8 признаков того, что вы — плохой гость (и как это исправить)

Пожалуй, всех нас с детства приучали быть хорошими и гостеприимными хозяевами — заботиться о гостях, создавать душевную атмосферу и праздничный стол. Однако никто нас не учил быть хорошими гостями и многие из нас до сих пор совершают ошибки, которые раздражают хозяев. Pure Wow рассказывает о том, чего не стоит делать гостям, а если сделали, то как это исправить.

Ошибка: вы заправляете кровать перед уходом

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Решение: снимите постельное белье

Если вы остались ночевать в гостях, то наутро снимите постельное белье и аккуратно сложите его в изножье кровати (чем меньше хозяевам придется прикасаться к белью, тем лучше). А вы зарекомендуете себя как внимательного и опрятного гостя.

Ошибка: посылать благодарственный подарок

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Решение: принести его лично

Подумайте о том, как хозяева готовились к вашему приходу — убирались, ходили в магазин, готовили угощение, а вы приходите с пустыми руками? Нехорошо. Возможно, вы хотели потом прислать небольшой подарок в знак благодарности, но лучше сразу принести его с собой — это покажет, что и вы готовились к визиту.

Ошибка: пользоваться хозяйскими туалетными принадлежностями

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Решение: принести свои

Конечно, хозяева с радостью поделятся с вами зубной нитью, но иметь под рукой свою коробочку. Чем меньше вы тревожите хозяев по поводу туалетных принадлежностей (зубная паста, полотенце, шампунь), тем лучше. Захватите с собой небольшую косметичку со всеми необходимыми вам вещами.

Ошибка: сгружать грязную посуду в мойку

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Решение: загрузить посуду в посудомойку или помыть вручную

Если вы остаетесь в гостях, то вы должны немного помогать вашим хозяевам. Они не обязаны мыть за вами всю посуду. Вместо того, чтобы сгружать посуду в мойку, загрузите ее в посудомоечную машину, а если она занята, то помойте ее руками.

Ошибка: электронное письмо в знак благодарности

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Решение: обычное письмо

Электронные письма в знак благодарности можно отправить коллегам, которые вам с чем-то помогли, но не близким друзьям или родственникам, которые поделились кровом и едой. Проявите уважение и напишите от руки доброе, душевное письмо и отправьте его почтой или оставьте в доме. Это намного деликатнее.

Ошибка: предлагать помощь

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Решение: помогать

За долгие годы общения с друзьями и семьей мы все, наверное, запомнили, что самые лучшие гости не спрашивают разрешения помыть посуду или купить что-то в магазине, а просто моют или покупают.

Ошибка: остаться на неделю

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Решение: остаться на 3 ночи

Чтобы не надоесть хозяевам, не стоит оставаться дольше, чем на 3 ночи. Если вы вынуждены остаться на подольше, постарайтесь не находиться все время в доме, чтобы у хозяев была возможность не заниматься стиркой в вашем присутствии или они могли просто поспать.

Ошибка: постоянно находиться с хозяевами

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Решение: развлекайте себя сами

Вам может показаться правильным приглашать ваших гостеприимных хозяев на каждую экскурсию или встречу с друзьями, но важно давать им возможность проводить время и без вас. Учтите это и смело планируйте свой самостоятельный досуг.