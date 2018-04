Rotaļu lāzerīši bērniem – redzei kaitīgi. Dažiem pēc pusgada redze atjaunojas, citiem ne

Pēdējos gados ikdienā ienākuši diožu (pusvadītāju materiālu) lāzeri. Zēniem patīk spēļu pistoles ar infrasarkano staru lāzeriem. Tie ļauj piefiksēt trāpījumu pretiniekam vairāku desmitu metru attālumā. Arī dažādu krāsu lāzeru rādāmkociņi jeb pointeri tiek izmantoti ne tikai birojos, bet nereti kļūst par rotaļlietām, kas spēles karstumā vai blēņojoties var kļūt par draudu bērnu acīm.

Bojā tīkleni

"Lāzerstarojuma intensitāte rotaļlietās un sadzīvē izmantotajās ierīcēs ir 0,4 – 5 mW robežās. Nokļūstot acīs, tie uzreiz izraisa mirkšķināšanas refleksu, kas aizsargā acs audus. Taču, ja starojumā lūkojas ilgāk par desmit sekundēm, tas spēj izraisīt tīklenes bojājumus," stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģe Rometa Valtere. Internetā var iegādāties arī jaudīgākas ierīces, kuru starojums ir no 5 līdz 500 mW un kuras izmanto lāzeršoviem. Tās var radīt tūlītējus acu audu bojājumus.

"Nokļūstot acīs, starojums var izraisīt dažādas pakāpes redzes asuma pasliktināšanos, izmaiņas redzes laukā. Pārsvarā lāzera starojums ietekmē tīkleni, radot izmaiņas tās slāņos – gan termiskus, gan fotoķīmiskus bojājumus, kad tīklenes audos veidojas brīvie radikāļi. Nozīme ir gan iedarbības ilgumam – jo tas ilgāks, jo plašāks un dziļāks bojājums var rasties acs tīklenē –, gan attālumam līdz acij. Jo tuvāk ir starojuma avots, jo plašāku tīklenes daļu tas var ietekmēt," norāda ārste.

Pēc ASV Pārtikas un medikamentu kvalitātes novērtēšanas aģentūras datiem, zilās un violetās krāsas lāzeri ir bīstamāki nekā sarkanie un zaļie, jo cilvēka acis ir mazāk jutīgas pret šīs krāsas gaismas viļņa garumu. Piemēram, zilās krāsas lāzeri ierosina vēlāku atbildes reakciju (acu aizvēršanu, galvas aizgriešanu no gaismas avota), tādēļ var ilgāk iedarboties uz acs audiem.

Kā pamanīt, ka bērna acis nelabvēlīgi ietekmējis lāzerstarojums, ja viņš par saviem vai draugu nedarbiem ar lāzerīšiem vecākiem nestāsta? Oftalmoloģe R. Valtere teic, ka bērniem var parādīties sūdzības par redzes pasliktināšanos, apžilbumu, miglošanos, bailēm no gaismas.

"Mazi bērni parasti nesūdzas par sliktu redzi, jo nesaprot šīs izmaiņas, īpaši, ja skarta tikai viena acs. Ja skarta tīklenes centrālā daļa – mākula, var būt izmaiņas redzes laukā, kas izpaužas tumšāku vai gaišāku laukumu veidā, līniju kropļošanās, krāsu redzes izmaiņas, retāk – sāpes acu rajonā. Ja lāzera iedarbība ir ilgstoša, var būt arī redzes zudums," viņa saka. Lai gan ārēji izmaiņas var arī nebūt redzamas, vecākiem vajadzētu pievērst uzmanību tam, ka bērns piemiedz acis, skatoties tālumā. Ja radušās izmaiņas tīklenes centrālajā daļā, bērnam var būt grūtības lasīt, viņš izlaiž burtus un ciparus, biezāk mirkšķina vai berzē acis. To pamanot, vecākiem noteikti vajag vest bērnu pie acu ārsta un veikt nepieciešamos izmeklējumus, piemēram, redzes asuma noteikšanu, acu priekšējo daļu un tīklenes apskati (paplašinot zīlītes).

Līdz pat redzes zudumam

"Tas, vai lāzera starojuma nodarītie bojājumi būs atgriezeniski un redze necietīs, atkarīgs no lāzera jaudas, iedarbības ilguma un vietas acī, uz kuru tas iedarbojies. Samazinoties akūtās fāzes izmaiņām, redzes asums var uzlaboties vai atjaunoties 6 – 8 mēnešu laikā. Var palikt tikai skotomas – defekti redzes laukā, kas traucē vai ko nemana, taču var būt arī redzes zudums," norāda R. Valtere. Par laimi, acu ārstei nenākoties pārāk bieži sastapties ar pacientiem, kuri smagi cietuši no rotaļām ar lāzera rādāmkociņiem vai spēļu pistolēm. Iespējams, ir bērni, kuri nenonāk pie Bērnu klīniskās slimnīcas oftalmologiem, jo tīklenes bojājums ir vienpusējs un to nejūt līdz brīdim, kamēr neaizklāj otru aci, vai redzes atšķirība tiek atklāta profilaktiskās pārbaudes laikā.

Ārste teic, ka lielākā daļa acu traumu rodas, mētājoties ar dažādiem priekšmetiem un lietām: ziemā – ar sniega pikām, vasarā – ar āboliem, akmeņiem un visu pārējo, ko tīšām vai netīšām var mest pa gaisu. Redzi un acu veselību apdraud arī šaudīšanās ar rotaļieročiem, kam ir dažādu veidu lodītes un patronas. Var kaitēt sporta veidi ar dažādiem lidojošiem objektiem, īpaši florbols un badmintons, kā arī nepareizi uzglabāta sadzīves ķīmija un dažādi pašu gatavoti spridzekļi.

R. Valteres ieteikumi vecākiem: "Pirkt tikai bērna vecumam paredzētas rotaļlietas un ar atbilstošu marķējumu. Jebkura spēļlieta bērnam var kļūt bīstama! Ikdienā – pavasarī, vasarā, arī ziemā – bērna acis jāsargā arī no ultravioletā starojuma ar saulesbrillēm vai cepurīti, it īpaši, atrodoties pludmalē vai kalnos slēpojot, jo saules gaismu atstaro ūdens, smiltis un sniegs."

Kur vērsties acs traumas gadījumā

* Latvijā neatliekamo medicīnisko palīdzību oftalmoloģijā 24 stundas diennaktī pieaugušajiem nodrošina divas slimnīcas – Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca un Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas klīnika "Biķernieki", bērniem – Bērnu klīniskā universitātes slimnīca.