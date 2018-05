Kā varam veicināt bērna pašapziņas attīstību?

Stabils un reālistisks pašvērtējums ir ļoti būtisks katra cilvēka dzīvē. Kā mēs varam palīdzēt bērna pašapziņas attīstībai?

Pašvērtējums vai pašapziņa ir viedoklis par sevi pašu. Parasti tikai pieaugušo dzīvē sākam pievērst uzmanību tam, ko domājam par sevi. Tomēr katram vecākam ir jāzina, ka bērna pašvērtējums sāk attīstīties jau bērnībā, tāpēc bērna pašapziņa ir ļoti atkarīga no audzināšanas veida. Nav noslēpums, ka zema pašapziņa var traucēt ikdienas aktivitātēs un, tā kā bērnam nepietiek drosmes, lai izmantotu savas prasmes, zema pašapziņa var pat vistalantīgāko bērnu padarīt nesekmīgu savās gaitās. Tomēr nedrīkstam aizmirst, ka pārlieku augsts pašvērtējums, kas neatbilst reālajai situācijai, var radīt dažādas problēmas saskarsmē ar apkārtējiem cilvēkiem. Kā bērnā attīstīt stabilu un reālistisku pašvērtējumu?

Kā izaudzināt pašpārliecinātu jaunu cilvēku?

1. Atbalsti viņu un izrādi savas jūtas. Tava bērna pašvērtējuma pamatā ir informācija, ko sniedz viņa apkārtējā vide. Tieši tāpēc tas, vai bērns apzināsies savu vērtību, ir ļoti atkarīgs no vecākiem. Ja vēlies, lai bērns izaugot apzinās savas spējas, izmanto katru iespēju, lai parādītu bērnam, ka mīli un atbalsti viņu. Nekas neuzlabo pašapziņu tik ļoti, kā sajūta, ka esi mīlēts un divi dzīves svarīgākie cilvēki – mamma un tētis – vienmēr ir blakus, lai palīdzētu un atbalstītu.

2. Izvēlies vārdus uzmanīgi. Bieži vien, it īpaši dusmās, mēs neizvēlamies vārdus pietiekami rūpīgi. Piemēram, nosaucam bērnu par rupju, kaut gan pareizi būtu bijis teikt, ka rupja ir bijusi viņa uzvedība. Tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, ka bērnam pateiktie vārdi tiek attiecināti uz viņa uzvedību, nevis uz viņu kā cilvēku. Bērnus nedrīkst dalīt pieklājīgajos un palaidnīgajos, jo ikkatrs bērns kādreiz var sastrādāt blēņas. Kad tas notiek, vecākiem, protams, ir jāpievērš tam uzmanība, bet ne veidā, lai bērns sāktu domāt, ka ir slikts cilvēks.

3. Izsaki kritiku konstruktīvi. Pilnīgs kritikas trūkums bērnam noteikti nenāks par labu, bet tev ir jāmāk savu viedokli izteikt prasmīgi, lai neievainotu bērna jūtas. Neskaitot norādīšanu uz kļūdām, aizrādījumos jābūt arī pozitīvai atsauksmei un padomiem, kā nākotnē izvairīties no līdzīgām kļūdām. Nekad neizmanto vārdus, kas ir aizvainojoši un var aizskart bērna pašapziņu. Ja, piemēram, bērns ir centies ēst pusdienas bez pieskatīšanas, un nu ēdiens ir gan uz virtuves grīdas, gan bērna apģērba, paskaidro bērnam, ko viņš darījis nepareizi (piemēram, bijis pārāk nemierīgs un apgāzis šķīvi vai nepareizi turējis karoti), un iesaki nākamreiz būt uzmanīgākam. Turklāt atceries paslavēt bērnu par cenšanos ēst patstāvīgi.

4. Slavē apdomīgi. Lai cik vienkārši tas nešķistu, pret slavēšanu, tāpat kā pret kritizēšanu, nedrīkst izturēties vieglprātīgi. Tev noteikti ir jānovērtē visi bērna centieni, tomēr nevajadzētu pārvērtēt bērna prasmes. Ja bērns izdara kaut ko labi, pasaki to viņam. Bet nevilcinies bērnam pateikt, ja redzi nepilnības, kas vēl jāpielabo. Tu taču nevēlies, lai bērns izaug ar pārliecību, ka visu dara perfekti un nekad nepieļauj kļūdas, vai ne?

