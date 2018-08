Nauda neaug kokos un citas mācības par finansēm, kas bērnam jāapgūst līdz 10 gadu vecumam

Nauda tomēr ir neatņemama dzīves sastāvdaļa – ar tās palīdzību mēs varam nodrošināt sev pajumti, apģērbu, ēdienu un citas nepieciešamās lietas. Speciālisti uzskata, ka bērns jau no mazotnes ir jāmāca, kā gudri apieties ar naudu. Un lielākā daļa vecāku tam piekrīt. Taču dažreiz var rasties neizpratne, ar ko sākt un kā to savai atvasei vislabāk paskaidrot.

"Kādu dienu, kad es savam bērnam paziņoju, ka mēs nevaram atļauties nopirkt rotaļlietu, kuru viņš vēlējās, mans trīs gadus vecais dēls teica: "Vienkārši aizej uz banku, un viņi tev iedos naudu." Tajā brīdī es sapratu, ka ir laiks viņam izstāstīt, kā ģimene tiek pie iztikas līdzekļiem, " stāsta kāda māmiņa.

Grāmatas "Kids, Wealth and Consequences" autore Džeina Pērla portālā "Parents" atklāj, kas bērnam būtu jāzina par naudu pirms viņš sasniedz 10 gadu vecumu.

Nauda neaug kokos

Brīdī, kad bērns redz, ka vecāki naudu jebkurā laikā var izņemt no tuvākā bankomāta, viņš var padomāt, ka tā tur ir vienmēr, un nauda vecākiem ir pieejama jebkurā brīdī, taču tā nebūt nav. Bērnam ir jāiemāca, ka nauda ir ierobežots resurss. Izskaidro viņam, ka vecāki strādā, lai iegūtu iztikas līdzekļus, un banka ir tikai droša vieta, kur nauda tiek noglabāta. Tāpat palīdzi viņam saprast, ka no bankomāta var izņemt tikai tik daudz naudiņas, cik esi nopelnījis. Tas mazajam palīdzēs saprast gan, kāpēc vecākiem ir jāiet uz darbu, gan iemācīs dzīves gudro atziņu – nauda neaug kokos.

Esi mazliet skeptisks

"Bērnam ir jāiemāca skatīties uz lietām ar veselīgu skepsi. Tas palīdzēs viņu pasargāt no dažādiem mārketinga trikiem internetā, tā televīzijā," skaidro Pērla. Izskaidro bērnam, kā darbojas reklāmas un kāpēc tās ir nepieciešamas.

Krāt naudu ir forši

Tava meita grib iegādāties jaunu lelli, taču viņai pietrūkst nedaudz naudiņas? Iedrošini viņu krāt. Iespējams, tā vietā, lai šodien nopirktu kāroto saldējumu vai konfekti, mazā izvēlēsies savus ienākumus atlikt, lai nopirkt tik kāroto rotaļlietu. Pieaugušie atzīst, ka pat viņiem ir grūtības krāt naudu. Dažkārt vēlme to iztērēt kādai mirkļa iegribai ir tik liela, ka aizmirstam par lielākiem mērķiem, kam nauda sākotnēji tika paredzēta. Šī iemesla dēļ, kad māci bērnam veidot iekrājumus, apbruņojies ar pacietību, jo kā jau tu pati zini, arī vecākiem šis mēdz būt liels pārbaudījums.

Foto: Shutterstock

Seko līdzi saviem izdevumiem

Dažkārt pieaugušie piedzīvo nepatīkamu pārsteigumu, kad veikalā tiek piekrāmēts pilns iepirkuma grozs ar dažādiem labumiem, taču, nonākot līdz kasei, pārdevēja skumji paziņo, ka tavā kartē nepietiek līdzekļu, lai samaksātu par visu, ko esi iecerējis nopirkt. Lai no šādām situācijām izvairītos ir jācenšas sekot līdzi saviem izdevumiem, kas nebūt nav vienkārši. To vajadzētu mācīt arī savam bērnam. Tas visnotaļ viņam arī turpmāk palīdzēs plānot savu budžetu, un, iespējams, izvairīties no nepatīkamiem brīžiem pie veikala kasēm.

Kopīgi izvēlaties pierakstu kladi, kurā turpmāk tava atvase varēs pierakstīt visus savus izdevumus. Vari izdomāt interesantus veidus, kā izdevumu piefiksēšanu padarīt par jautru nodarbi, piemēram, nopirktās lietās attēlot ar uzlīmēm vai zīmējumiem.

Izveido vēlmju sarakstu

Bērniem nereti ir gūti nospraust prioritātes. Viņi dzīvo pēc principa – šeit un tagad. Ja viņiem tieši šajā brīdī sagribas kādu kārumu, tad var gadīties, ka mazais aizmirsīs, ka patiesībā naudu krājis, lai iegādātos, piemēram, sen kāroto "Lego". Lai palīdzētu bērnam būt mērķtiecīgam, izveidojiet vēlmju sarakstu. Nākošreiz, kad redzēsi, ka mazais izvēlas iztērēt naudu spontānai mirkļa iegribai, atgādini viņam par vēlmju sarakstu, kuru kopīgi izveidojāt un atgādini viņam par iespēju krāt naudu.

Neiztērē visu naudu uzreiz

Rādi piemēru – pirms dodies iepirkties kopā ar bērnu, izveidojiet sarakstu ar lietām, kuras jums šobrīd ir vajadzīgas. Iepirkšanās laikā centies iegādāties tikai sarakstā minētās lietas. Tas mazajam iemāca novērtēt vajadzības un netērēt naudu tikai tāpēc, ka viņam tā šobrīd ir gana.

Foto: Shutterstock

Plāno savu budžetu pats

Labākais veids, kā iemācīt bērnam rīkoties ar naudu, ir ļaut viņam to izmēģināt pašam. Ja viņš iztērē visu savu naudu, lai nopirktu ūdenspistoli, un viņam nepaliek pāri līdzekļu, par ko iegādāties sen kārotu datorspēli, nedod viņam papildus naudu, lai viņš varētu to nopirkt. Tā vietā ļauj mazajam mācīties no šīs kļūdas un saprast, ka dažkārt viņš nedabūs visu, ko sirds kāro. Šādi viņš iemācīsies izvirzīt prioritātes par kurām ir vērts tērēties, bet bez kurām viņš var iztikt.

Dalīšanās

Iemāci bērnam dalīties ne tikai ar savām rotaļlietām, bet arī ar naudu. Atklāj viņam, ka ir cilvēki, kuriem tās nepietiek pat ikdienas tēriņiem. Iespējams, jūs vēlaties ierīkot speciālu krājkasīti, kurā tiek atlikta nauda labdarībai. Tāpat centies bērnu iemācīt dalīties ar lietām, ko viņš pats ir iegādājies. Dažkārt pat dāsnākie bērni kļūst agresīvi un nelabprāt dalās ar lietām, ko viņi ir iegādājušies par savu naudu. Ja pamani, ka tava atvase šādi rīkojās, centies viņam norādīt, ka tā darīt nav pareizi.