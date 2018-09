Simptomi, kas var norādīt uz bērna redzes pasliktināšanos

Ikdienā nākas sastapties ar vecākiem, kuriem nav skaidrs, cik reižu gadā bērniem būtu vēlams veikt redzes pārbaudi. Kur to labāk veikt? Neskaidrību ir daudz. Ir svarīgi saņemt atbildes, jo, nerūpējoties par bērnu redzes veselību jau agrā bērnībā, tas var radīt problēmas nākotnē – īpaši jau skolas laikā, kad slodze acīm vairākkārt palielinās, norāda Kristīne Detkova, "OptiO" galvenā optometriste.

Speciāliste aicina atcerēties, ka bērniem, kuriem līdz šim nav novērotas redzes problēmas, pārbaude jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā. Ja bērnam konstatēti redzes defekti, speciālists nozīmēs individuāli pielāgotu vizīšu kalendāru, kas būs blīvāks nekā viena vizīte reizi 12 mēnešos. Tālāk lasi un uzzini, kādi simptomi var liecināt, ka bērna redze pasliktinās.

Bērnu redze pasliktinās straujāk nekā pieaugušo

"Mans un vairāku speciālistu novērojums – bērna redze pasliktinās straujāk nekā nobrieduša cilvēka redze. Iemesli tam ir pamatoti dažādos pētījumos. Tāpat zinātniski pierādīts tas, ka redze pasliktinās daudz mazākā mērā tiem bērniem, kuri vismaz divas stundas dienā pavada ārā - dabīgā apgaismojumā, un aktīvi nodarbojas ar sportu. Savukārt īpaši strauji redze bojājas tiem, kuri daudz laika pavada pie digitālajām ierīcēm (televizora, telefona, datora, planšetes), kā arī lasa grāmatas pie nepietiekama apgaismojuma," stāsta optometriste.

Mūsdienu informācijas tehnoloģiju straujā attīstība novedusi pie tā, ka jaunu cilvēku vidū arvien izplatītāks kļūst "sausās acs sindroms". Ja kādreiz tas bija izplatīts vecāka gadu gājuma cilvēkiem, tad tagad saslimšana piemeklē arī jauniešus. Tāpat Latvijā pēdējo gadu griezumā parādījušās līdz šim neiepazītas redzes saslimšanas: "urbānā acs" un "digitālās redzes sindroms". "Urbānās acs" sindroms rodas, ja lielāko dienas daļu cilvēks pavada šaurā, saspiestā vidē, kur neieplūst dabīgā gaisma. Savukārt ar "digitālās redzes sindromu" pārsvarā sirgst cilvēki, kuri lieto pārlieku daudz digitālās ierīces, kas ļoti koncentrētā veidā izstaro mākslīgo gaismu. Jāsaka, ka pirms pieciem gadiem Latvijā neviens speciālists un pacients nebija dzirdējis par minētajām diagnozēm, uzsver speciāliste.

Kādēļ nepieciešama regulāra redze pārbaude

Bērniem, īpaši skolas vecumā, acis ļoti bieži ir pārslogotas. Mūsu redzes orgāns gan spēj tikt galā ar gana lielu slodzi, tomēr visam ir robežas. Pārkāpjot to, redze pasliktinās. Ja slodze acīm ir lielāka nekā organisma spēja to panest, nepieciešami palīglīdzekļi – brilles, kas domātas paaugstinātas slodzes apstākļiem.

Nereti iemesls, kāpēc redze sāk strauji pasliktināties, ir vecāku un bērnu zināšanu trūkums par redzes veselību un profilaktiskajiem pasākumiem. Tieši tāpēc regulāras redzes pārbaudes, arī gadījumos, ja nav izteiktu sūdzību, ir svarīgas. Pārbaudes mērķis nav piemeklēt tikai korekcijas līdzekļus, bet gan novērtēt kopējo redzes veselību, un tikai vajadzības gadījumā nozīmēt redzes vingrinājumus vai brilles.

Foto: Shutterstock

Jāuzsver, ka redzes pārbaužu galvenais uzdevums ir savlaicīgi novērst redzes nepilnības, kuras nākotnē var ietekmēt cilvēka dzīvi. Jebkādus defektus un nepilnības ir vieglāk novērst pēc iespējas agrākā vecumā. Vecākiem jāliek aiz auss, ka, "nobastojot" redzes pārbaudi, bērnam nākotnē var būt liegta iespēja iegūt autovadītāja apliecību vai noteiktu profesiju, kuras pienākumu izpildei laba redze ir viens no noteicošajiem faktoriem.

