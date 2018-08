No septembra Francijas skolās būs aizliegts izmantot mobilos telefonus; līdzīga prakse arī dažviet Latvijā

No šī gada septembra visās Francijas skolās tiks aizliegti mobilie telefoni. Mobilās ierīces skolas teritorijā nedrīkstēs lietot bērni, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, ziņo portāls "The Guardian". Arī tepat Latvijā, piemēram, Jūrmalas Alternatīvajā skolā, tiek īstenota līdzīga sistēma.

Jaunais izglītības likums Francijā tiks attiecināts uz visiem skolēniem, kuri nav vēl sasnieguši 15 gadu vecumu. Taču mobilos telefonus bērni varēs izmantot iestādēs, kas nodrošina ārpusskolas aktivitātes, piemēram, sporta skolās, kā arī mobilos tālruņus būs ļauts izmantot bērniem ar īpašām vajadzībām, vēsta "Buisnessinsider".

Jau 2010. gadā Francijā tika pieņemts likums, ka bērni nedrīkst lietot mobilos tālruņus stundu laikā, taču šis likuma papildinājums nosaka vēl striktākus ierobežojumus. Jaunais likums aizliedz telefonu lietošanu ne tikai stundu laikā, bet arī starpbrīžos. Tāpat mobilās ierīces nedrīkstēs izmantot, atrodoties skolas teritorijā, neatkarīgi, vai tas ir iekštelpās vai ārā, spēļu laukumā.

Šis likums pieņemts pēc tam, kad valdībā tika iesniegta statistika, kurā bija uzskatāmi parādīta jauniešu atkarība no dažāda veida ekrānierīcēm, ieskaitot mobilos telefonus.

Mobilo tālruņu lietošana bērnu un jauniešu vidū aug ļoti strauji. "The Wall Street Journal" raksta, ka, balstoties uz pētījuma kompānijas "eMarketer" 2017. gada datiem, gandrīz 79 procentiem jauniešu Amerikā vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem jau ir pašiem savi mobilie telefoni un 62 procentiem bērnu mobilie tālruņi ir jau deviņu gadu vecumā. Taču Francijā šie skaitļi ir vēl iespaidīgāki – 86 procenti jaunieši, kuri ir sasnieguši 12 līdz 17 gadu vecumu, ikdienā lieto mobilos telefonus, kas ir par septiņiem procentiem vairāk nekā Amerikā. Jāņem vērā arī fakts, ka Amerikā dzīvo 325,7 miljoni cilvēku, taču Francijā šis skaits ir krietni mazāks – 66, 9 miljoni.

Lielākās bažas valdībai sagādā likuma praktiskā izpilde. Opozīcijā esošo partiju pārstāvji ir nesaprašanā, kā likumu, kas ietekmēs miljoniem bērnu, realizēt dzīvē. Kaut izglītības ministrs jau iepriekš ir ierosinājis, ka, pirms došanās uz stundām bērni savus telefonus varētu ievietot skapīšos, gluži tāpat, kā to dara ikviens ministrs, pirms ienākšanas sēžu zālē, mediji ziņo, ka precīzas detaļas un galējais lēmums par likumu praktisku izpildi tiks paziņots augusta beigās.

Dažas skolas ir izteikušas nepatiku pret izglītības ministra ideju, pamatojoties uz to, ka skapīšu izveide skolām varētu dārgi maksāt. Sevišķi skeptiski par šo ideju izsakās lielākās franču skolas. Tām nepietiek līdzekļu, lai katram skolēnam ierīkotu personīgo skapīti, kur viņš varētu glabāt telefonu un, iespējams, pat citas mantas.

Izglītības ministrs norādīja, ka mobilo telefona lietošanas aizliegums ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem "atvērs acis" par sabiedrības telefona lietošanas paražām un netikumiem. Tāpat viņš uzskata, ka jaunais likums palīdzēs bērniem stundu laikā koncentrēties un iedrošinās starpbrīžos vairāk socializēties vienam ar otru, doties ārā vai lasīt grāmatas, ziņo "The Wall Street Journal".

Daži Francijas vadošās partijas pārstāvji debašu laikā izteica komentāru, ka pieaugušajiem vajadzētu kalpot par paraugu bērniem. Viņi rosināja likumu padarīt vēl stingrāku un aizliegt mobilos telefonus skolas teritorijā lietot arī skolotājiem un citiem mācību iestādes darbiniekiem. Politiķi ieteica ieviest rutīnu, kuras laikā skolas darbinieki ik rītu savus viedtālruņus un citus saziņas līdzekļus noliktu speciāli izveidotā seifā. Taču Francijas izglītības ministrs šo radikālo ideju noraidīja, sakot, ka neesot vajadzības šo likumu attiecināt arī uz visiem skolu darbiniekiem.

