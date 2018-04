Dūla Līga Giniborga: lielākais darbs ir pirms dzemdībām

Linda Rozenbaha žurnāls 36,6

Līga Giniborga ir viena no pirmajām dūlām Latvijā, turklāt tā retā, kura ir pilna laika dūla, – tas ir viņas pamatdarbs, turklāt atbalstu viņa sniedz visos darba posmos: gaidībās, radībās un pēcdzemdību periodā. Līga pārsteidz ar to, ka jau pēc 30 gadu vecuma dzīvi apgrieza riņķī – aizgāja no matemātikas skolotājas darba, līdzās dūlu izglītībai ieguva arī vecmātes diplomu un nu jau lēnām praktizē kā mājdzemdību vecmāte.