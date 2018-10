Skolēnu brīvlaikā Dabas muzejs piedāvā plašu aktivitāšu klāstu ģimenēm

Rudens brīvlaiks ir lielisks brīdis, lai ne tikai atpūstos un atgūtu spēkus turpmākajam mācību gadam, bet arī apgūtu jaunas zināšanas kopā ar draugiem vai ģimeni. Viena no vietām, kur to var darīt, ir Latvijas Dabas muzejs, kas piedāvā plašu pasākumu klāstu, kas būs interesants kā skolēniem, tā mazākiem bērniem.

Darba dienu rītos 2.– 4. klašu skolēniem Latvijas Dabas muzejs piedāvā apmeklēt nodarbību ciklu "Rīta cēliens muzejā". Nedēļas laikā apmeklētājiem ir iespēja gūt jaunas zināšanas un iemaņas, piedaloties nodarbībās un ekskursijās, radošās aktivitātēs, kā arī izglītojošās spēlēs. Katru dienu uzmanība tik pievērsta dažādām tēmām, piemēram, putniem, zīdītājiem, augiem un citiem dabai nozīmīgiem aspektiem, vēsta Latvijas Dabas muzeja pārstāve Polīna Šķiņķe.

Brīvlaika nedēļā, kā ierasts, apmeklētājiem tiks piedāvāta uzdevumu trasīte. Šoruden par tēmu – ragi. Aktivitāte īpaši piemērota ģimenēm ar bērniem no piecu līdz 10 gadu vecumam. Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.

Sestdien, 27. oktobrī, notiks ikmēneša pasākums "Ģimenes diena". Šajā reizē apmeklētajiem būs iespēja uzzināt vairāk par vulkāniem, kur un kā tie veidojas, kāpēc notiek vulkānu izvirdumi, kuri ir bīstamākie vulkāni pasaulē. Muzeja ģeologi un citi speciālisti iepazīstinās ar vulkāniskajiem iežiem un to izmantošanu ikdienā. Ģimenes dienas notiek mēneša pēdējā sestdienā, no pulksten 11 līdz 16. Dalība ar muzeja ieejas biļeti un nodarbības biļeti, kuras cena ģimenei ir divi eiro. Uzrādot septembra pasākumā saņemto grāmatiņu, jāiegādājas tikai muzeja biļete.

Tāpat brīvlaika nedēļā Latvijas Dabas muzejs aicina izmantot iespēju un ieplānot arī aktuālo izstāžu apmeklējumu. No 12. oktobra muzeja 1. stāva izstāžu zālē atklāta fotogrāfa Ivara Freimaņa personālizstāde "Ceļojums putnu un zvēru pasaulē", kurā eksponētas Latvijā uzņemti fotomirkļi, kuros atklājas zvēru un putnu paradumi, kažoku krāsas, to cēlums un dažādība. No 24. līdz 28. oktobrim 2. stāva izstāžu zālē būs skatāma ikgadējā rudens ražas izstāde "Ķirbji un citas lielas ogas 2018", kas top sadarbībā ar A. Sildes Dārzkopības entuziastu klubu "Tomāts".

Muzeja darba laiks brīvlaika nedēļā:

P., O., T. – no 10 līdz 17

C. – no 10 līdz 19

Pk. – no 10 līdz 17

S., Sv. – no 11 līdz 17