skaidro.