ФОТО. На месте Литовской киностудии появятся престижные апартаменты

Осенью этого года здания действовавшей в Вильнюсе Литовской киностудии станут престижными апартаментами. Компания Verslama, которая занимается этим проектом, в течение 1,5 лет инвестировала в проект 6,5 млн. евро и сохранила и обновила историческое наследие.

Foto: © Bendrovės archyvas

Новые жильцы могут поселиться в апартаментах с осени 2018 года.

"История здания, в котором развивают проект Birutės 18, уникальна. Это был первый кирпичный дом на Жверинасе, появившийся в середине XIX века. Сначала там действовала трикотажная фабрика Triumph, позже общежитие для девочек Литовского благотворительного общества, а потом – Литовская кинохроника и Литовская киностудия. Именно здесь были оборудованы первые съемочные павильоны, работали известные режиссеры – Витаутас Микалаускас, Наполеонас Бернотас, Раймондас Вабалас, Витаутас Жалакявичюс", – рассказал директор Verslama Ричардас Чапас.

Foto: © Bendrovės archyvas

Площадь построек проекта Birutės 18 составляет 3500 кв. м. Всего там оборудовано 23 апартамента площадью 44-180 кв. м, доминирует жилье площадью 100-140 кв. м. Все они с террасами или балконами.

Апартаменты находятся в 5 минутах ходьбы от центра, недалеко от пешеходного моста, ведущего в парк Вингис. Под зданием оборудована подземная стоянка и кладовки. На стоянке есть места с зарядными станциями для электромобилей.

Foto: © Bendrovės archyvas

"Наши клиенты в первую очередь ценят местоположение апартаментов и аутентичность здания, элементы, напоминающие об истории и духе времен", – сказал представитель компании Нериюс Дауноравичюс.

Работы были начаты в первом квартале 2017 года, а первые жители поселятся в апартаментах уже осенью этого года.