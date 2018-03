Topošās un jaunās mammas aicina pieteikties bezmaksas smēķēšanas atmešanas nodarbībām

Rīgā un Rīgai tuvējās apkaimēs dzīvojošas topošās un jaunās māmiņas, kuras vēlas atmest smēķēšanu, aicina pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā. Nodarbības būs bez maksas un notiks no 11. aprīļa līdz 24. maijam, Rīgas Dzemdību nama Baltajā zālē (Miera ielā 45, Rīgā).

Pirmā – informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas nodarbība – notiks trešdien, 11. aprīlī no pulksten 11 līdz 12.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Solvitu Valteri, kā arī uzzināt vairāk par turpmākām nodarbībām. Pārējās sešas atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā, ceturtdienās, sākot no 19. aprīļa, no pulksten 10 līdz 11.30, turpat, Rīgas Dzemdību namā.

Uz nodarbībām aicinām ikvienu smēķējošu Rīgā vai Rīgai tuvējās apkaimēs dzīvojošu topošo vai jauno māmiņu, kura vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmusi veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēta to darīt, informē Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders.

Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību, lai atmestu smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.

Lai pieteiktos nodarbībām, jāsūta pieteikums dalībai grupā uz e-pasta adresi – atbalsts.atmesanai@gmail.com, e-pastā norādot sekojošu informāciju – "Vārds, uzvārds, tālr. numurs, – Rīgas māmiņu grupa". Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru - 26180109.

Vairāk informācijas atradīsi šajā vietnē – "ESparveselibu.lv", turklāt turpat informāciju par bezmaksas nodarbībām var gūt arī citās pilsētās dzīvojošās mammas, jo šādas grupas tiek komplektētas arī citviet Latvijā.

Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros. Līdz 2019. gada martam visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.

Pilotprojektu realizē personu apvienība "Atkarības speciālistu apvienība".