Nabassaites cilmes šūnu saglabāšana – unikāls pakalpojums Latvijā

Daudz cilvēku nogulda savu naudu pensijas fondos un dažādās investīcijās, lai vecumdienas būtu bezrūpīgas un saulainas, bet neviens neaizdomājas par veselību. Kāpēc neizdarīt nelielu ieguldījumu savā un savu mīļo veselības jomā jau laikus? Un tas būtu – saglabāt sava bērna cilmes šūnas.

Pēc bērniņa piedzimšanas tiek utilizēts milzīgs bagātību avots jeb nabas saite. Nabas saitē ir miljoniem vērtīgu šūnu, kuru labās īpašības līdz šim netika pilnvērtīgi novērtētas. Šīs šūnas ir jaunas, svaigas – bez uzkrātām mutācijām vai bojājumiem. Cilmes šūnas ne tikai spēj aizvietot beigtās šūnas, bet spēj arī salabot nokalpojušās vietas organismā, piemēram, locītavas, kaulaudus, pat sirdi.

Cilmes šūnu centrs "iVF Riga" ir vienīgais nacionālais cilmes šūnu centrs Latvijā, kur jūsu bērnu cilmes šūnas tiktu izdalītas, noraksturotas un uzglabātas pēc visiem augstākās klases sterilitātes un kvalitātes standartiem. Šajā centrā tiek dalītas ne tikai hematopoētiskās cilmes šūnas no nabas saites asinīm, bet arī mezenhimālās cilmes šūnas no nabas saites audiem. Mezenhimālās šūnas ir īpašas ar to, ka tām piemīt augsta spēja dalīties (proliferācijas potenciāls), kas nodrošina šūnu pavairošanu laboratorijas apstākļos (in vivo). Tas nozīmē, ka mēs spējam šīs šūnas pavairot tik, cik cilvēkam ir nepieciešams. Ar šo šūnu daudzumu pietiktu ne tikai mazam bērniņam, bet arī lielam pieaugušam cilvēkam, lai izārstētos.

Foto: Publicitātes foto

Atšķirībā no citām cilmes šūnu bankām, kuras uzreiz sasaldē nabassaites gabaliņu, Cilmes šūnu centrs "iVF Riga" audu materiālu apstrādā sešu līdz divpadsmit stundu laikā kopš bērniņa dzimšanas brīža, tādējādi nodrošinot lielu iegūto šūnu daudzumu un augstu šūnu dzīvotspēju. Šūnas tiek glabātas tepat – Latvijā, tas nodrošina piekļuvi savam materiālam jebkurā laikā un vajadzības brīdī, nav nepieciešamības gaidīt, kad materiāls tiks apstrādāts, noraksturots un savairots. Pie mums šūnas ir jau izdalītas, noraksturotas ar mezenhimāliem cilmes šūnu virsmas marķieriem – CD90, CD105, CD73, CD44. Otrais, tiek noteikta parauga sterilitāte – vai šūnām nav bakteriāla vai sēņu kontaminācija. Tiek veikta pārbaude – vai šīs šūnas spēj pārvērsties par kaulu šūnām (osteocītiem), skrimšļa šūnām (hondrocītiem) un tauku audu šūnām (adipocītiem). Lai to panāktu, tiek pielietoti speciāli reaģenti un nepieciešams samērā ilgs laiks. Kad šūnas ir iegūtas, tās tiek apstiprinātas ar speciālām krāsām. Osteocīti tālāk tiek pielietoti kaulaudu veidošanai un labošanai, hondrocīti – tiek pielietoti locītavu un skrimšļaudu veidošanā un adipocīti – tiek pielietoti muskuļaudu veidošanai un bojājumu labošanai. Un ceturtā un galvenā pārbaude – vai šīm šūnām nav onkogenitātes. Ir ļoti būtiski laicīgi izslēgt tādu iespēju, ka no nabas saites iegūtās šūnas var kļūt ļaundabīgas un nevis palīdzēt atjaunot nolietotos orgānus vai bojātās šūnas, bet apdraudēt cilvēka veselību. Lai atbildētu uz šo jautājumu, tiek veikta šūnu hromosomu skaita, lieluma un morfoloģijas analīze (kariotips), kura pasaka ir vai nav kādas novirzes no normas. Ja visas hromosomas atbilst normai, uztraukumam vairs nav pamata.

Jo ātrāk audu paraugs tiek apstrādāts, jo kvalitatīvākas šūnas tiek iegūtas. Ir parādīts, kad audu sasaldēšana un atkausēšana ļoti ietekmē šūnu kvalitāti un dzīvotspēju, tāpēc mūsu centrā tiek iegūta individuāla šūnu suspensija, kuru sasaldēt un uzglabāt ir daudz vērtīgāk. Un dažu mēnešu laikā vecākiem tiek sniegta informācija, par iegūto šūnu daudzumu, kvalitāti un dzīvotspēju, ar kuru var rēķināties jebkurā brīdī.

Foto: Publicitātes foto

Cilmes šūnu centra "iVF Riga" speciālistu komanda ir izstrādājusi augstvērtīgu un precīzu šūnu ieguves un pārbaudes sistēmu, kas nodrošina kvalitatīvu iznākumu no bērna nabas saites līdz perfekti noraksturotām un sagatavotām cilmes šūnām. Ja kādam no topošajiem vecākiem ir vēlme par to pārliecināties klātbūtnē un tikties ar mūsu centra speciālistiem un uzdot sev interesējošus jautājumus, tad apmeklējiet mūsu mājaslapu – www. ivfrigastemcells.lv un, iepriekš piesakoties uz vizīti, ir iespēja atnākt un apskatīt mūsu laboratoriju klātienē.

