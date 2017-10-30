ФОТО. Тыквы, свечи и скелеты: Как на Западе украшают дома на Хэллоуин

Хэллоуин не слишком активно празднуют в Латвии, но, например, в США он считается едва ли не самым массовым праздником, не считая Рождества. И, разумеется, дома в этот день украшают также тщательно, как и при подготовке к 25 декабря. И вот как это выглядит.

A post shared by Jo | Northern Styling (@northernstyling) on Oct 29, 2017 at 3:11am PDT



В дохристианскую эпоху территория современной Англии и Ирландии, а также север Франции был населен кельтами. Год у кельтов состоял из зимы и лета. Причем бог Солнца, который считался у кельтов самым главным – в течение зимы находился в плену у повелителя мертвых – Самайна (Самхэйна).

A post shared by Jackie 🌸 (@hazeleyes_04) on Oct 28, 2017 at 5:51pm PDT



И именно 31 октября кельты отмечали свой самый главный праздник – Самхэйн. Это было время конца сбора урожая и начала нового года. Кроме того, согласно кельтским легендам в этот день Самайн открывал ворота в прошлое и будущее.

В этот день люди собирались на пир, который продолжался днем и ночью. А еще они гасили свет в домах, чтобы вновь зажечь его, но уже от священного огня жрецов-друидов.

A post shared by sirenagraceceles (@sirenagraceceles) on Oct 28, 2017 at 4:56pm PDT



Также считалось, что в этот день на землю приходят духи мертвых, поэтому кельты одевались соответственно и ходили по домам, прося еду для них.

A post shared by Oh Darling (@gem_duck) on Oct 28, 2017 at 11:00am PDT



Кроме того, в Самайн регулярно гадали, выясняя, будет ли свадьба и верен ли партнер. Для этого применялись орехи или листья плюща. Большинство из них нужно было кидать в огонь и смотреть, что произойдет.

A post shared by Improvenet (@improvenet) on Oct 28, 2017 at 8:34am PDT



С распространением христианства Самайн ассимилировался. Особенно сильно этому поспособствовало решение Папы Григория III в IX веке о перенесении Дня всех святых с 13 мая на 1 ноября. В то время этот день посвящали тем святым, которые не имели своего праздника в течение года. День накануне (31 октября) в староанглийском языке был назван All Hallows Even или All Hallows Eve ("вечер всех святых"). Позже название трансформировалось в Hallowe'en или Halloween.

A post shared by Jane Grubb | ⚓️ (@heyjanegrubb) on Oct 27, 2017 at 7:36pm PDT



С Хэллоуином связана традиция не только ходить по домам в поисках конфет, но и мастерить фонарики из тыкв. Согласно легенде их изобрел один хитрый ирландский кузнец Джек, который смог дважды обмануть черта и получить от него обещание не приходить по его душу.

A post shared by Cat's Meow Personalized Gifts (@catsmeowpersonalizedgifts) on Oct 27, 2017 at 11:00am PDT



Правда в рай кузнеца все равно не пустили и он был вынужден скитаться по земле, освещая себе путь кусочком угля. А для того, чтобы он не погас от непогоды, Джек засунул его в тыкву. Поэтому такие фонарики и называют сейчас – Jack-o-lanterns.

A post shared by Krumpets Home Decor (@krumpetshomedecor) on Oct 27, 2017 at 8:29am PDT



В нынешнем виде Хэллоуин появился в XIX веке, благодаря эмигрантам из Европы, которые привезли с собой в Америку обычаи празднования Хэллоуина. Правда, сначала он был вовсе не таким невинным, как мы привыкли видеть его сейчас. Любимым занятием молодежи было устраивать мелкие хулиганства – поджигать деревья или бить фонари.

A post shared by Tokyo Mazzarello (@tokyomazzarello) on Oct 27, 2017 at 2:33am PDT



Со временем хулиганство сошло на нет, а самыми популярными мероприятиями в нось на 1 ноября стали маскарад и "поход за конфетами".