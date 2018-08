Pieci svarīgi nosacījumi, uzsākot mazuļa zīdīšanu

Zīdīšana – mazulis ir tuvu klāt, viņš dzird tavus sirdspukstus, jūt tavu siltumu, smaržu, elpu un ādu. Tā ir neredzama saikne starp tevi un mazuli. Laiks, kurš dāvā mazulim mieru un drošības izjūtu. Taču, pirms sāc barot ar krūti, rodas daudz jautājumu un neskaidrību, kuri liek domāt, ka zīdīšana ir jāpārtrauc.



Pirms es dalos ar savu pieredzi, gribu pateikt, ka pazīstu daudzas brīnišķīgas māmiņas, kurām dažādu iemeslu dēļ nebija iespējas zīdīt savus bērnus. Taču viņas noteikti ir tikpat lieliskas kā mēs, kas to darīja un dara.

Kāds ir mans personiskais lielākais sasniegums? Es zīdīju bērnus! Zīdīšanas sākums bija sarežģīts, šaubu un neskaidrību pilns, tāpēc ceru, ka mani padomi iedvesmos un palīdzēs māmiņām zīdīt, nepadoties grūtos brīžos un turpināt iesākto.

1. Pacietība un miers

Uzsākot zīdīšanas procesu, apmulsusi biju ne tikai es, bet arī mans mazais. Pēc tam, kad pāris stundas neveiksmīgi centos barot mazuli ar krūti, vecmāte ar roku atslauca nedaudz piena, lai iedrošinātu mazuli sākt ēst. Es biju noraizējusies par to, kāpēc bērns nesatver krūtsgalu tā, kā biju to gaidījusi. Ja tā gadās arī jums, neuztraucieties – mazulis noteikti tiks galā, taču jums ir jāsaglabā miers, jo mazais jūt jūsu noskaņojumu. Ir jāsaprot, ka pirmajās dienās bērnam pietiek ar nelielu piena daudzumu, tāpēc dzeniet prom bailes par to, ka piena ir maz un būs vēl mazāk.

2. Laiks sagatavoties

Dažkārt mazulis grib zīst tikai tāpēc, lai nomierinātos. Tādos gadījumos jums ir nepieciešami māneklīši. Mums mājās sākumā nebija neviena māneklīša, tāpēc vīram bija patstāvīgi jādodas tos nopirkt. Izpētot knupīšu zīmolus un veidus, mums iepatikās "Philips Avent" caurspīdīgie māneklīši, to forma un izmantotie materiāli. Māneklīša izmantošana samazināja kolikas un radīja papildu mieru. To dodu vēl joprojām, liekot viņu gulēt. Māneklītis ir pilnīgi caurspīdīgs, tāpēc netraucē ar mīlestību skatīties mazuļa sejiņā.

3. Lūgt palīdzību

Nebaidieties citiem atzīties, ka jums ir grūti. Dalieties ar saviem pārdzīvojumiem ar partneri, ģimeni, draugiem vai rakstiet par to sociālajos medijos. Tas nenozīmē, ka jums neveicas, ka jūs kaut ko nezināt vai ka jūs padodaties. Tas nozīmē, ka esat patiesa, atklāta un īsta. Izrunājiet neskaidrās situācijas, sameklējiet risinājumu un dodieties tālāk. Apkārt jums ir jauki un mīloši cilvēki, kuri vēlas palīdzēt ar vislielāko prieku. Jautājiet pēc padoma arī māmiņām, kurām ir pozitīva pieredze krūts barošanā, aizmirstot par maldīgiem pieņēmumiem.

4. Piens no pudelītes

Kad es pirmoreiz atslaucu pienu pudelītē un to piedāvāju savam mazulim, konstatēju, ka viņš atsakās ēst. Tas lika man raizēties, jo man bija jāatsāk strādāt. Diemžēl apvienot zīdīšanu un strādāšanu nav iespējams. Es izmēģināju daudzu zīmolu pudelītes un daudzus krūts formas (un citu veidu) knupīšus, līdz vienkārši nomainīju mūsu "Philips Avent" pudelīšu esošo knupīti uz ātrākas plūsmas knupīti, un viss bija lieliski! "Philips Avent" pudelītēs ir iebūvēts pretkoliku vārsts, kurš izlaiž gaisu pudelītē, novēršot tā nokļūšanu mazuļa vēderā. Tāpēc esmu droša, ka mazulis būs paēdīs un ka vēderiņš nesāpēs.

5. Sekojiet saviem instinktiem

Vairums cilvēku cenšas palīdzēt un sniegt padomu, balstoties uz savu pieredzi. Es ļoti pārdzīvoju, ka man nav pietiekami daudz piena, tāpēc zīdīju mazuli tik bieži, ka dzirdēju tādas piezīmes kā "nu ne jau atkal?". Tas mani uztrauca, bet patiesībā viss bija kārtībā. Tas bija tieši tas, kas manam mazulim bija nepieciešams, tāpēc noteikti sekojiet saviem instinktiem un neklausieties "svešos noderīgos padomos".

Es ceru, ka nesabaidīju jūs. Lai arī zīdīšanas process izklausās sarežģīts, pilns ar detaļām, tā ir jūsu būtība, un tikai jūs zināt, kas ir vislabākais jūsu mazulim. Turiet mazuli sev cieši klāt, saglabājiet šo saikni uz laikiem! Uzticieties sev un sekojiet savai sirdsbalsij.

