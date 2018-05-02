Говорят и показывают двери. Что выбор цвета входа в жилище говорит о его хозяине

Похоже, что цвет двери в жилище многое говорит о его хозяевах — привычках, характере и вообще личности. Прочитайте, возможно, вы узнаете что-то новое о себе (и соседях!). Ну а верить авторам портала Country Living или нет — каждый решит сам.
1. Серая дверь
Мысли о флагах в цвет праздников и прочих тематических украшениях повышают ваше кровяное давление. Кто-то может обвинять вас в скупости, а мы просто скажем, что вы видите красоту в простоте. Есть своя прелесть в ежедневном осознании того, что выбранный нейтральный цвет подобен классическому костюму и спокойной, строгой мебели, и никогда не устареет.