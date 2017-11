Akcijā pret seksuālo vardarbību aicina pārtraukt klusēšanu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 konsultanti no 21. līdz 26. novembrim rīko ikgadējās informatīvās akcijas "Pārtrauc klusēšanu!" otro daļu.

Informatīvās akcijas mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz seksuālo vardarbību pret bērniem, mudinot vardarbības upurus, ģimenes locekļus un līdzcilvēkus zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un ziņot par notikušo.

Katru gadu Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī tiek saņemti zvani no bērniem, kas cietuši no seksuālās vardarbības. Nereti bērni zvana, jo baidās par notikušo runāt ar ģimenes locekļiem vai uzticības personām, tomēr vēlas ar kādu aprunāties un uzticēt savu stāstu. Bērni un pusaudži, kas cietuši no seksuālās vardarbības, visbiežāk jūt spēcīgu kaunu, pazemojumu, bailes, kā arī vainas sajūtu.

Laikā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī 116111 saņemti 115 zvani par seksuālo vardarbību, kas vērsta pret bērnu. Zvanītāji stāstījuši gan par vienaudžu, gan vecāku un citu pieaugušo seksuālo vardarbību. Saņemto zvanu skaits skaidri norāda, ka seksuālā vardarbība pret bērniem Latvijā ir būtiska problēma.

Nereti šķiet, ka seksuāli vardarbīgi pret bērniem izturas nepazīstami ļaundari, tomēr visbiežāk bērns cieš tieši no sev zināmiem un pazīstamiem cilvēkiem. Cilvēki, kas vēlas bērnu seksuāli izmantot, bieži vien ilgstoši kontaktējas ar bērnu, lai iegūtu uzticību un pārliecinātos, ka bērns par notukšo nevienam nestāstīs. Reizēm vecāki vai līdzcilvēki ievēro bērna uzvedība izmaiņas, tomēr nepievērš tām uzmanību, tādā veidā bērnu atstājot nepasargātu no iespējamās vardarbības.

Pirmā akcijas "Pārtrauc klusēšanu!" daļa noritēja 2017. gada 23. - 30. maijā, un tās laikā tika saņemts 761 zvans, kā arī sniegtas 408 konsultācijas.

Zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, iespējams ne tikai ziņot par seksuālās vardarbības gadījumiem pret bērniem, bet arī saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu, kā arī nepieciešamo informāciju par iespējamajām seksuālas vardarbības pazīmēm un tālāko rīcību, lai to pārtrauktu.

Uzticības tālrunis 116111 strādā visu diennakti un ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā telefona.