Kā runāt ar pusaudzi, lai sagatavotu viņu pirmajai seksuālajai pieredzei

Pusaudžu gadi ir periods, kad jaunieši kļūst nobriedušāki un sāk domāt par seksuālo tuvību ar citu cilvēku. Bērni šajā vecumposmā uzdod vecākiem jautājumus, kas palīdzētu labāk izprast nezināmo saistībā ar šo tematu. Tāpēc vecākiem jāspēj atbildēt un dot padomus.

Sākotnēji pusaudži tematu par seksu pārrunā ar draugiem, bet tad pienāk laiks, kad sekss patiešām kļūst aktuālāks, un viņi vēlas no vecākiem saņemt padomus. Portāls "Scary Mommy" uzsver, ka viena lieta ir izstāstīt par seksa būtību, bet pilnīgi kas cits ir patiešām sagatavot un iemācīt uzņemties atbildību. Tāpat vecākiem ir rūpīgi jāattiecas pret diskusiju ar savu bērnu par šo tematu.

Nebūtu ieteicams, ka tiek raidīti pārmetumi, piemēram, būtu jāatsakās no tādām frāzēm kā: "Tikai ne zem mana jumta!" vai "Pagaidiet, kad būsiet gados vecāki!". Lai saruna starp vecākiem un bērnu ritētu veiksmīgāk, jāņem vērā turpmāk minētie padomi.

Nelasi pusaudzim lekciju. Uzklausīt faktus, kāpēc pusaudzim nevajadzētu nodarboties ar seksu, ir pēdējā lieta, ko viņš vēlētos dzirdēt. Ja pusaudzis ir atnācis runāt ar mammu un tēti par šo tematu, tad viņš ir pietiekami gatavs. Iespējams, ka jaunietis ir jau stājies dzimumattiecībās un vēlas uzzināt padomus, kā uzlabot savas nepilnīgās zināšanas. Tāpēc, saņemot lekciju no vecākiem, pastāv liela iespēja, ka radīsies nepatika runāt, tādēļ būtu jāizvairās no tā.

Esi godīgs par savu seksuālo pieredzi pusaudžu gados. Izklāstot gan labo, gan slikto pieredzi, bērnam var rasties iespaids, kas palīdzētu sagatavoties dzimumdzīvei. Svarīgi ir atbildēt uz jautājumu: "Cik gadu vecumā bija tava pirmā reize? Kāpēc tieši tajā laikā?". Jāspēj izvērtēt, vai tas bija pa agru, vai neko nemainītu. Tāpat jārunā par sajūtām pirmajā reizē un to, kā palīdzēt, lai process būtu baudāmāks. Taču jāņem vērā, ka nevajadzētu pēc savas pieredzes radīt uzskatu, ka tā notiek visiem. Jāaizmirst frāzes – "Dari kā es saku, nevis kā es daru", pusaudzis ir jāiedrošina.

Foto: Shutterstock

Runājot par seksu, izmanto neitrālus izteicienus. Diskusijā būtu jāņem vērā frāžu izvēle, piemēram, jāuzmanās ar vārdu "partneris", nevis "draugs" vai "draudzene". Būtiski ir paust bērniem atbalstu par viņu seksuālo identitāti un neietekmēt, ar ko saistīt intīmās attiecībās – ar sievieti vai vīrieti. Galvenais ir iekļauties terminos un izveidot uzticību, kā arī radīt drošības sajūtu, ka esi blakus savam bērnam.

Diskutē par visa veida seksuālo intimitāti. Nevajadzētu palikt pie uzskata, ka pusaudzis vārdu sekss izprot tradicionālā jeb vienkāršā nozīmē. Jāņem vērā fakts, ka bērns vēl nenojauš savu patieso orientāciju, tā var mainīties laika gaitā. Ja tagad viņš sevi identificē kā heteroseksuāli, taču tas pēc dažiem gadiem var mainīties, un viņš var stāties dzimumattiecībās ar sava dzimuma pārstāvi. Tāpēc ir jārunā arī par homoseksualitāti. Tāpat vienlīdz svarīgi ir stāstīt par orālo seksu. Dodot pusaudzim godīgu informāciju par visiem interesējošajiem jautājumiem un vēl papildus, tas vēlāk dos iespēju pieņemt pareizākos lēmumus, iesaistoties seksuālās attiecībās.

Pārliecinies, ka noteikumi par vienprātību ir skaidri. Nekad nevajadzētu darīt ko tādu, par ko neesi pārliecināts. Tāpēc nevienam nevar piespiest darīt lietas, kuru dēļ rodas diskomforts. Ar partneri ir jārunā par lietām, kuras vēlas un ko nē. Vecākiem vajadzētu pārliecināties, ka pusaudzis saprot, ka nevienam nav jādara lietas, kas nepatīk. Vecākiem jāpaskaidro, ka atbilde – "nē" nozīmē nē un tas jāvēro, ja partneris atsaka.

Runā par dzimstību un prezervatīvu pieejamību. Neizsargājoties seksa laikā, iespējams saskarties ar sekām, proti, var iestāties grūtniecība un iegūt seksuāli transmisīvās slimības. Pusaudzis jāizglīto par tādu slimību pārnēsāšanu, kā piemēram, herpes, dzimumorgānu kondilomas vai citu seksuāli transmisīvās slimību. Jaunieši ir jāizglīto, kā pareizi lietot prezervatīvu, kur to iegādāties un kāpēc to ir svarīgi lietot seksualitātes tuvības mirkļos. Meitas ir jāinformē, ka ne tikai prezervatīvu lietošana pasargā no neplānotas grūtniecības, bet ir arī citas iespējas, piemēram, konsultējoties ar ginekologu, var izlemt par piemērotāko izsargāšanās veidu. Arī prezervatīva kastītes turēšana pusaudžu vannas istabā ir labs veids, kā kontrolēt sava bērna seksuālās dzīves drošību.

Pārliecinies, ka pusaudzis zina, ka sekss ir divvirziena kustība. Jauniešiem ir jāskaidro, ka sekss nav atkarīgs tikai no vienas personas, bet gan no abiem. No tā ir jāgūst bauda abiem cilvēkiem, gūstot tikai viens, sekss nav pilnīgs.

Uzklausīšana un runāšana ar pusaudzi par seksu var būt stresaina un sarežģīta. Taču aprunājoties kā draugs ar draugu, var dot drošības sajūtu savās izvēlēs un uzdrošināties par to runāt ar vecākiem arvien vairāk un vairāk.