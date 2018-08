Laiks potēties, bet bērnam bail no adatām – kāpēc tā ir un kā to pārvarēt

Bērnu asaras, spiedzieni un dažkārt pat fiziska aizstāvēšanās, kā piemēram, košana vai spārdīšanās, pošu laikā daudziem dakteriem nav sveša. Bērna trakošanu, ieraugot adatu, piedzīvo ne tikai ģimenes ārsti vai māsiņas, bet arī zobārsti. Atklājam efektīvus veidus, kā vecāki un ārsti var palīdzēt bērnam pārvarēt bailes no adatām.

"Manas meitas Elsijas bailes no adatām ir tik lielas, ka katru reizi, kad dodamies pie daktera, lai uztaisītu kārtējo poti, man viņa ir jātur klēpī un cieši jāapskauj, jo citādāk mazā spārdās, spiedz un visādi citādi neļauj dakterim izdarīt dūrienu," portālam "Todaysparents" atzīst meitenes tētis. Viņš skaidro, ka ikdienā Elsija ir mierīgs bērns, taču, ieraugot adatu, viņa pilnīgi mainās. "Jāatzīst, ka tas ir nedaudz biedējoši un skumji vienlaicīgi, un diemžēl tas turpina atkārtoties," stāsta tēvs. Vecāki atzīst, ka ir īpaši norūpējušies, jo viņu jaunākā meita, ieraugot māsas reakciju, uzskata, ka arī viņai būtu jābaidās no adatām.

Ar līdzīgu pieredzi var dalīties lielākā daļa vecāku. Kas ir tas, kas liek mazajiem tik ļoti baidīties no adatām? Sāpes, nepatīkamās sajūtas vai kāds traumatisks atgadījums? Psiholoģe un pediatrijas profesore Kristīne Čambersa atzīst, ka tieši trešais iemesls ir visbiežākais cēlonis cilvēku bailēm no adatām. "Esmu strādājusi ar simtiem bērnu un pieaugušo, kuri izjūt bailes no potēm. Gandrīz visi no viņiem ir spējīgi atcerēties vienu traumatisku ārsta apmeklējumu, pēc kura bailes ir pieņēmušās spēkā," stāsta psiholoģe.

Ir cilvēki, kuriem pieaugot, bailes no adatām samazinās vai pazūd pavisam. Par spīti tam, ir arī gadījumi, kad cilvēki izvairās doties pie ārstiem, jo baidās, ka, lai veiktu pilnvērtīgu veselības izmeklējumu, dakteris izmantos adatu. Šīs bailes, kas bieži vien pārvēršas fobijā, cilvēki iegūst jau bērnībā, tāpēc, lai bailes neradītu apgrūtinājumu vēlāk, vecākiem ir apzināti jācenšas palīdzēt bērnam tās pārvarēt.

Līdz 14 gadu vecumam Latvijā bērniem ir jāsaņem vismaz 20 vakcinācijas. Dažiem bērniem un viņu vecākiem tas nozīmē vismaz 20 mokošus ārsta apmeklējumus ar spriegšanu, kliegšanu, spārdīšanos un košanu.

Portāls "Todaysparents" piedāvā dažus vienkāršu paņēmienus, kā samazināt bērna bailes no potēm un cita veida procedūrām, kurās ir iesaistītas adatas. Šie paņēmieni palīdzēs bailes noturēt grožos un neļaus tām pārvērsties smagākā stadijā – fobijā.