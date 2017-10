Dabas muzejs skolēnu brīvlaiku aicina pavadīt interesantās nodarbēs

Skolēnu brīvlaika nedēļā, kas ir no 23. oktobra līdz 27. oktobrim, Dabas muzejs būs atvērts arī pirmdien un otrdien. Lai apmeklējumu padarītu interesantāku, muzeja speciālisti ir sarūpējuši tieši skolēniem un ģimenēm ar bērniem piemērotas rudenīgas aktivitātes.

Visas nedēļas garumā ģimenēm būs iespēja piedalīties uzdevumu trasītē "Ragainais buciņš", kas, iespējams, ļaus muzeju ieraudzīt citā gaismā un pamanīt lietas, kam citkārt tiek paiets garām. Rudens brīvlaikā palīdzēsim iepazīt dažādus dzīvniekus ar "ragiem" – ragkoralli, briežvaboli, ragasti un citus. "Ragainā buciņa" uzdevumus varēsiet saņemt muzeja vestibilā, stāsta muzeja pārstāve Baiba Krustiņa. Lai varētu pildīt uzdevumus, papildu nekas nebūs jāmaksā, – ieeja ar muzeja biļetēm.

Darba dienu rītos 1.–4. klašu skolēniem piedāvā apmeklēt nodarbību ciklu "Rīta cēliens muzejā", kur ar ekskursiju, radošu aktivitāšu un izglītojošu spēļu palīdzību pievērsīs uzmanību dažādām tēmām (dinozauri, kukaiņi, putni u.c.), kā arī kopā ar speciālistiem varēs iepazīt muzeju. Sīkāka informācija par nodarbību ciklu un iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 67356051 (darba dienās no 9.00 līdz 17.30). Maksa par nodarbību ciklu – 34 eiro.

25.–29. oktobris izstāde "Ķirbis un citas lielas ogas''. Ķirbis ir viena no rudens ražas veselīgākajām dārza veltēm – bagātīgs šķiedrvielu, vitamīnu, olbaltumvielu un dzelzs avots. Izstādē būs skatāmas vairāk nekā 200 dažādu ķirbju un ķirbjaugu (kabači, cukini, patisoni, inku gurķi, citrongurķi, tladianta, momordika, melotrija un citi) šķirnes. Izstādes laikā Artūra Sildes Dārzkopības Entuziastu kluba "Tomāts" biedri interesentiem sniegs konsultācijas par ķirbju audzēšanu, to pielietošanu kulinārijā un konditorejā, kā arī konsultēs piemērotāko šķirņu izvēlē. Norisināsies degustācijas, būs iespēja iegādāties ķirbjus un to izstrādājumus, kā arī sēklas. Ieeja ar izstādes biļetēm.

Sestdien, 28. oktobrī, no pulksten 11 līdz 16 varēs apmeklēt ģimenes dienu "Kukaiņi uz zemes, gaisā un ūdenī". Ģimenes dienas Dabas muzejā notiek reizi mēnesī, tas ir izglītojošs pasākums ģimenēm ar bērniem vecumā no pieciem līdz 12 gadiem. Ģimenes dienu atbalsta izdevniecība "Pētergailis''. Ieeja ar muzeja biļetēm, nodarbības biļete ģimenei – divi eiro.

Muzeja darba laiks brīvlaika nedēļā:

P., O., T. – no 10 līdz 17.

C. – no 10 līdz 19.

Pk. – no 10 līdz 17.

S., Sv. – no 11 līdz 17.