Knupīša lietošana samazina zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma risku; citādāks skatījums par māneklīša lietošanu

Zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma (ZPNS) pētniecības fonds (The Foundation for the Study of Infant Death) kopš 2007. gada iesaka izmantot knupīti katrā gulēšanas reizē, lai samazinātu ZPNS risku, tomēr vecākiem ir jāņem vērā vairāki faktori. Kādi? Par to šajā rakstā.

Kā savā grāmatā "Apmierināta mazuļa dienas ritms" uzsver Džīna Forda, bērnu aprūpes māsa no Lielbritānijas ar 20 gadu pieredzi, māneklīši var būt ļoti noderīgi, it īpaši tādā gadījumā, ja mazulim ļoti patīk zīst. Tomēr viņa aizvien arī esot uzsvērusi: nekad neļauj mazulim gulēt gultiņā ar māneklīti mutē vai aizmigt, to zīžot.

"Es atbalstu knupīšu izmantošanu, lai nomierinātu mazuli un, ja nepieciešams, lai palīdzētu bērnam vieglāk iemigt, taču knupītis noteikti jāizņem no mazuļa mutes, pirms viņš iemieg. Pēc pieredzes varu teikt: ja ļausi zīdainītim aizmigt ar māneklīti mutē, tev vēlāk nāksies cīnīties ar vienu no sliktākajiem gulēšanas ieradumiem, jo mazulis modīsies vairākas reizes naktī un katru reizi gaidīs, kad viņam iedos māneklīti, lai atkal varētu iemigt. Tieši tādēļ es iesaku knupīti izņemt no mazuļa mutes, pirms viņš ir iemidzis," rekomendē Forda.

Tikmēr ZPNS pētniecības fonds norāda, ka knupīša izmantošana mazuļa iemidzināšanai gan dienā, gan naktī var samazināt ZPNS risku. "ja bērnu baro ar krūti, nedod māneklīti līdz viena mēneša vecumam, kamēr krūtsbarošana nav veiksmīgi ieviesta. Neuztraucies, ja miega laikā knupītis izkrīt no mazuļa mutes, un nepiespied bērnu lietot knupi, ja viņš nevēlas. Nekad nemērcē knupīti saldās vielās. Pakāpeniski atradini mazuli no māneklīša lietošanas laikā no sešu mēnešu līdz gada vecuma sasniegšanas," tā iesaka fonda speciālisti.

Reaģējot uz ZPNS pētniecības fonda ieteikumiem, UNICEF Lielbritānijas Draudzīgās iniciatīvas organizācija izplatīja šādu paziņojumu: "Lai gan mēs atbalstām jebkurus pētījumus, kas var palīdzēt samazināt ZPNS risku, ir daži apsvērumi, kuri būtu jāņem vērā, pirms sniedzam vecākiem ieteikumus, kas balstīti uz jaunākajiem pētījumiem.

Pirmkārt, mums būtu jāaplūko arī vēl cits pētījums par knupīšiem un ZPNS. Tas pierāda, ka mazuļiem, kuri vakara miedziņa laikā lietoja knupīti, daudz retāk novēroja ZPNS, tomēr knupīša lietošana ikdienā negarantē drošību. Tas norāda, ka mazuļi ir daudz vairāk pakļauti ZPNS riskam, ja ikdienā tiek lietots knupītis, bet naktī tas bērnam nav bijis iedots.

Otrkārt, ir jāņem vērā arī potenciālie knupīša izmantošanas riski:

Pirmo nedēļu laikā knupīša lietošana var traucēt apgūt barošanu ar krūti;

Tā lietošana palielina risku saslimt ar vidusauss iekaisumu;

Knupīša lietošana veicina nepareiza zobu sakodiena veidošanos;

Tiek paaugstināts nelaimes gadījumu, piemēram, elpceļu aizsprostošanās risks.

Treškārt, mums jābūt drošiem, ka šie ieteikumi ir reālistiski. Ja knupīša lietošana pasargā no ZPNS, vecākiem būtu jāzina, ka tas notiks tikai tādā gadījumā, ja māneklītis tiks lietots katru nakti. Informācija, ka neregulāra un nekonsekventa knupīša lietošana paaugstina ZPNS risku, vecākos var radīt apmulsumu un bažas. Mums jābūt drošiem, ka reiz sākuši lietot knupīti, bērna vecāki nekad neaizmirsīs to iedot mazulim.

Tas nozīmē, ka mums ir pilnvērtīgi jāinformē vecāki, lai viņi varētu pieņemt apzinātu lēmumu par knupīša izmantošanu, balstoties uz katra individuālajiem apstākļiem. Ir jāinformē par māneklīša izmantošanas priekšrocībām un riskiem, kā arī jāatzīst, ka par šo jautājumu mēs tomēr nezinām visu."

Bērnu aprūpes māsa Forda uzsver – ja raizējies par to, kā knupīša izmantošana var ietekmēt ZPNS risku, sazinies ar speciālistiem, lai personīgi pārrunātu šo jautājumu. Viņa norāda: "Ja pirmo sešu mēnešu laikā katrā miega reizē dosi bērnam knupīti, iespējams, tavam mazulim izveidosies paradums atmosties vairākas reizes naktī, meklējot izkritušo knupi. Tādā gadījumā tev ir jārēķinās ar to, ka, sākot no sešu mēnešu vecuma, kad mēģināsi bērnu no tā atradināt, iespējams, būs nepieciešams ilgāks laiks, līdz mazulis atbrīvosies no ieraduma atmosties ikreiz, kad māneklītis nebūs mutē. Lai uzzinātu, kā pēc sešu mēnešu vecuma vislabāk atteikties no knupīša izmantošanas, konsultējies ar ģimenes ārstu."

Māneklīšu veidi

Forda norāda, ka ir pieejami divu veidu māneklīši: ar apaļu knupīti un ar saplacinātu – ortodontisko knupīti. Daži speciālisti apgalvo, ka mazuļa mutītei vispiemērotākie ir ortotodontiskie māneklīši, taču ir viena problēma – lielākā daļa zīdaiņu nespēj tos noturēt mutē ilgāku laiku.

"Es parasti izmantoju māneklīti ar apaļo knupīti, un līdz šim vēl nevienam no maniem mazuļiem nav izveidojies nepareizs sakodiens, kas bieži vien var rasties, ja māneklītis tiek izmantots pārāk bieži laikā, kad jau ir iznākuši zobiņi. Lai kādu knupīti tu izvēlētos, nopērc vairākus, lai tos biežāk varētu mainīt. Īpašu uzmanību pievērs knupīša tīrībai: tas ir jānomazgā un jāsterilizē pēc katras lietošanas reizes. Nekad nemēģini māneklīti tīrīt, laizot to (kā to dara daudzi vecāki), jo mutē ir daudz vairāk baktēriju un mikrobu, nekā vispār spēj iedomāties," iesaka Forda.

Avots: Džīna Forda "Apmierināta mazuļa dienas ritms" (izd. Zvaigzne ABC).