ФОТО. В Великобритании выставили на продажу пятиэтажную 53-метровую жилую башню за 2 млн фунтов

В британском графстве Кент выставлена на продажу башня Хэдлоу - одно из самых высоких частных зданий на территории Великобритании. Занесенный в список Grade I как подлежащий охране государством, этот исторический и архитектурный объект был заложен в пригороде Тонбриджа в XVIII веке состоятельным торговцем и землевладельцем Уолтером Меем на территории его замка.

Башня в готическом стиле, спроектированная корабельным инженером Джорждем Тейлором, имеет 53,3 метра в высоту, то есть она выше знаменитой Колонны Нельсона на Трафальгарской площади. По легенде, столь высокий дом Мею понадобился для того, чтобы следить за своей супругой, которая ушла от него ради местного фермера. Однако историки отмечают, что Мэй был натурой эксцентричной и, не исключено, что главной причиной постройки башни было его желание видеть море из своего замка, хотя это желание и не сбылось. Во-первых, окончание строительства пришлось на середину XIX века, когда Мей уже скончался. Во-вторых, моря с верхней точки башни все равно не видно.

175ft gothic #Hadlow tower converted to a luxury home goes on sale for £2millionhttps://t.co/wUFNYZ09co

— Bardens Estates (@BardensSales) 11 июня 2018 г.





На продажу это необычное жилище было выставлено в начале июня по цене в 2 млн фунтов стерлингов (около 2,7 млн долларов), сообщает Mansion Global. В башне есть четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостиная, столовая и кухня. Так как все эти помещения расположены на пяти этажах, то есть лифт. Пока это жилье можно арендовать примерно за 4-6 тысяч фунтов в неделю (в зависимости от сезона). Кроме того, за семь фунтов туристы могут подняться на самый верх башни, чтобы лицезреть окрестности. Новый владелец здания также будет обязан сохранить доступ публики в башню на определенное количество дней в году.

Во время Второй мировой войны эта башня использовалась как наблюдательный пункт. После войны было принято решение ее демонтировать, но благодаря вмешательству английского художника Бернарда Хэйлстоуна, здание было спасено. В следующие несколько десятилетий башня медленно приходила в упадок. И только в 1998 году британское отделение "Всемирного фонда памятников" (World Monuments Fund") внесло "Башню Хэдлоу" в "Список 100 памятников мировой культуры, находящихся под угрозой уничтожения".

В жилое здание башня превратилась только в 2013 году, когда по государственной программе реконструкции в нее было вложено около 6 миллионов долларов - мастера восстановили всю каменную кладку снаружи, а внутри все помещения были преобразованы под жилые. Нынешний владелец башни Кристиан Тим купил ее всего за 570 тысяч долларов и закончил дизайн всех внутренних помещений, установил лифт и всю мебель. Теперь это фешенебельный дом, отвечающий высоким запросам.