Kad drīkst atsāk intīmo dzīvi pēc dzemdībām; piemērotākās kontracepcijas izvēle

Labāk saprotot savu ķermeni, sievietei ir iespējams labāk saprast sevi, tālab jautājumu un atbilžu portāls "Tikaisievietem.lv" sadarbībā ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju turpina rakstu sēriju "Hormoni sievietes dzīvē" par sievietes veselību dažādos vecuma posmos un dzīves brīžos, par seksualitāti un izsargāšanos. Šajā rakstā plašāk par kontracepciju pēc dzemdībām.

Bērniņa piedzimšana ir liels un priecīgs notikums un mazulis paņem lauvas tiesu māmiņas uzmanības. Tomēr šajā rūpju un prieka pilnajā laikā nedrīkst aizmirst par tikko dzemdējošo sievieti. Arī jaunā māmiņa vēl ir ļoti saudzējama.

Kad piedzimis bērns un izdalījusies placenta, sākas pēcdzemdību periods, kura laikā sievietes organismā pakāpeniski izbeidzas grūtniecības un dzemdību radītās pārmaiņas visās orgānu sistēmās. Lai ķermenis atgrieztos ierastajā formā un orgāni atsāktu darboties tā, kā tās bija līdz grūtniecībai, ir nepieciešamas vismaz 6 – 8 nedēļas. Sievietes organisms šajā laikā ir ļoti vārīgs, tāpēc rūpīgi jāievēro dzemdību speciālistu ieteikumus.

Pēcdzemdību perioda izmaiņas

Visstraujākās pārmaiņas sievietes organismā norit pirmajā nedēļā pēc dzemdībām, kad ievērojami savelkas dzemde, kas grūtniecības pēdējos mēnešos bija pamatīgi iestiepta. Sievietei sāk no krūtīm izdalīties piens. Notiek milzīga hormonāla pārkārtošanās. To dēvē par agrīno pēcdzemdību periodu.

Dzemdes kakla kanāls pamazām slēdzas 2.–3. nedēļu laikā pēc dzemdībām, bet tā audi pilnībā atjaunojas tikai pusotra, divu mēnešu laikā. Maksts gļotāda un muskulatūra atjaunojas pēc 3 – 4 nedēļām, taču hormonālo izmaiņu ietekmē gļotāda nereti ir sausa, kas var apgrūtināt dzimumdzīves atsākšanu.

Pirmajās piecās sešās nedēļās pēc dzemdībām ir paaugstināts jaunu infekciju risks, ko var izraisīt gan vīrusi, gan baktērijas. Dzemdes kakls vēl nav pilnībā noslēdzies un nespēj pilnībā veikt savu aizsargājošo funkciju, kas neļauj mikroorganismiem iekļūt dzemdē. Tieši tik ilgs laiks ir nepieciešams arī lai atjaunotos maksts, ko estrogēnu zemais līmenis padarījis sausu un gludu. Šajā laikā makstī atjaunojas gļotādas krokas, kas aizkavē mikroorganismu iekļūšanu dzemdē, un dabiskā mikroflora, ko rada pienskābās baktērijas.

Kad drīkst atsākt mīlēties

Laiks, kad iespējams atsākt normālu dzimumdzīvi, ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgi noritējušas dzemdības, vai un cik labi sadzijušas šuves (ja tādas ir bijušas), kā arī no sievietes pašsajūtas.

Pirmās sešas nedēļas pēc dzemdībām sievietei no maksts var būt pēcdzemdību izdalījumi, nav noslēdzies dzemdes kakls un dzemde ir kā vaļēja brūce, kurā no ārpuses ļoti viegli var iekļūt infekcija. Tomēr, ja vēlēšanās pēc seksuālām attiecībām rodas ātrāk, un citi mīlēšanās veidi nespēj aizstāt vajadzību pēc dzimumakta, tad to var darīt ļoti respektējot sievietes sajūtas.

