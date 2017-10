Neonatoloģe un vecmāte bezmaksas seminārā vecākus izglītos par bērna attīstību pirmajā dzīves gadā

Lai palīdzētu jaunajiem un topošajiem vecākiem izprast tik ļoti svarīgo bērna attīstību un veselību pirmajā dzīves gadā, "Benu aptieka" organizē bezmaksas semināru "Mazuļa pirmais gads". Bezmaksas seminārs notiks 24. oktobrī Rīgas Dzemdību namā, piedaloties nozares speciālistiem.

Pirmais dzīves gads mazuļa attīstībā ir ļoti būtisks posms. Mazulim viss ir jauns un nezināms, notiek strauja attīstība un apkārtējās pasaules apgūšana. Arī mazuļa vecākiem tas ir īpašs laiks, kas pilns emociju un arī satraukuma, jo gribas pasargāt bērnu no it visa. Šajā laikā ir īpaši svarīga harmonija un emocionālā izpratne starp vecākiem un bērnu – tas ir svarīgi gan mazuļa attīstībai, gan veselībai un ātram atveseļošanās procesam saslimšanas gadījumā. Seminārā nozares speciālisti apskatīs plašu tēmu loku par to, kas ir visbūtiskākās, sagaidot mazuli ģimenē.

Rīgas Dzemdību nama neonatoloģe dr. Ilona Gulbe pastāstīs par saslimšanām bērna pirmajā dzīves gadā, savukārt Rīgas Dzemdību nama vecākā vecmāte Laila Laganovska stāstīs par faktoriem, kas veicina zīdaiņa attīstību dzīves pirmajā pusgadā, piemēram, hendlingu, attīstošajām rotaļlietām un citiem zīdaiņa attīstību ietekmējošiem faktoriem.

Tāpat noderīgu informāciju un padomus par to, kam noteikti jābūt jauno vecāku mājas aptieciņā, sniegs farmaceite Dace Persa.

Seminārs norisināsies 24. oktobrī pulksten 16 Rīgas Dzemdību nama Baltajā zālē. Tajā var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs – "Benu" lojalitātes kartes īpašnieks, iepriekš piesakoties pa tālruni 25748140. Lojalitātes kartei iespējams bez maksas pieteikties ikvienā šī aptieku tīkla zāļu tirgotavā vai aptieku tīkla mājaslapā.