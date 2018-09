Aptauja: Tēvs galvenokārt iemāca praktiskas iemaņas

Teju puse (46 procentu) pilngadību sasniegušo Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka vērtīgākais, ko tēvs viņiem iemācījis, ir dzīves vērtības un praktiskas iemaņas. Tajā pašā laikā tikai nepilna trešdaļa (29 procentti) atzīmē Tēva dienu.

Tuvojoties Tēva dienai, "Lāčplēsis" sadarbībā ar "Norstat" aptaujāja 1060 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 99 gadiem. Aptaujas rezultāti atklāj, ka tieši tēvi ir tie, kas bērniem iemāca praktiskās iemaņas. Taču praktiskām iemaņām, īpaši nopelni tēviem ir arī dabas iepazīšanas un izpratnes mācīšanā – to no tēva apguvis katrs trešais (33 procenti) aptaujātais, bet teju ceturtajai daļai (24 procentiem) tēvs iemācījis lasīt un rēķināt.

Ja meitas visbiežāk no tēva apguvušas dzīves uztveri, tad vairāk nekā puse aptaujāto vīriešu atzīst, ka no tēva iemācījušies, kā pašu rokām paveikt dažādus praktiskus darbus, piemēram, veikt remontu, izgatavot priekšmetus no koka un skaldīt malku.

Šogad Tēva diena oficiāli Latvijā tiks atzīmēta desmito gadu, bet, kā liecina aptaujas dati, tā pagaidām nav kļuvusi par ģimenes tradīciju – to svin vien nepilna trešdaļa Latvijas iedzīvotāju. Visbiežāk to atzīmē trīsdesmitgadnieki (38 procenti), visretāk – cilvēki vecumā pēc 60 gadiem (20 procenti), tātad tēvi, kuru bērni jau pieauguši.

"Mūsdienās mātes un tēva loma ģimenē kļūst arvien līdzvērtīgāka, tādēļ paredzams, ka Tēva diena nākotnē kļūs par tikpat nozīmīgiem svētkiem kā Mātes diena. Kaut gan tradīciju nostiprināšanai nepieciešams ilgāks laiks, šo procesu veicina svētku popularizēšana," komentē sociālantropoloģe Kristīne Rolle.

Latvijas iedzīvotājiem ne tikai atšķiras viedoklis par to, vai svinēt, bet arī, kā svinēt Tēvu dienu. Visbiežāk aptaujātie izvēlas šo dienu atzīmēt ar pusdienām vai vakariņām ģimenes lokā (61 procents).

Kaut tēvs ir viens no svarīgākajiem cilvēkiem mūsu dzīvēs. Tikai 27 procenti pieaugušo norādījuši, ka ikdienā ar tēvu sazinās vismaz pāris reizes nedēļā, bet 14 procenti - dažas reizes mēnesī. "Taču jānorāda, ka saziņas biežums neliecina par attiecību kvalitāti. Turklāt mūsdienās, kad sabiedrība ir toleranta pret dažādiem ģimenes modeļiem, un cilvēkam savas dzīves laikā ir iespēja izveidot arī vairākas ģimenes, iespēja pieaugušajiem uzturēt kvalitatīvas ilgtermiņa attiecības ar vecākiem ir teju ekskluzīva parādība," skaidro Rolle. Iespējams, šī iemesla dēļ 18 procenti cilvēku savu tēvu šajā svinīgajā dienā apsveic ar telefona starpniecību.

Gaidot Tēvu dienu, kas šogad tiks svinēta 9. septembrī, grupa "Dziļi violets" radījuši īpašu veltījumu tēviem – dziesmu "Paldies, tēt!". Tā ir simboliska pateicība par vienmēr līdzās esošu drošu atbalstu un brīžiem, ko varam pavadīt kopā.