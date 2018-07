Pieci kaitīgi pseidopsihologu padomi, kuri var novest pie šķiršanās

Mūsdienās interneta dzīlēs var atrast daudzu pseidopsihologu padomus, un šie cilvēki bez akadēmiskās izglītības, profesionālās prakses, supervīzijas un citām nepieciešamām psiholoģiskās darbības aktivitātēm uzņēmušies tādu kā sieviešu guru lomu.

Pedagoģe, psiholoģe Elēna Gončarova portālā "Letidor" brīdina, kādi pseidopsihologu padomi pāra attiecībās var nodarīt tikai kaitējumu, iespējams, pat novest pie šķiršanās.

"Šodien sievietēm māca, kā apprecēt miljonāru, kā "būt stervai" utt. Ja apkopotu vairuma "padomdevēju" domu, tad viss noved pie viena: manipulācijām ar pretējo dzimumu sava pašlabuma dēļ. Tomēr šādi padomi, rekomendācijas, treiningi nereti var kaitēt ne tikai pašai sievietei, bet arī viņas attiecībām ar vīriešiem," brīdina Gončarova. Turpinājumā vari iepazīties ar šiem pieciem kaitīgajiem padomiem.

Pārstāj strādāt un tavs vīrietis sāks vairāk pelnīt

Viens no padomiem, ko pseidopsihologi iesaka precētām sievietēm, kā arī tām, kuras ir attiecībās, – pārstāt strādāt.

Šāda padoma mērķis ir motivēt vīrieti vairāk pelnīt. Saskaņā ar šo padomdevēju domām, vīrietim jāsajūt atbildība un jāpārstāj "dalīties" (tā ir situācija, kad laulātie ģimenes budžetā ienes katrs savu devumu, bet neprecētie pāri uz pusēm apmaksā izklaides utt.).

Galvenais pseidopsihologu arguments: sievietes sūtība – sēdēt mājās, radīt mājīgumu, audzināt bērnus un nestrādāt kā zirgam. Maksimums, ar ko būtu jānodarbojas sievietei, – tie ir hobiji vai darbs dažas stundas dienā, bet tam obligāti jābūt mīlētam un "sievišķīgam".

Kāda bīstamība var rasties sievietei, uzklausot šāda veida padomu? Viņa zaudē profesionālās prasmes. Diemžēl partneri ne vienmēr ar savām izredzētajām nodzīvo līdz savai pēdējai stundiņai, dažreiz vīriešiem atgadās problēmas ar veselību, viņi ir spiesti aiziet no darba, mēdz būt arī masveida atlaišanas no darba un līdzīgi neparedzami apstākļi, kad sievietei, kā minimums, vajadzētu nodrošināt vismaz sevi. Bet, zaudējot profesiju ar visām tās iespējamām perspektīvām, sieviete var saskarties ar to, ka nespēs vairs iekārtoties labi apmaksātā darbā, jo darba tirgū jau būs zaudējusi savu iepriekšējo vērtību.

Viņa kļūst materiāli un morāli atkarīga no vīrieša. Un šī iemesla dēļ personīgās robežas ģimenē riskē nenosvērties sievietei par labu. Nav vērts brīnīties, ja kādudien laulātais atteiksies palīdzēt mājas darbos, sakot: "Esmu noguris darbā. Tu visu dienu mājās sēdi", bet uz lūgumu nopirkt jaunas augstpapēžu kurpes: "Kāpēc tev tās ir vajadzīgas? Kur tu ar tām iesi?"

Foto: Shutterstock

Viņa riskē pazaudēt sava partnera interesi, jo sievietes interešu loks aprobežojas vien ar sadzīves jautājumu funkcionēšanu, hobijiem un tuvām draudzenēm. Zaudējot sociāli aktīvo pozīciju, sieviete liedz sev iespēju realizēt savas uzkrātās zināšanas, potenciālu un ambīcijas.

Viņa it kā atsakās no kādas savas daļas, kurā varēja būt tikpat veiksmīga, kā esot mātes vai sievas lomā.

Kāda bīstamība ģimenei kopā, klausot šādam padomam? Emocionāla līdzsvara traucējumi ģimenē. Kad sieviete ir spējīga pati sevi nodrošināt, viņa ir līdzvērtīgs partneris savam mīļotajam. Attiecības veidojas nevis no atkarības no otra, bet no sadarbošanās un pozīcijas, kad viens otru papildina.

Pieņemot lēmumu, – "lai vīrietis mani nodrošina", sieviete tiecas pretim infantlizācijai, vīrietim atvēlot tētiņa lomu. Bet ne visi vīrieši ir gatavi šādam lomu sadalījumam un var tieši vai netieši pretoties uzspiestajiem noteikumiem.

Materiālā līdzsvara pārkāpšana. Mūsdienu ģimenēm mēdz būt pat vairāki kredīti – hipotekārais, nereti arī ekonomiskās krīzes situācijā paņemtais patēriņa kredīts, un šādā gadījumā ir nepieciešams savstarpējs atbalsts.

Darba pamešana, kā to bieži iesaka šie pseidopsihologi, ne vienmēr garantē finanšu pieaugumu, ko nesīs vīrietis, bet ģimene riskē nokļūt parādos, brīdina psiholoģe.