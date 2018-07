Kontaktlēcas vai brilles – ko izvēlēties bērnam

Ja bērnam ir redzes traucējumi, tad vecāku izvēle visbiežāk ir par labu brillēm, taču, ko darīt, ja bērns aktīvi sporto? Ko labāk izvēlēties – brilles vai kontaktlēcas? Uz šo tik populāro vecāku jautājumu atbild optometriste.

Nav tāda viena konkrēta vecuma, kad bērns vai pusaudzis var sākt lietot kontaktlēcas, svarīgākais noteikums – viņš pats tās spēj ielikt un izņemt, kā arī atbilstoši kopt, norāda "Manaslecas.lv" optometriste Sarmīte Gžibovska.

Pirms izvēlēties kontaktlēcas

Kontaktlēcu izvēlē, pirmkārt, noteicošā loma ir bērnam. Ja kontaktlēcas vēlas vecāki, bet bērns baidās pat pieskarties acīm, tad lēcas šobrīd nebūs labākā izvēle. Savā praksē optometriste Gžibovska gan novērojusi, ka biežāk tieši vecāki ir tie, kas baidās no kontaktlēcu lietošanas, ne bērni. Ielikšana, izņemšana un līdzestība (kontaktlēcu pareiza nēsāšana, kopšana) bērniem bieži vien pat padodas labāk, un viņi ļoti apzinīgi ievēro visus norādījumus.

Taču, pirms izvēlēties par labu lēcām, jādodas vizītē pie optometrista vai acu ārsta, kurš pārbaudīs acis un redzi, pārliecinoties, ka nav nekādu saslimšanu un kontaktlēcas lietot drīkst. Tāpat optometrists ieteiks, kādas lēcas ir piemērotas pēc optiskā stipruma, izmēra, materiāla un nēsāšanas režīma.

Piemērotākais vecums kontaktlēcām

Pasaules praksē vidējais vecums, kad jaunieši visbiežāk sāk lietot kontaktlēcas, ir ap trīspadsmit gadu vecumu, bet katrs gadījums jāskata individuāli. "Manai jaunākajai pacientei ir seši gadi. Tā kā viņa nodarbojas ar mākslas vingrošanu un optiskā korekcija ir nopietna, kontaktlēcas šajā gadījumā ir labākais risinājums. Bērniem un pusaudžiem ar redzes problēmām ir ļoti svarīgi, lai optiskā korekcija tiktu lietota un acis pareizi attīstītos, un ar kontaktlēcām bieži vien to ir vieglāk nodrošināt," norāda Gžibovska. Protams, jebkuram kontaktlēcu lietotājam ir jābūt arī brillēm, ko nēsāt, piemēram, vakaros, kad kontaktlēcas ir izņemtas un acis atpūšas.

Foto: Shutterstock

Kontaktlēcu lietošana

Kā norāda ārste, pareiza lēcu lietošana sākas optometrista kabinetā. Skaidrs, ka, pirmo reizi lietojot kontaktlēcas, var būt bail un lielākajai daļai cilvēku arī ir – kā būs, vai sāpēs, grauzīs, būs jāpierod? Ir vairāki kontaktlēcu ielikšanas un izņemšanas veidi, piemērotāko katram pacientam palīdzēs atrast optometrists. Viņš arī piemeklēs atbilstošas kontaktlēcas, izvēloties materiālu, dizainu, izmēru un nēsāšanas režīmu, jo, piemēram, mīkstās kontaktlēcas var nēsāt vienu dienu, divas nedēļas, vienu mēnesi vai pat trīs mēnešus. Jāņem vērā arī citi faktori, ja pacientam pavasarī ir alerģija no ziedputekšņiem, tad kontaktlēcas lietot neiesaka, ārkārtas gadījumā var izmantot vienas dienas lēcas. Tāpat jādomā par acu aizsardzību no UV stariem. Lielā daļā kontaktlēcu jau ir iestrādāts UV filtrs, taču tas pasargā tikai to acs daļu, kur lēca uzlikta, tāpēc pārējā acs, plakstiņi un āda ap acīm no UV kaitīgās ietekmes ir jāpasargā ar saulesbrillēm.

Kontaktlēcu popularitāte aug

Kontaktlēcu lietotāju skaits pasaulē, tostarp Latvijā, ar katru gadu aug. Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas 2017. gada dati rāda, ka Latvijā kontaktlēcu lietotāju skaits varētu būt aptuveni 100 000 cilvēku jeb ap pieciem procentiem no visiem iedzīvotājiem.

Arī optometristes Sarmītes Gžibovskas praksē ik dienu lēcu lietotāju pulciņam pievienojas kāds jauniņais, arī gadu ziņā. Tāpat arī pamazām tiek kliedēts izplatītākais mīts, ka kontaktlēcas var lietot tikai cilvēki ar nelielām redzes problēmām jeb maziem stiprumiem. Tā sen vairs nav, jo optikas diapazons ir kļuvis daudz plašāks, un kontaktlēcas var piemeklēt arī lieliem stiprumiem, kā arī astigmātisma un presbiopijas jeb t.s. vecuma tālredzības korekcijai.

Strauji attīstās arī kontaktlēcu materiālu un veidu dažādība. Šobrīd daudz tiek runāts par vienas dienas kontaktlēcu ieguvumiem – katru dienu jauna, tīra, sterila lēca, acīm nav jāsaskaras ar kopšanas šķīdumiem, nav riska, kas saistīts ar netīrumiem. Lēcas nav jātīra, nav jāatceras par to maiņu, ērts risinājums tiem, kam tas der.