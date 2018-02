Grāmatu lasīšana: dažādi veidi, kā pieradināt bērnu pie šādas brīvā laika pavadīšanas

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā ir īpaši svarīgi aktualizēt jautājumu, kā 21. gadsimta bērniem parādīt, ka grāmatu lasīšana var būt tikpat aizraujoša nodarbe kā filmu skatīšanās vai spēļu lejupielādēšana planšetēs. Taču zināms, lasīšana ir ne tikai brīvā laika aizpildīšanas nodarbe, bet arī svarīgs punkts bērna vārdu krājuma attīstībā, tāpēc piedāvājam iepazīties ar veidiem, kā bērnam parādīt, ka grāmatas lasīt ir patiesi interesanti.

Iepazīstini ar grāmatām caur spēli

Lai bērnu varētu pieradināt pie lasīšanas, svarīgi sākumā parādīt to vērtību un darīt to jau no bērnības. Iepazīstini bērnu ar grāmatām caur rotaļām, piemēram, dārgumu meklēšanas spēli. Izveido karti un saliec pa māju dažādas norādes, lai katra nākamā tuvinātu īstenajam dārgumam.

Pats galvenais dārgums, ko bērns atradīs, būs grāmata. Lai ieinteresētu grāmatas lasīšanā, vari šīs spēles laikā uz izveidotās kartes arī uzrakstīt dažādus citātus vai stāstu fragmentu no konkrētās grāmatas.

Ja mazais ķipars vēl ir pavisam mazs, nenovērtē par zemu lasīšanu priekšā. Kopīgi lasot, palīdzēsi paplašināt bērna redzesloku un attīstāt viņa iztēles spējas, pacietību klausīties, attīstīt vēlmi mācīties lasīt tikpat dabiski, kā runāt vai staigāt. Kad bērniņš jau spēj tev atbildēt ar vārdiem, iesaisti viņu lasīšanas procesā, lai tas vēl vairāk ieinteresētu mazo gudrinieku.