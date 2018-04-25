ФОТО. На месте Литовской киностудии появятся престижные апартаменты

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
ФОТО. На месте Литовской киностудии появятся престижные апартаменты
Foto: © Bendrovės archyvas
rus.delfi.lt

Осенью этого года здания действовавшей в Вильнюсе Литовской киностудии станут престижными апартаментами. Компания Verslama, которая занимается этим проектом, в течение 1,5 лет инвестировала в проект 6,5 млн. евро и сохранила и обновила историческое наследие.

ФОТО. На месте Литовской киностудии появятся престижные апартаменты
Foto: © Bendrovės archyvas

Новые жильцы могут поселиться в апартаментах с осени 2018 года.

"История здания, в котором развивают проект Birutės 18, уникальна. Это был первый кирпичный дом на Жверинасе, появившийся в середине XIX века. Сначала там действовала трикотажная фабрика Triumph, позже общежитие для девочек Литовского благотворительного общества, а потом – Литовская кинохроника и Литовская киностудия. Именно здесь были оборудованы первые съемочные павильоны, работали известные режиссеры – Витаутас Микалаускас, Наполеонас Бернотас, Раймондас Вабалас, Витаутас Жалакявичюс", – рассказал директор Verslama Ричардас Чапас.

ФОТО. На месте Литовской киностудии появятся престижные апартаменты
Foto: © Bendrovės archyvas

Площадь построек проекта Birutės 18 составляет 3500 кв. м. Всего там оборудовано 23 апартамента площадью 44-180 кв. м, доминирует жилье площадью 100-140 кв. м. Все они с террасами или балконами.

Апартаменты находятся в 5 минутах ходьбы от центра, недалеко от пешеходного моста, ведущего в парк Вингис. Под зданием оборудована подземная стоянка и кладовки. На стоянке есть места с зарядными станциями для электромобилей.

ФОТО. На месте Литовской киностудии появятся престижные апартаменты
Foto: © Bendrovės archyvas

"Наши клиенты в первую очередь ценят местоположение апартаментов и аутентичность здания, элементы, напоминающие об истории и духе времен", – сказал представитель компании Нериюс Дауноравичюс.

Работы были начаты в первом квартале 2017 года, а первые жители поселятся в апартаментах уже осенью этого года.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
ФОТО: Гармония дерева и красок в современной квартире в Булдури (и синий ковер с совой!)

ФОТО: Гармония дерева и красок в современной квартире в Булдури (и синий ковер с совой!)

В Майами выставили на продажу особняк босса мафии Аль Капоне

В Майами выставили на продажу особняк босса мафии Аль Капоне

ВИДЕО. Архитекторы спроектировали складной небоскреб, который помещается в коробку

ВИДЕО. Архитекторы спроектировали складной небоскреб, который помещается в коробку

Не слишком ли много дерева? 13 ФОТО насквозь "натурального" дома в Юрмале

Не слишком ли много дерева? 13 ФОТО насквозь "натурального" дома в Юрмале

ФОТО. Один из самых роскошных домов Литвы ищет своего покупателя

ФОТО. Один из самых роскошных домов Литвы ищет своего покупателя

ФОТО. Как Юрита переехала в квартиру площадью 12 кв.м и сделала их своим домом

ФОТО. Как Юрита переехала в квартиру площадью 12 кв.м и сделала их своим домом

Чистим деревянную разделочную доску: три правильных и три ошибочных приема

Чистим деревянную разделочную доску: три правильных и три ошибочных приема

Reuters/Scanpix

Японская фанатка потратила 70 тысяч долларов, чтобы превратить свое жилище в домик Барби

В Великобритании разыгрывают в лотерею стеклянный особняк за 4,2 млн долларов

В Великобритании разыгрывают в лотерею стеклянный особняк за 4,2 млн долларов

Архивное ФОТО: Как раньше в Латвии праздновали Пасху

Архивное ФОТО: Как раньше в Латвии праздновали Пасху

ФОТО. На месте Литовской киностудии появятся престижные апартаменты

ФОТО. На месте Литовской киностудии появятся престижные апартаменты

ФОТО. В Парке победы зацвела сакура

ФОТО. В Парке победы зацвела сакура (3)

Когда и как сажать горох в открытый грунт

Когда и как сажать горох в открытый грунт

Как посадить дерево правильно?

Как посадить дерево правильно? (1)

Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада

Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада (1)

подробнее
Как посадить дерево правильно?

Как посадить дерево правильно? (1)

ФОТО. В Парке победы зацвела сакура

ФОТО. В Парке победы зацвела сакура (3)

Когда и как сажать горох в открытый грунт

Когда и как сажать горох в открытый грунт

Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада

Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада (1)

Лунный календарь на 22-29 апреля 2018 года

Лунный календарь на 22-29 апреля 2018 года

подробнее