5. Nesalīdzini. Nekad nesalīdzini savu bērnu ar citiem, kas kaut ko dara labāk. Lai gan pieaugušajiem šādi salīdzinājumi šķiet pašsaprotami, bērnu šādi salīdzinājumi var ļoti sāpināt un negatīvi ietekmēt viņa pašvērtējumu. Iztēlojies, ka par sevi vēl neko nezini, bet tavas dzīves svarīgākais cilvēks regulāri tevi salīdzina ar citiem un norāda, ka citi ir labāki. Tas ir sāpīgi. Un tieši tā jūtas bērns, kad pamani labo tikai citos bērnos, nevis novērtē viņa labās īpašības. Tāpēc salīdzināšana ir viens no lielākajiem pāridarījumiem, kādu varam nodarīt bērnam. Turklāt salīdzināšana, norādot, ka tava bērna darbi ir labāki par citu bērnu paveikto, arī nav ieteicama. Šādā veidā bērnā attīstās pārākuma sajūta, kas var novest pie nevēlamas augstprātības. Atceries, ka katrs bērns ir personība ar savām interesēm, talantiem un attieksmi. Galu galā ne visiem ir jāprot labi zīmēt vai dziedāt. Tā vietā bērni var daudz iegūt arī viens no otra prasmēm. Bērns, kurš labi dzied, var mācīt draugiem dažādas dziesmas vai bērns, kurš attīstījis prasmi rīkoties ar galda piederumiem, var palīdzēt draugam pie pusdienu galda. "Lego® Duplo®" komplekts "Bērnudārzs" palīdzēs iemācīt bērnam, kā labāk izturēties dažādās situācijās. Izmantojiet klucīšus, lai uzbūvētu bērnam labi pazīstamo bērnudārza vidi, un izspēlējiet dažādas bērna reālās dzīves situācijas, tai skaitā mazgāšanos un tualetes apmeklēšanas kārtību, spēlēšanos uz paklājiņa, ēšanu un uzkopšanu. Iedrošini bērnu iejusties dažādās lomās, lai parādītu, ka katrs bērns ir unikāls. Tu pamanīsi, ka bērna attieksme pret draugiem bērnudārzā būs līdzīga.

6. Ļauj bērnam pieņemt lēmumus un pašam tikt galā ar sekām. Lai cilvēkam būtu adekvāts pašvērtējums, viņam nepieciešams sajust savu rīcībspēju un to, ka kaut kas no viņa ir atkarīgs. Tāpēc ļauj bērnam pieņemt pašam savus lēmumus un saskarties ar lēmumu sekām. Piemēram, ja, ejot iepirkties, bērns vēlas ņemt līdzi savu skrejriteni, neiebilsti pret to. Tomēr skaidri pasaki, ka veikalā braukt nedrīkstēs, tāpēc viņam pašam tas būt jānes vai jāstumj līdzi. Ja veikalā bērns kļūst neapmierināts, ka nu ir pašam jātiek galā ar skrejriteni, atgādini viņam, ka tas bija viņa paša lēmums un pie tā ir jāpieturas. Atceries arī, ka neatkarība veicina pašapziņu, tāpēc nepalīdzi bērnam visā, ko viņš dara.

7. Neuzspied savas cerības. Turot rokās mazuli, visticamāk visi vecāki iztēlojas bērniņa turpmāko dzīvi, nākotnes profesiju un ģimeni. Tas ir pilnīgi normāli. Tomēr uzmanies, lai tavas cerības neveido dzīves modeli, kas bērnam strikti jāievēro. Vai tu sapņo, ka meitiņa kļūs par pasaulslavenu balerīnu, bet viņa dod priekšroku futbolam? Vai dēlam labāk patīk zīmēt nekā rotaļāties ar mašīnām? Tas noteikti nav iemesls, lai kritizētu savu bērnu. Atceries, ka bērns ir neatkarīgs cilvēks, un, lai gan tu noteikti vēli bērnam visu to labāko, bērna vīzija par laimīgu dzīvi var būtiski atšķirties. Galu galā tā ir tava bērna nākotne. Tāpēc ļauj bērnam būt pašam un atbalsti viņa patiesās intereses un kaislības.

