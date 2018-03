Ko nozīmē būt pusaudža vecākiem? Pieņemt izaicinājumus un turpināt mīlēt savu bērnu

Kas ir pusaudzis – vēl bērns vai jau pieaugušais? Ļoti daudzi vecāki un paši pusaudži nespētu dot konkrētu atbildi uz šo jautājumu, jo laiks starp bezrūpīgo bērnību un atbildīgo pieauguša cilvēka dzīvi bieži abām pusēm rada raizes un nesaprašanos.

Pusaudžu vecuma bērni ir pakļauti straujām, nevienmērīgām izmaiņām, kas apkārtējos un arī pašos bērnos rada apjukumu un neizpratni. Pusaudži vēlas būt neatkarīgi un paši sākt lemt par savu dzīvi. Pusaudži dažādi protestē un vecākiem nākas domāt, kā reaģēt. Ieilguši vai neatrisināti konflikti kaitē attiecībām un var radīt atsvešinātību, norāda "Centrs Dardedze" speciālisti.

Kā vecāki Latvijā vērtē to, cik viegli vai grūti ir audzināt pusaudzi? Pārsteidzoši, bet liela daļa no viņiem atzīst: vecāki ir tie, kas nerunā, nevis pusaudži! Dažas pieaugušo atziņas no centra "klientu" loka.

Divu pusaudžu - meitu mamma

"Nav jau nekādu izaicinājumu ar pusaudžiem, ir tikai pašam ar sevi. Jo labāk pieaugušais "tiek galā ar sevi", jo labākas ir viņa attiecības ar pusaudžiem. Es cienu viņu domas un paturu prātā, ka tieši es esmu tā, kura šobrīd varas pozīcijās dominē. Mācos šo varu lietot konstruktīvi, atbalstoši un cieņpilni. Es viņas vienkārši ļoti mīlu, un tas dod spēku."

Trīs bērnu mamma, no kuriem viens šobrīd pusaudža vecumā

"Der atcerēties, ka ikdienas pienākumos un sīkumos mums, pieaugušajiem, ir jāpamana tās retās reizes, kad pusaudzis pats vēlas sarunāties. Mana vecākā meita aizrādīja, kad dēls runāja par tās dienas laikā piedzīvoto skolā, bet es pat neieklausījos. Tas liek aizdomāties par manām prioritātēm un saviem bērniem veltītā laika apjomu."

Četru bērnu mamma ar saviem un vīra bērniem

"Ir jārunā! Man pašai, esot pusaudzei, atbildes uz neskaidro meklēju draudzeņu teiktajā vai kādā lasāmvielā, ne ģimenē, daudz kas palika nojausmas līmenī vai radās personīgās pieredzes rezultātā. Ar audzināmajām pusaudzēm ir piedzīvots daudz kas, bet vienmēr esot un paliekot bērna pusē. Jūtīgās tēmas noteikti ir par pubertāti, ķermeni, kā arī runāšanu pretī, bet viss nāk ar pieredzi."

Ja arī tev ir jautājumi, kā saprast un sarunāties ar savu pusaudzi, ir iespēja pieteikties "Centrs Dardedze" rīkotajā apmācību kursā vecākiem "Ceļvedis, audzinot pusaudzi". Tiesa, nodarbības ir maksas.