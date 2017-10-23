ФОТО. Скромность+. Гостевой домик в Бауске площадью всего 12 кв.м

Строительство проекта "Melnā spāre" началось в июле, и сейчас после его завершения создатель с удовольствием делится рассказом и опытом. От первого прототипа требовалась минимальная площадь основания, максимальная площадь и комфорт, несмотря на ограниченное пространство.

Однако не менее важным был критерий эстетики — домик должен хорошо выглядеть, быть функциональным и как элемент дизайна вписаться в любую деревенскую среду. Дополнительным требованием были сроки — дом надо было собрать за 48 часов. Несмотря на все эти ограничения и условия, авторам удалось прийти к желанному результату.

Строители-энтузиасты построили миниатюрный домик с основанием 2,4 на 2,4 м и общей площадью 12 кв.м. Разумеется, этот домик не предназначен для ежедневного проживания — это гостевой домик для 4-6 человек. Мартиньш говорит, что все, кто видел домик своими глазами, утверждают, что на фото он выглядит гораздо меньше, чем на самом деле.

Foto: Privātais arhīvs

Первая модель микродомика "Melnā spāre" полностью создана вручную и без предварительного проекта: "Мы делали его, прислушиваясь к своей интуиции, опыту в строительстве и принципам стиля работы ведущих архитекторов мира. У каждого элемента и решения есть свое логическое объяснение. Натуральные материалы, краски и дизайн, которые легко и органично вписываются в любой пейзаж, — результат двухмесячной напряженной работы", — рассказывает Мартиньш.

Первый этаж уютного домика — гостиная для восьми человек. Сидячие места легко превращаются в двухместную кровать. Если нужно, то на первом этаже можно расположить еще одно спальное место. По словам авторов, входная дверь выполнена по принципу двухстворчатой двери "dutchdoor". Косые стены придают объем всему домику, а встроенные полки и компактная лестница не крадут пространство у помещения. Место под лестницей также использовано с умом — там размещены полки. А под сиденьями стоят ящики для постельного белья. "А что с кухней?" — спросят многие. Ей тоже отведено место, пусть и небольшое, но для холодильника, микроволновой печи и кофейного аппарата места предостаточно.

Foto: Privātais arhīvs

Хозяин рассказывает, что в строительстве использовались только натуральные материалы, технологии и краски, например, льняное масло. Мартиньш признается, что поначалу они сомневались в выбранном цвете фасада, но позже поняли, что он удачный. К тому же цвет не совсем черный, а с примесью красного — особенно это заметно в солнечный день.

Название домика родилось из игры слов (spāre по-латышски значит "стропило", "стрекоза"), потому что это и часть строения, и живое существо. После строительства каркаса домика остался черный крашеный брус, который вмонтировали в стропила крыши. Так и появилась идея для названия.

"Чем безумнее были наши идеи, тем сильнее становился наш энтузиазм", — рассказывает Мартиньш, добавляя, что это только начало и впереди ждут новые вызовы.