'KidzOne' – gatavi vasarai

Vasara bērnu modē ir atnākusi gan ar košākām, gan maigākām krāsām, ērtiem fasoniem, jautrām uzdrukām un vasarīgiem motīviem.

Veikalos "KidzOne" atradīsiet drēbes gan zēniem, gan meitenēm no dzimšanas līdz 158 cm augumam. Veikali apvieno dažādu stilu apģērbus, ko piedāvā bērnu apģērbu zīmols "Coccodrillo", itāļu apģērbi "OVS kids", izsmalcinātais spāņu zīmols "Mayoral" , stilīgais "Name it" un citi.

Sekojiet līdzi bērna izvēlei un atcerieties, ka spēles un atklājumi viņu ikdienā ieņem lielu lomu. Padomājiet par to, lai bērnam būtu ērtas ikdienas gaitas un aizraujoši pavadīt katru dienu, lai nodotos arvien jauniem atklājumiem!

"KidzOne" veikalus meklē lielākajos tirdzniecības centros Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Seko līdzi jaunumiem feisbukā: "KidzOneLV".