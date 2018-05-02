Говорят и показывают двери. Что выбор цвета входа в жилище говорит о его хозяине

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 9
2. Желтая дверь
Говорят и показывают двери. Что выбор цвета входа в жилище говорит о его хозяине
Foto: Shutterstock

Похоже, что цвет двери в жилище многое говорит о его хозяевах — привычках, характере и вообще личности. Прочитайте, возможно, вы узнаете что-то новое о себе (и соседях!). Ну а верить авторам портала Country Living или нет — каждый решит сам.

1. Серая дверь

Говорят и показывают двери. Что выбор цвета входа в жилище говорит о его хозяине
Foto: Shutterstock

Мысли о флагах в цвет праздников и прочих тематических украшениях повышают ваше кровяное давление. Кто-то может обвинять вас в скупости, а мы просто скажем, что вы видите красоту в простоте. Есть своя прелесть в ежедневном осознании того, что выбранный нейтральный цвет подобен классическому костюму и спокойной, строгой мебели, и никогда не устареет.

1 9
2. Желтая дверь

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

В здоровом доме здоровый дух. 9 вещей, которые должны быть в каждом доме

В здоровом доме здоровый дух. 9 вещей, которые должны быть в каждом доме

Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР

Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР

Зеленая бригада: 9 лучших растений для каждой комнаты (и еще три для балкона)

Зеленая бригада: 9 лучших растений для каждой комнаты (и еще три для балкона)

Говорят и показывают двери. Что выбор цвета входа в жилище говорит о его хозяине

Говорят и показывают двери. Что выбор цвета входа в жилище говорит о его хозяине

Белым-бело: 9 советов для идеального белого интерьера

Белым-бело: 9 советов для идеального белого интерьера

Практические советы для участников Большого субботника

Практические советы для участников Большого субботника

Как получить цветущий балкон, если вы спохватились слишком поздно

Как получить цветущий балкон, если вы спохватились слишком поздно

Как вырастить 3 урожая цветной капусты за один сезон

Как вырастить 3 урожая цветной капусты за один сезон

подробнее
Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (123)

12 лучших однолетних растений, которые не боятся яркого солнца

12 лучших однолетних растений, которые не боятся яркого солнца

Правильное соседство: что можно сажать рядом в огороде

Правильное соседство: что можно сажать рядом в огороде (4)

Белым-бело: 9 советов для идеального белого интерьера

Белым-бело: 9 советов для идеального белого интерьера

Когда сажать огурцы на рассаду в 2018 году по лунному календарю

Когда сажать огурцы на рассаду в 2018 году по лунному календарю

подробнее