Foto: Shutterstock

Francija nav vienīgā valsts, kura ir centusies liegt skolēniem pieeju mobilajiem telefoniem, tādā veidā cerot palielināt viņu koncentrēšanās spējas un mazināt iespēju kļūt atkarīgiem. "The Wall Street Journal" ziņo, ka Ņujorkas skolās, ASV, neilgu laiku bija spēkā likums, kurā bija noteikts, ka skolēni izglītības iestādēs nedrīkst lietot mobilos telefonus. Taču vecāki izteica lielu neapmierinātību par to, ka viņi nevar jebkurā laikā sazināties ar savu atvasi. Šī iemesla 2015. gadā likums tika atcelts.

Latvijas pieredze

Arī Latvijā, Jūrmalas alternatīvajā skolā, jau aptuveni septiņus gadus tiek stingri ievērots noteikums, ka skolas telpās mobilos telefonus izmantot ir aizliegts. Mobilajai ierīcei visu skolas laiku jābūt izslēgtai un jāatrodas somā.

Gadījumā, ja skolēnam ir nepieciešams steidzamā kārtā sazināties ar vecākiem, viņš par šo vajadzību var paziņot kādam no pedagogiem, kurš tālāk bērnu aizvedīs līdz mācību pārzines kabinetam, no kura skolēns var sazvanīt savus vecākus jebkurā laikā. Tāpat arī, ja vecākiem pēkšņi ir steidzama nepieciešamība skolas laikā sazināties ar bērnu, viņi var zvanīt gan klases audzinātājiem, gan jebkuram citam skolas pārstāvim. Vēlāk vecāku sniegtā informācija tiks nodota bērnam.

Skolas pārstāvis, kurš nevēlējās minēt savu vārdu un uzvārdu, portālam "Cālis" stāsta, ka bērni uz mācību iestādes izvirzīto noteikumu sākotnēji esot reaģējuši ļoti aizvainojoši, taču gadu gaitā viņi pie jaunās sistēmas jau ir pieraduši un tikai retu reizi izrāda pretestību. Arī vecāki šo sistēmu atbalsta. "99 procenti no visiem skolēnu vecākiem šo noteikumu atbalsta. Tas viens procents parasti ir tie vecāki, kas neapmierinātību izrāda tikai no paša sākuma, pēc tam jau viņi ir apmierināti. Kurš no vecākiem mūsdienās nepriecājas, ka bērns mazāk izmanto mobilo telefonu?" stāsta skolas pārstāvis.

Gadījumā, ja kāds no pedagogiem vai skolas darbiniekiem ierauga, ka bērns šo skolas izvirzīto aizliegumu pārkāpj, telefons tiek konfiscēts un nogādāts speciālā seifā, kas atrodas pie lietvedes. Pēcāk sava bērna mobilajai ierīcei uz skolu brauc pakaļ vecāki. Skolas pārstāvis gan stāsta, ka šādi gadījumi notiek ļoti reti.

Jautājot, kāpēc šāds aizliegums tika ieviests, skolas pārstāvis stāsta, ka tam ir vairāki iemesli: "Pirmkārt, šo noteikumu ieviesām tāpēc, lai bērni savā starpā nevarētu salīdzināt, kuram ir labāks, bet kuram ne tik labs telefons. Otrkārt, mobilie telefoni tika aizliegti tāpēc, lai tie bērniem netraucētu dzīvot. Starpbrīžu laikā mēs aicinām skolēnus atpūsties un socializēties, tā vietā, lai bakstītu telefona ekrānus."

Arī "London School of Economics" pētījumā tika atklāts, ka Anglijā skolēnu, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, eksāmenu rezultāti pēc mobilo telefonu aizlieguma no 2001. līdz 2011. gadam bija manāmi uzlabojušies. Sasniegtais progress ir pielīdzināms tam, ja jaunietis mācību procesam veltītu papildus vienu stundu nedēļā. Pētījuma vadītājs Luis-Filips Belands uzskata, ka, ieviešot šo likumu, Francijas valdība varētu palīdzēt saviem skolēniem.

Turpretim Klāra Krepere, nacionālās skolotāju apvienības "SE-UNSA" sekretāre, uzskata, ka valdībai vajadzētu koncentrēties uz to, lai izglītotu bērnu, kā gudri un atbildīgi lietot mobilos telefonus, nevis pavisam aizliegt to izmantošanu. Tāpat arī daudzi vecāki un daļa politiķi ir satraukti par to, ka likums nenesīs vēlamo rezultātu.