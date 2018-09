Annas ielas svētkos varēs iepazīties ar interešu pulciņiem

13. septembrī no pulksten 15 līdz 19 Annas ielā 2 notiks informatīvi izklaidējošs pasākums "Svētki Annas ielā". To laikā bērniem būs iespēja ne tikai izklaidēties, bet arī iepazīties ar tehniskās jaunrades nama "Annas 2″ piedāvāto interešu izglītības pulciņu klāstu.

Pāsākuma apmeklētāji varēs pavadīt laiku, skatoties ielu vingrotāju priekšnesumus, lidmodeļu demonstrējumus, vides instalācijas, spēlējot erudīcijas spēles un darot daudz ko citu, vēsta viens no pasākuma organizatoriem Ēriks Loks. Tāpat vecāki un bērni būs laipni gaidīti iepazīties ar "Anna 2" pulciņu pedagogiem un piedāvātajām interešu izglītības programmām.

Tehniskās jaunrades nams "Annas 2″ piedāvā dažāda veida interešu izglītības pulciņus. Bērni un jaunieši vecumā no 6 – 25 gadiem tur var iepazīties ar amatiem, attīstīt pirkstu veiklību un prāta asumu,kā arī veidot savu talantu profesionāliem mērķiem.

Jaunrades nama piedāvātās mācību programmas iedalāmas piecos galvenajos virzienos – tehniskā modelēšana, amatniecība un dizains, mākslas studijas, audiovizuālie mediji un citas programmas.

Ieeja pasākumā bez maksas.