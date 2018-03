'Simtiem ideju pavasarim' – ģimenes diena Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā

Sestdien, 24. martā, no pulksten 12 līdz 16 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (Rīgā, Skārņu ielā 10/20) aicina ģimenes ar bērniem uz īpašu pasākumu "Simtiem ideju pavasarim", kas būs veltīts pavasara saulgriežiem, Lieldienu svinēšanas tradīcijām un izstādei "100 priekšmeti no Somijas".

Ekspozīcija, kas tapusi par godu Somijas valsts neatkarības simtgadei un šobrīd viesojas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM), piedāvā iespēju intriģējošā un radošā veidā uzzināt pašu somu viedokli par Somiju un somiskumu. Izstādē katru neatkarības gadu raksturo viens priekšmets ar ikdienišķu, inovatīvu vai humoristisku nokrāsu. Unikāla 100 objektu kolekcija parāda dinamisku, panākumiem pilnu un radošu valsts attīstības ceļu, pa kuru somi atnākuši līdz mūsdienām. Visi eksponāti ir ražoti vai dizainēti Somijā, un to būtība cieši saistīta ar dzīvošanu šajā zemē. Ikviens priekšmets ir savā ziņā pārsteidzošs stāsts, kas atklāj skatītājam somu sabiedrībai svarīgas vai aktuālas tēmas.

Ģimenes dienas gaitā dalībnieki varēs gan tuvāk iepazīties ar izstādi "100 priekšmeti no Somijas", gan vēlreiz atklāt pastāvīgo ekspozīciju, gan piedalīties dažādās radošās aktivitātēs pavasara noskaņās. Darbnīcas, spēles, uzdevumi un mīklas rosinās atklāt Somijas dizaina pasauli 100 gados, uzzināt stāstus par interesantākajiem objektiem un salīdzināt somu tautas tradīcijas ar latviešu paražām.

Ģimenes dienu pulksten 12 DMDM atklās Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā Ģilde" bērnu un jauniešu vokālā ansambļa "Podziņas" muzikālais priekšnesums, aicinot baudīt pavasara priekus un iedvesmojot katru klātesošo atraisīt fantāziju kopīgā darbā. 24. martā muzejā būs pieejamas sekojošas darbnīcas:

Mans pirmais dators

Iepazīsti datoru kopā ar Somijas grāmatas varoni Rūbiju – griezīsim un līmēsim! Izdevniecības "Koši un droši" vadītajā darbnīcā iztēlosimies un veidosim savus datorus no papīra. Datori mainās, un to lietošanas iespējas nemitīgi uzlabojas, tāpēc liksim lietā iztēli, lai radītu īpašas un neatkārtojamas datora funkcijas. Darbā tiks izmantoti materiāli no grāmatas "Sveika, Rūbij! Ceļojums datora iekšienē", kuras autore ir Linda Liukasa – programmētāja, stāstniece un ilustratore no Helsinkiem (Somija), informē muzeja pārstāve Nataļja Sujunšalijeva.

Stieplīšu rotu darbnīca

To vadīs māksliniece Zane Vilka. Pavasarī, kad mostas daba un putni vij ligzdas, aicinām mākslinieces Zanes Vilkas darbnīcā savīt savu stieplīšu rotu. Procesā izmantosim īpašu metālmākslas darināšanas ierīci – valci, caur kuru rota iegūs unikālu veidolu.

Foto: Tamperes Mākslas muzejs / Mikko Kyynäräinen, Turun Museokeskus

Muminu ģimene

Izveido filca glezniņu ar muminu ģimenes tēliem! 1956. gadu izstādē "100 priekšmeti no Somijas" pārstāv kompānijas "Atelier Fauni" dibinātājas, mākslinieces Helenas Kūskoski (Helena Kuuskoski) darinātais mumins, kas ir izcilās rakstnieces Tūves Jansones (Tove Jansson) daudzu pasaulē populāro grāmatu tēls. Lelles-mumini starptautiski tika prezentēti 1956. gadā Ziemeļvalstu galvaspilsētu kopīgajā izstādē Kopenhāgenā. Darbnīcā, apgūstot vilnas velšanu tehniku ar filcējamo adatu, apspriedīsim leļļu muminu personāžu raksturu un to attēlošanas iespējas, stāsta Sujunšalijeva.

Spēles un mīklas

Izmēģini Somijas galda spēli "Fortuna", mini mīklas un orientējies muzejā! Jau kopš 20. gadsimta sākuma Jiveskiles tautskolotājam Juho Jusilam (Juho Jussila) mieru nelika doma, kāpēc tik daudzi koka priekšmeti, kas tiek izmantoti somu mājās un skolās, ir ievesti no ārzemēm. 20. gadu nogalē viņš beidzot varēja atvērt savu ražotni, kurā tika izgatavotas arī attīstošas koka rotaļlietas. Jusilas radītā spēle "Fortuna" tirgū parādījās 1926. gadā, un tā kļuva ļoti populāra gan Somijā, gan citviet pasaulē. Reklāmās tika stāstīts, ka "Fortuna" spēlē Velsas princis, ķeizars Vilhelms un Musolīni. Šo spēli somi spēlē vēl šodien.

Dalības maksa: pieci eiro no personas (cenā iekļauta dalība visās darbnīcās, kā arī muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes "100 priekšmeti no Somijas" apskate). Iepriekšēja pieteikšanās Ģimenes dienai nav nepieciešama.