ФОТО. Самая большая тыква в Латвии в этом году весит 161,5 килограмм

Сегодня, 26 октября, в Рижском зоопарке уже двенадцатый год подряд проводился "Латвийский чемпионат на самую большую тыкву". Из десяти самых крупных участниц титул победительницы достался тыкве весом 161,5 кг, выращенной садоводом Гундегой Неймане в Курмальской волости Кулдигского края.

Почетные второе и третье места достались семье Бадовских из Скрунды. Второе место досталось тыкве весом 160,5 кг, которую вырастил Гатис Бадовскис. На третьем месте оказалась тыква весом 157,5 кг, которую вырастила Даина Бадовска. Тыквы, участвовавшие в конкурсе этого года, были доставлены из Скрунды, Кулдиги, Ницы, Адажи, Саласпилса и других латвийских городов и регионов.

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"Вопреки сырой и холодной погоде нам удалось провести сегодня 12-й "Латвийский чемпионат на самую большую тыкву" и собрать самых азартных и усердных садоводов со всей Латвии. Если на первом чемпионате, в 2006 году, победила тыква весом 78,15 килограмма, то в этом году вес победительницы увеличился в два раза, достигнув 161,5 килограммов. Выражаем благодарность Рижскому зоологическую саду за многолетнее сотрудничество и возможность ежегодно проводить конкурс, собирающий самых увлеченных тыквоводов", – рассказал руководитель по коммуникации "Maxima Latvija" Янис Бесерис, напомнив о традициях проведения чемпионата.

В этом году измерением и взвешиванием самых больших огородных плодов занимались знаменитые силачи Агрис Казельникс и Айварс Шмаукстелис под руководством Армандса Симсонса. После торжественного объявления самых успешных участников и вручения наград полакомиться тыквами смогли обитатели Рижского зоологического сада – семейка носух.

Победитель чемпионата на самую большую тыкву получил в качестве приза подарочную карту стоимостью 350 евро на покупки в любом магазине Maxima Latvija. Обладатели второго и третьего места получили подарочные карты стоимостью соответственно 220 и 150 евро.