Rakstura iezīmes, kas indē ģimenes dzīvi

Ne visiem no mums ir paveicies ar raksturu. Bet ļoti bieži dzīvē izlemt daudzus jautājumus ir daudz vienkāršāk, ja cilvēki ir gatavi kompromisiem un attiecas viens pret otru ar cieņu. Tā vietā, lai taisītu kaprīzes un ar savu uzvedību radītu nepanesamus apstākļus citiem ģimenes locekļiem.

Kādas rakstura iezīmes nedarīs laimīgu ne tevi, ne tavu partneri, bet drīzāk pamazām indēs ģimenes dzīvi, apkopojis portāls "Adme".

Ieradums lemt par abiem

Dažreiz ir jauki, ka kāds atnāk un uzreiz atrisina visas tavas problēmas. Ne par ko nav jāuztraucas, nav jātērē laiks un nav jādomā. Bet ja kāds izvēlas par abiem, pat nepainteresējoties, kādas ir tavas domas, tas var būt tev kā brīdinājums. Būs grūti uzreiz noteikt, kur ir robeža starp patiesām rūpēm un vēlmi valdīt un dominēt.

Vēlme visu kontrolēt

Ir lieliski, kad ir plāns un viss iet "kā pa sviestu". Un, droši vien, ir mierīgi un droši dzīvot ar cilvēku, kurš visu kontrolē. Tikai, ja vēlme visu kontrolēt kļūst pārāk uzbāzīga, visaptveroša, pakāpeniski pāraugot paranojā, tas var kļūt par nopietnu iemeslu, lai pārskatītu jūsu attiecības.

Ieradums attaisnoties

Veselīgas attiecības tiek būvētas uz savstarpējas cieņas pamatiem. Tā ir aksioma. Ja cilvēkam ir komfortabli ar partneri, tad viņi ar laiku dzīvo uz viena viļņa. Un ja viens, piemēram, palūdz iznest miskasti, tad otrs, ja vien, protams, viņš ir ieinteresēts notikumu mierīgā plūdumā, piekritīs un izpildīs lūgumu. Ja attiecībās pastāv problēmas, tad dažādie partnera lūgumi tiks ignorēti, neskaitāmu atrunu un attaisnojumu veidā.

Foto: Shutterstock

Atkarība

Nav vērts veidot attiecības, kurās viens no partneriem ir atkarīgs no otra, piemēram, finanšu jomā. Pašā sākumā, kad abus virza emocijas, uz to netiek pievērsta uzmanība. Bet tad, kad jūtas atdzisīs un iemīlēšanās pāries, finansiāli atkarīgais var palikt bez materiālā nodrošinājuma. Tādēļ satikties un precēties vislabāk ir tad, kad abi partneri ir jau nobriedušas personības un aptuveni vienā līmenī. Gan izglītības ziņā, situētības un abiem ir kopīgas intereses. Kad kaut kādos parametros ir disbalanss jeb nav līdzsvara, šādas attiecības var arī ilgi neturpināties.

Ieradums mācīt un kritizēt

Pie kritikas mēs esam pieraduši jau kopš bērnības: mājās, skolā, universitātē, bet pēc tam arī darbā. Tādēļ vismazāk jau mēs vēlamies, lai kritiķu lokam pievienojas arī mīļotais cilvēks, ar kuru vienkārši gribas mierīgi atpūsties pēc darba un atslābināties. Ja attiecībās viņš atļaujas tavā virzienā veltīt kritiku un tas parādās pietiekami bieži, parunā ar viņu un paskaidro, ka tu no viņa gaidi kaut ko pavisam citu.

Ļaunatminība

Ļoti iespējams, šī rakstura iezīme ir viena no sliktākajām. Ir viegli un priecīgi dzīvot ar cilvēku, kurš ātri spēj aizmirst strīdu un pirmais piedāvā samierināšanos pēc tā. Bet ja tavs partneris nekādi nespēj aizmirst par vecu, gadiem senu aizvainojumu vai vairākas reizes dienā tev to atgādina, šis ir labs iemesls nopietni ar viņu par to parunāt.

Foto: Shutterstock

Ieradums pārbaudīt cilvēku aiz viņa muguras

Ilglaicīgas attiecības veidojas uz savstarpējas uzticēšanās bāzes. Un ja tajās tās nav, ilgi šīs attiecības neturpināsies. Nedrīkst rīkot skandālus un greizsirdības scēnas uz līdzenas vietas. Ja tev ir šaubas, vienkārši parunā ar partneri. Iespējams, tu velti uztraucies un tikai lieki indējat viens otram dzīvi.

Nepacietība

Dažreiz dzīvē nav iespējams saņemt visu un uzreiz. Ar šo bieži grēko jauni pāri, kuriem gaidīt nepavisam negribas. Tikai ar laiku nāk apziņa, ka vēlme paātrināt notikumus var tikai sabojāt attiecības. Bet pacietība ir labākais palīgs tajās.