Par laiku, kad var atsākt seksu, ginekologu viedokļi mēdz atšķirties, bet noteikti ne agrāk kā trīs nedēļas pēc dzemdībām un tikai tad, ja vien sievietei tas ir patīkami. Ir ginekologi, kas iesaka nogaidīt sešas nedēļas, doties uz apskati un atkarībā no situācijas saņemt ginekologa atļauju un ieteikumus seksuālo attiecību uzsākšanai. Bieži vien zīdīšanas laikā maksts ir sausa un viegli ievainojama – tad iesaka lietot gēlus, kas akta laikā aizsargātu maksti. Galvenais ir ieklausīties savā ķermenī un nesasteigt!

Kad jādomā par izsargāšanos

Sievietei par kontracepciju jāsāk domāt jau uzreiz pēc bērna piedzimšanas, jo tas, ka baro bērnu ar krūti, vai nav atsākušās mēnešreizes, neizslēdz jaunas grūtniecības iespējamību.

Mēnešreižu atjaunošanās katrai sievietei norit individuāli. Tās atsākas tad, kad organisms ir nobriedis atgriezties dabiskajā funkcionēšanas ritmā. Dažkārt pirmās mēnešreizes mēdz būt neregulāras, un to ritms stabilizējas tikai pusgada vai gada laikā.

Sievietēm, kuras nebaro bērnu ar krūti, estrogēnu līmenis atjaunojas daudz straujāk un menstruācijas var atsākties jau pēc pusotra mēneša. Kamēr sieviete zīda bērnu, hormonālais līmenis var radīt tā saukto laktācijas amenoreju – sievietei mēnešreizes neatjaunojas pat visu zīdīšanas periodu.

Tomēr, nav paredzams, kurā brīdī notiks ovulācija – apaugļoties spējīgas olšūnas atbrīvošanās, kas notiek labu brīdi pirms mēnešreizēm. Tieši tas ir tas mirklis, kad pašiem nezinot ir liela iespēja ieņemt nākamo bērniņu – negaidīti, reizēm pat negribēti. Der atcerēties, ka apaugļošanās iespējamība pēc bērna piedzimšanas ir pat vēl lielāka – gan anatomiski, gan hormonāli sieviete ir jo īpaši gatava jaunai grūtniecībai, tāpēc, pat ja mēnešreizes vēl nav atjaunojušās, ir jāizmanto kāda izsargāšanās metode.

Dažādās izsargāšanās iespējas

Pirms atsākt dzimumdzīvi, ir svarīgi apmeklēt ginekologu un pārrunāt šim dzīves brīdim piemērotāko kontracepciju!

Bērna zīdīšanas laikā ir piemērotas visas kontracepcijas metodes, izņemot kombinēto hormonālo kontracepciju (kombinētās orālās kontracepcijas tabletes, riņķīti, plāksteri, u.c.).

Ļoti efektīvu kontracepciju pēc dzemdībām nodrošina hormonālās pretapaugļošanās tabletes. Barojot bērnu ar krūti, drīkst lietot tikai progestīnu saturošās kontracepcijas tabletes (POK), jo tās neietekmē mātes piena daudzumu un kvalitāti, kā arī neatstāj iespaidu uz mazuļa veselību. Šīs kontracepcijas tabletes ginekologi ļauj lietot zīdošām mātēm no sestās nedēļas pēc dzemdībām. Jebkurā gadījumā pirms sākta šo tablešu lietošana, ginekologam jāveic apskate un jāizslēdz iespēja, ka jau būtu iestājusies grūtniecība.

Bērna zīdīšanas laikā var izvēlēties arī kādu no barjermetodēm – prezervatīvus, sūkļus, diafragmu. Var izmantot arī spermicīdus jebkurā to formā (krēms, svecītes, gēls u.c.). Viena no izsargāšanās metodēm, ko pielieto pēc dzemdībām, ir spirāle, taču to var izmantot tikai tad, kad sievietei jau ir bijis vismaz pāris mēnešreižu.

Ja sieviete bērniņu nebaro ar krūti, viņa jau no ceturtās nedēļas var sākt lietot kombinētos orālos kontracepcijas (KOK) līdzekļus jeb kontracepcijas tabletes.