Vecāki pietiekami neseko bērnu redzes veselībai

"Vēlos atgādināt, ka jebkādas redzes problēmas nav iesnas, ko var izslimot, ja problēmas diagnosticētas – atpakaļceļa nav. Tas jāsaprot, jāpieņem un speciālistu vadībā jārod piemērotākais risinājums, lai redzes veselības stāvoklis neattīstītos negatīvā virzienā. Tieši šī iemesla dēļ ir būtiski, lai vecāki laikus, vismaz vienu reizi gadā, ja ārsts nav noteicis biežāk, pārbaudītu savu bērnu redzi," uzsver optometriste.

Atsacīšanās lasīt – simptoms sliktai redzei

Nereti pazīmes par redzes traucējumiem ne vienmēr ir uzskatāmas. Ļoti lielā mērā tas atkarīgs no tā, cik daudz laika bērns pavada kopā ar vecākiem. Ja pamani kādas no zemāk minētajām pazīmēm, redzes pārbaude jāveic nekavējoties:

acu miegšana;

acu berzēšana;

acu apsārtums, iekaisumi;

nespēja koncentrēties, izsekot tekstam, nepatika lasīt;

lasīšana/rakstīšana/spēlēšanās "ar degunu"– liecoties pārmērīgi tuvu apskatāmajām lietām. Foto: Shutterstock

Katram vecumam – savas brilles: forma un ietvari

Briļļu dizaini un materiāli, no kā tās gatavo, ir ļoti dažādi. Tie klientam tiek piemeklēti atkarībā no viņa vecuma, profesijas un, protams, gaumes. Jāatcerās, ka bērnam augot, ir būtiski atcerēties, ka vienas brilles nekalpos trīs vai piecus gadus. Tās nāksies mainīt biežāk. Bērna pirmajiem dzīves gadiem būs piemērotākas brilles ar mīkstākiem ietvariem, kā arī stingri nostiprinātas lēcas, izslēdzot iespēju, ka tās var izkrist no ietvara. Savukārt bērniem jau aktīvākā vecumā jāiegādājas praktiskākas un izturīgākas brilles.

Kas attiecas uz briļļu formas izvēli bērniem, priekšroka būtu jādod apaļīgākiem briļļu ietvariem. Bērni ir īsāki nekā lielākā daļa cilvēku, ar ko viņi ikdienā kontaktējas, tādēļ svarīgi, lai skatoties uz augšu, viņiem nebūtu jāskatās "pāri" brillēm.

Iegādājoties brilles bērnam, der atcerēties:

Jāiegādājas tādas, kas ir izgatavotas saskaņā ar ārsta izrakstītajā receptē noteikto. Tām jāatbilst arī bērna sejas formai, lai viņam ar tām būtu ērti;

Bērnam brillēm ir jāpatīk. Vecāka viedoklim gaumes jautājumā jābūt otršķirīgam. Ja bērnam brilles nepatiks, viņš tās izvairīsies nēsāt, vai pat "netīšām" salauzīs.

Brilles neaug kopā ar bērnu

Lai arī vecāki vēlas saviem bērniem skaistas un modernas brilles, izvēloties ietvaru, vispirms jādomā par funkcionalitāti, jo brilles primāri ir korekcijas līdzeklis, nevis aksesuārs.

Jāatceras arī tas, ka brilles neaug kopā ar bērnu! Iegādājoties arī visskaistāko briļļu ietvaru, jau pēc gada (vēlākais – diviem), bērnam augot un attīstoties, ir liela iespēja, ka tas viņam būs kļuvis par šauru. "Es ieteiktu, pirmkārt, konsultēties ar speciālistu, lai iegūtu precīzu redzes veselības diagnostiku un briļļu recepti. Neskaidrības gadījumos pēc padoma var vērsties arī optikas salonos, kur konsultanti palīdzēs atrast piemērotāko briļļu ietvaru un lēcas ikvienam. Daudzos optiku tīklos darbinieki iziet īpašu apmācību ciklu, kur viņiem iemāca to, kā izvēlēties klientam atbilstošāko briļļu ietvaru un lēcu materiālu. Ir virkne elementu, ko ņemt vērā, izvēloties brilles, tostarp – vecums, sejas forma un uzstādītā diagnoze," norāda Detkova.