Ja esi dzīves situācijas strupceļā: astoņi psiholoģiska rakstura ieteikumi sevis uzmundrināšanai

Ikviens cilvēks reizi pa reizei nokļūst kādā situācijā, kad šķiet – viss, izejas nav, ko darīt tālāk? Bet nav tik traki, vienmēr, no jebkuras likstas var izķepuroties, tikai nedaudz jāpapūlas.

Vienmēr raugies uz to, kas tev ir, nevis to, ko esi zaudējis. Un neatkarīgi no tā, cik labi vai slikti jūties, tev katru dienu ir jāmostas un jāpateicas dzīvei, jo kāds kaut kur izmisīgi cīnās par to. Psihologu veidotajā portālā "Wiolife" piedāvāti astoņi ieteikumi, kā sevi uzmundrināt un iedvesmot brīžos, kad šķiet, ka esi nonācis strupceļā un tuneļa galā gaisma it kā nav saredzama.

Īpaši šie ieteikumi varētu noderēt tiem, kuri audzina bērnus. Jo, ja grūtību ceļā nostājas viens pieaugušais, nenotiks nekas briesmīgs, ja viņš kādu laiku arī pabūs šādā stāvoklī – strupceļā, nezinot, kā tālāk būt. Bet, ja pieaugušais ir atbildīgs arī par bērniem, tad viņš nedrīkst ilgi atrasties šādā stāvoklī, viņam katru dienu jāmostas, jābaro, jāaprūpē bērni. Tieši tādēļ, iespējams, tieši vecākiem šie ieteikumi varētu kalpot kā dzinulis – dziļi ieelpot, padomāt un turpināt ceļu!

Arī sāpes ir izaugsmes daļa

Dažreiz dzīve mums aizver durvis, jo ir pienācis laiks kustēties uz priekšu. Un tas ir labi, jo bieži vien mēs nesākam kustību, ja vien apstākļi mūs nespiež to darīt. Kad pienāk grūti laiki, atgādini sev, ka nevienas sāpes nerodas bez noteikta mērķa.

Virzies prom no tā, kas tev rada sāpes, bet nekad neaizmirsti mācībstundu, ko tās tev sniegušas.

Tas, ka tu cīnies, nenozīmē, ka piedzīvo neveiksmi. Jebkuri lieli panākumi pieprasa pienācīgas cīņas klātbūtni. Labais prasa laiku. Esi pacietīgs un pārliecināts. Viss nokārtosies – visticamāk, ne jau pēc mirkļa, bet gala rezultātā viss būs… Atceries, ka pastāv divu veidu sāpes: sāpes, kas ievaino, un sāpes, kuras mūs maina. Kad tu ej pa dzīvi, tā vietā, lai tai pretotos, palīdzi dzīvei tevi attīstīt.

"Cilvēki nonāk pie pateicības slimībai par to, ka ir mainījušās vērtības, iegūtas jaunas zināšanas. Novērtē to, ka zāle ir zaļāka, sniegs baltāks un saule spožāka, sāk jaunus projektus savā dzīvē," savos novērojumos un pašas pieredzē dalās Rūta. Stāstu par Rūtu, vēzi darbā un ķermenī lasi šeit.

Dzīvē viss ir dots uz kādu noteiktu laiku

Vienmēr, kad līst, tu zini, ka tas mitēsies. Katru reizi, kad tev tiek nodarītas sāpes, rēta sadzīs. Pēc tumsas vienmēr parādās gaisma – tas atgādina katru rītu, bet tomēr bieži šķiet, ka nakts velkas pārāk ilgi. Tā nav.

Nekas nevelkas mūžīgi. Tāpēc, ja tev tieši tagad viss ir labi, baudi to. Tas nebūs mūžīgi. Ja viss ir slikti, nekreņķējies, jo arī tas nevilksies mūžību.

Tas, ka dzīve šajā brīdī nav viegla, nenozīmē, ka tu nevari smieties. Tas, kas tevi tagad satrauc, nenozīmē, ka tu nevari smaidīt. Katrs mirklis mums sniedz jaunu sākumu un jaunas beigas. Katru sekundi tev tiek dota otra iespēja. Vienkārši izmanto to.

Uztraukumi un žēlošanās neko nemainīs

Tie, kuri žēlojas vairāk par visiem, panāk mazāk. Vienmēr labāk ir censties izdarīt kaut ko vairāk un pieciest neveiksmi, nekā mēģināt gūt panākumus, nedarot neko.

Nekas nav beidzies, ja esi zaudējis. Viss beidzas, ja tu patiešām tikai žēlojies.

Ja tu kaut kam tici, turpini censties. Un neatkarīgi no tā, kas beigās notiks, atceries, ka patiesa laime sāks tevi apciemot tikai tad, kad pārstāsi žēloties par savām problēmām un sāksi pateikties visām tām problēmām, kuras tevi piemeklējušas.

Tavas rētas ir tava spēka simboli

Nekad nekaunies no rētām, ko atstājusi dzīve. Rēta nozīmē, ka sāpju vairs nav, un rēta savilksies. Tas nozīmē, ka tu esi uzvarējis sāpes, guvis mācībstundu, kļuvis daudz stiprāks un gājis soli uz priekšu. Rēta ir kā triumfa tetovējums. Neļauj rētām tevi turēt kā ķīlnieku. Neļauj tām dzīvi dzīvot bailēs. Sāc tās uzlūkot kā spēka pazīmi.

