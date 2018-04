Droša pirmā seksuālā pieredze. Būtiskākais par kontracepciju jaunietēm

Pirmā seksuālā pieredze ir ļoti nopietns solis ikvienas sievietes dzīvē. Lai meitenei neiestātos nevēlama grūtniecība un viņa nesaskartos ar negaidītām veselības problēmām, piemēram, seksuāli transmisīvajām slimībām, ir ļoti svarīgi, lai viņa būtu informēta par to, kādas sekas var būt nedrošām dzimumattiecībām. Klusēšana par šo jautājumu jauniešus no mīlēšanās neatturēs, bet var liegt viņiem ļoti nepieciešamās zināšanas par drošību.

Piedāvājam iepazīties svarīgākajos jautājumos par kontracepciju jaunietēm, ko apkopojis portāls "Tikaisievietem.lv", sadarbojoties ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju. Šajā rakstā plašāk jaunu sievieti – meiteni, par brīdi, kad sākas mēnešreizes, par pirmajām attiecībām un izvēlēm, par jauniešiem piemērotām izsargāšanās metodēm.

Pirmās mēnešreizes – nozīmīgs notikums meitenes dzīvē

Pirmās mēnešreizes ir liels notikums ikvienas meitenes dzīvē – tas ir solis pretim sievietes dzīvei. Visbiežāk mēnešreizes sākas 11-15 gadu vecumā, tomēr to sākums ir atkarīgs ne tikai no vecuma un iedzimtības, bet no dažādiem apstākļiem: ēšanas režīma, fizisko aktivitāšu daudzuma, psiholoģiskā stresa. Lai sāktos mēnešreizes, ķermenis it kā gaida meitenes pāriešanu citā svara kategorijā. Sasniedzot aptuveni 46-47 kilogramu svaru, emocionāli labvēlīgos apstākļos meitenes organismā sākas dzimumnobriešana un arī menstruācijas. Tauku slānītis ir ne tikai enerģijas rezerve, bet tiešā mērā hormonālās pārmaiņas veicinošs "orgāns", tieši tādēļ ēšanas traucējumi, piemēram, anoreksija vai bulīmija un pārmērīgas fiziskas slodzes, ir iemesls, kālab meitenei var nesākties mēnešreizes.

Ja meitenei – topošajai sievietei – ir sākušās mēnešreizes un ir arī seksuālas attiecības, neatkarīgi no vecuma, ir jārēķinās ar iespējamu grūtniecību. Protams, ideālajā pasaulē mīlestība, īstais vīrietis, sekss un laulības, kā arī īstais laiks bērna radīšanai, nāk gandrīz vienā laikā un tad, kad meitene ir pieaugusi un jau ir nobriedusi par sievieti ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Tomēr mēdz notikt dažādi. Tas ir fakts – pusaudžu un jauniešu sekss pastāv. Vai tam jābūt tik agri, par to šoreiz nerunāsim, jo iemesli un apstākļi ir dažādi un, kādu tiesājot, mēs neko neatrisinām.