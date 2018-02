Katru dienu redzu sāpes mūsu audžumeitas acīs: Elīnas atklāsmes

"Pašlaik Latvijā notiek liela revolūcija bērnu tiesību aizstāvības jautājumos. Arvien vairāk cilvēku vēlas kļūt par adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm vai mentoriem. Arī mūsu ģimenei bija pusgadu ilgs posms, kurā mērķtiecīgi gatavojāmies audžuģimenes statusa iegūšanai. Ieguvām. Tomēr teorija un prakse – divas dažādas lietas. Kas mūs pārsteidza šajā ceļojumā, un kam mēs nebijām gatavi?" to savā blogā "Manasdebesis" atklāj divu audžubērnu un savas meitas mamma Elīna Bataraga, kura savā pieredzē gatava dalīties arī ar "Cālis" lasītājiem.

Saņemt piedāvājumu – nenozīmē tikt pie bērna

"Pašlaik ir ļoti daudz informācijas par to, ka bērni izmisīgi gaida audžuģimenes. Kad audžuģimenes iegūst statusu, ir domas – kā lai tagad kārtīgi izsver lielo piedāvājuma klāstu! Un nekā – neviens nesteigsies jūsu ģimenē ievietot bērnu. Var paiet mēnesis, divi, trīs. Vai pat – četri! Kādēļ tik ilgi? Vispirms tādēļ, ka audžuģimenēm tiek piedāvāti bērni, kuri nupat ir izņemti no ģimenēm. Bērnu namā mītošos reti kad bāriņtiesas "aiztiek". Īpaši tos, kuri tur atrodas ilgstoši.

Tādēļ jāgaida, kad kāds bērns tiks izņemts no ģimenes. Tad, kad tiek saņemts zvans un piedāvāts kāds konkrēts bērns, arī tad nevar būt pārliecības, ka viņu varēsiet uzņemt. Reizēm bāriņtiesas laicīgi meklē audžuģimeni. Tas ir – vēl pirms bērns tiek izņemts no bioloģiskās ģimenes, mātei esot vēl stāvoklī, un citos gadījumos.

Reizēm ģimenes gaida, bet nesagaida, jo bērni netiek izņemti no esošās situācijas. Zinu audžuģimeni, kurai tika piedāvāti divi bērniņi vēl apmācību laikā. Ģimene tikās ar šiem bērniem, bet rezultātā tika izlemts šos bērnus nodot citiem. Zinu gadījumu, kad tika piedāvāts zīdainītis, kuru plānoja atņemt klaiņojošai mātei. Māte pazuda ar visu bērnu uz vairākām nedēļām, bet audžuģimene gaidīja. Un rezultātā bērns tika nodots citai ģimenei. Zinu gadījumu, kad audžuģimene apsvēra iespēju uzņemt konkrētu bērnu, bet bāriņtiesa pa to laiku to nodeva jau citai ģimenei. Tātad – kamēr bērns nav jūsu rokās, nekas nav skaidri zināms.