Kā bērnu audzināt par optimistu, lasi te, kur atradīsi ieteikumus vecākiem.

Katra maza cīņa – solis uz priekšu

Dzīvē pacietība nav vienāda ar cerībām; tai piemīt spēja saglabāt labu noskaņojumu, cītīgi strādājot pie taviem sapņiem. Tādēļ, ja esi nolēmis mēģināt, ej līdz galam. Citādāk, – startam vispār nav nekādas nozīmes. Tas var nozīmēt stabilitātes un komforta zaudējumu uz kādu laiku, un, iespējams, pat tavu prātu. Iespējams, tev nāksies ēst ne to, ko esi pieradis, vai negulēt tik, cik esi pieradis, un tas viss var ilgt vairākas nedēļas pēc kārtas.

Tas var nozīmēt izmaiņas tavā komforta zonā

Tas var nozīmēt attiecību upurēšanu un visu, kas tev pazīstams.

Tas var arī nozīmēt izsmiešanu.

Un tas var nozīmēt vientulību…

Vientulība, starp citu, var būt kā dāvana, kura daudzas lietas padara iespējamas. Tu iegūsi nepieciešamo vietu. Viss pārējais – tavas izturības tests par to, cik ļoti tu vēlies sasniegt mērķi. Un ja tu to vēlēsies, tu to izdarīsi, neraugoties uz neveiksmēm un nesaskaņām. Un ar katru savu soli tu jutīsies labāk, nekā spēji vispār iedomāties. Tu sapratīsi, ka cīņa nav ceļa šķērslis, bet gan, ka tas ir ceļš.

Šajā rakstā vari iepazīties ar Meldru, kura piedzīvojusi bailes no nāves un neprāta, bet veiksmīgi tikusi galā ar veģetatīvo distonoju, to iepazīstot.

Citu cilvēku negatīvā reakcija – tā nav tava problēma

Esi pārliecināts, kad tev apkārt ir sliktais. Smaidi, kad citi cenšas tevi uzvarēt. Tas ir viegls veids, kā uzturēt personīgo entuziasmu. Kad citi cilvēki par tevi slikti runās, turpini būt pats. Nekad neļauj kaut kādām sarunām sevi mainīt. Tu nevari visu ņemt pie sirds pārāk cieši, pat, ja tas šķiet personīgs. Nedomā, ka cilvēki kaut ko dara tevis dēļ. Viņi to dara sevis dēļ.

Vispirms, nekas nemainies, lai atstātu priekšstatu uz kādu, kurš saka, ka nu neesi pietiekami labs. Mainies, ja tas tevi dara labāku un ved tevi pie daudz spožākas nākotnes.

Foto: Shutterstock

Cilvēki runās neatkarīgi no tā, ko tu dari vai cik labi tu to dari. Uztraucies par sevi, nevis par citu cilvēku domām. Ja tu kaut kam netici, nebaidies par to cīnīties. Liels spēks parādās, pārvarot šķietami neiespējamo.

Tam, kam jānotiek, tas tāpat notiks

Tu iegūsi spēku, kad atteiksies no kliegšanas un žēlabām, un sāksi smaidīt un novērtēt savu dzīvi. Katrā cīņā ir paslēpta svētība, bet tev jābūt gatavam atvērt sirdi un prātu, lai to saredzētu. Tu nevari piespiest lietām notikt tā, kā vēlies. Tu vari tikai censties.

Noteiktā brīdī tev situācija "jāpalaiž" un jāļaujas notikt tam, kas iepriekš paredzēts.

Mīli savu dzīvi, uzticies intuīcijai, riskē, zaudē un atrod laimi, mācies no pieredzes. Tas ir ilgs "brauciens". Tev jāpārtrauc uztraukties, uzdot jautājumus un katru mirkli šaubīties. Smejies, baudi katru savas dzīves mirkli. Tu vari precīzi nezināt, kur tev jādodas, bet beigās tu nonāksi tur, kur tev jābūt.

Vienkārši turpini kustību

Nebaidies sadusmoties. Nebaidies iemīlēt no jauna. Neļauj plaisām savā sirdī pārvērties par rētām. Atceries, ka spēks palielinās katru dienu. Atceries, ka drosme ir brīnišķa lieta.

Atrod savā sirdī to, kas piespiež citus pasmaidīt

Atceries, ka tu neceri gūt atbalstu savā dzīvē no daudziem cilvēkiem, jo necenties iegūt iespējami vairāk "draugu". Esi stiprs, kad tev būs grūti. Atceries, ka visums vienmēr dara to, kas ir pareizi.

Atzīsti, kad tev nebūs taisnība un gūsti no tā mācībstundu. Vienmēr atskaties atpakaļ, paskaties, ko esi sasniedzis, un lepojies ar sevi. Nemainies kāda dēļ, ja vien tu pats to nevēlies. Dari vairāk. Dzīvo vienkāršāk. Un nekad nepārtrauc kustību.