Aicina pieteikt bērnus bezmaksas vasaras brīvlaika radošajām darbnīcām 'Pieloki pūru Latvijai'

Vasaras brīvā laika aktivitāšu projekta laikā "Talantu pilsētas" telpās notiks četri radošo nodarbību cikli, kuru laikā dalībnieki varēs apmeklēt tematiskas nodarbības. Nodarbību tēmas šogad saistītas ar Latvijas izzināšanu, par godu mūsu valsts simtgadei. Aicināti pieteikties dalībnieki no Rīgas (pieraksta adrese) vecumā no septiņiem līdz 15 gadiem. Nodarbības būs bez maksas.

Norises vieta: "Talantu pilsēta", Satekles iela 2c, 313 kabinets, Rīga.

Norises laiks: vasaras periodā notiks četri nodarbību cikli, katra grupa darbosies kādā no gadalaiku tēmām:

pavasaris: 4. – 22. jūnijs; dzeltenā grupa;

vasara: 25. jūnijs – 13. jūlijs; zaļā grupa;

rudens: 16. jūlijs – 3. augusts; oranžā grupa;

ziema: 6. – 24. augusts; baltā, (zilā) grupa.

Ir iespēja izvēlēties nodarbības no rīta – laikā no pulksten 9.30 līdz 11, priekšpusdienā – no pulksten 11.30 līdz 13, pusdienas laikā – no pulksten 14 līdz 15.30, kā arī pēcpusdienā – no pulksten 16 līdz 17.30.

Katrai grupai plānotas 15 aktivitātes, kas jāapmekē trīs nedēļu laikā:

iepazīšanās spēles;

alfabēts – dažādas rotaļas un spēles ar latviešu alfabēta burtiem,

daba – dabas izzināšanas aktivitāšu nodarbība;

pastkarte – rakstīšana ar tušu un spalvu;

gleznošana – "Uzglezno Latviju!";

mūzika – spēles ar dažādiem mūzikas elementiem;

valoda – spēles un rotaļas valodas attīstīšanai un daudzvedībai;

aksesuārs tautisku aksesuāru gatavošana- prievītes, jostas, cimdi utml.;

tautastērpi – tautastērpu iepazīšana un aksesuāru gatavošana

"Izgaršo Latviju!";

interaktīvā nodarbība – viedtālruņu izmantošana Latvijas iepazīšanai;

gadskārtas – spēles un rotaļas par dažādiem Latviešu gadskārtu svētkiem;

viena muzeja apmeklējums;

dzīvnieki – katras gadalaika sezonas aktīvākie dzīvnieki, putni, zivis utml.;

diploms – paši gatavos sev diplomu par dalību projektā. Viktorīna, veltīta Latvijas simtgadei.

Visi nodarbību laikā izgatavotie darbiņi paliks dalībnieku īpašumā.

Vairāk informācijas un un pieteikties nodarbībām var šeit.