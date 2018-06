Bezmaksas seansos aicina skatīties operu ciklu 'LULU bērniem'

"LULU bērniem" – baleti un operas pašiem mazākajiem – ir klāt ar savu jauno vasaras sezonas programmu un ielūdz bērnus uz aizraujošiem vakariem kopā ar pasaules labāko baletu un operu solistiem nedēļas nogalēs. Seansi norisināsies līdz 7. jūlijam un būs pieejami bez maksas.

Arī vecākiem būs ne mazāk interesanti paplašināt savu redzesloku, klausoties erudītu lektoru stāstījumā par katru no uzvedumiem. Opercikls tiks demonstrēts "Splendid Palace" "Cafe Film Noir" zālē. Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, ieeja visos seansos ir bez maksas.

30. jūnijā pulksten 16 bērnus izklaidēs visiem labi zināmā Džonatana Dova opera ''Pinokio piedzīvojumi''. Itāļu rakstnieka Karlo Lorenzīni radītais puisēns vārdā Pinokio, kura deguns stiepjas garumā ikreiz, kad tas melo, dienasgaismu pirmo reizi ieraudzīja tālajā 1883. gadā. Kopš tā laika ir tapušas vairākas šī stāstu krājuma adaptācijas, no kurām populārākā ir Volta Disneja 1940. gadā veidotā multfilma. Taču Lielbritānijas pilsētā Līdsā mītošais opernams "Opera North" piedāvā citādu skatījumu uz šo stāstu, savā 2008. gada uzvedumā atgriežoties tuvāk Lorenzīni oriģinālam. Martina Dankana režija ir vienkārša, bez liekiem izgreznojumiem un brīžiem pat reālistiska. Tāpēc šis ir lielisks iestudējums, lai runātu ar bērniem par operu, ļaujot tiem just līdzi varonim, kurš ir jau pazīstams, vienlaikus novērojot gan līdzības, gan atšķirības ar to pasaku, kura šķiet labi zināma. Sarunu iesākt palīdzēs muzikologs Dāvis Eņģelis.

7. jūlijā pulksten 16 pasaules baleta klasika – Pētera Čaikovska balets ''Apburtā princese''. Arī šajā stāstā daba parādās uz skatuves visā tās krāšņumā – pēc tam, kad princeses Auroras sešpadsmitajā dzimšanas dienā nenovīdīgā feja Karabosa to iemidzina, uzliekot savu lāstu, pils ieaug vīteņaugos un ziedos uz simts gadiem. Princesi pamodināt var tikai izredzētā prinča skūpsts. Protams, princis Dezirē ierodas, iemīlas guļošajā daiļavā un to atmodina. Dzimst jauna mīlestība un tā tiek svinēta, pilī sarīkojot masku balli ar grezniem kostīmiem un dejām, kas šajā Londonas Karaliskās operas iestudējumā, saglabājot Mariusa Petipā oriģinālo horeogrāfiju, izskatās patiešām karaliski. Ar šo sajūtu ''Apburtās princeses'' priekšnesumu atstās arī skatītāji, bet pirms miega iztēlē turpinās skanēt Čaikovska brīnumainā mūzika. Pirms seansa aizraujošu ievadlekciju sagatavos komponists Edgars Raginskis.